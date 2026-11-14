Таджикистан обыграл Оман и вышел в финал турнира «Кинг‘с Куп 2026»

В Таиланде завершились полуфинальные матчи 52-го международного турнира «Кинг‘с Куп 2026». Болельщики стали свидетелями напряженных и зрелищных противостояний. В частности, национальная сборная Таджикистана в полуфинале встретилась со сборной Омана и одержала важную победу с минимальным счетом.

Гол Шериддина Бобоева вывел команду в финал

В крайне упорном и равном матче судьбу встречи решил единственный гол. На 60-й минуте второго тайма нападающий Шериддин Бобоев поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. Удержав счет до финального свистка, таджикские футболисты завоевали путевку в финал соревнований.

Стоит отметить, что в другом полуфинальном матче турнира хозяева поля — сборная Таиланда — забили 6 безответных мячей в ворота Брунея и с явным преимуществом вышли в финал. Теперь в матче за третье место встретятся сборные Омана и Брунея.