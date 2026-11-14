Таджикистан обыграл Оман и вышел в финал турнира «Кинг‘с Куп 2026»

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Таджикистан обыграл Оман и вышел в финал турнира «Кинг‘с Куп 2026»

В Таиланде завершились полуфинальные матчи 52-го международного турнира «Кинг‘с Куп 2026». Болельщики стали свидетелями напряженных и зрелищных противостояний. В частности, национальная сборная Таджикистана в полуфинале встретилась со сборной Омана и одержала важную победу с минимальным счетом.

Гол Шериддина Бобоева вывел команду в финал

В крайне упорном и равном матче судьбу встречи решил единственный гол. На 60-й минуте второго тайма нападающий Шериддин Бобоев поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. Удержав счет до финального свистка, таджикские футболисты завоевали путевку в финал соревнований.

Стоит отметить, что в другом полуфинальном матче турнира хозяева поля — сборная Таиланда — забили 6 безответных мячей в ворота Брунея и с явным преимуществом вышли в финал. Теперь в матче за третье место встретятся сборные Омана и Брунея.

Детали матча и турнира

Информация

Название соревнования

52-й международный «Кинг‘с Куп 2026» (Таиланд)

Результат полуфинала

Оман — Таджикистан 0:1

Автор гола

Шериддин Бобоев (60')

Решающий матч

Финал: Таиланд — Таджикистан (17 ноября)

Основной состав на поле

Национальная сборная Таджикистана под руководством Игоря Ангеловски вышла на этот ответственный матч в следующем составе:

  • Главный тренер: Игорь Ангеловски

  • Основной состав: Олег Баклов, Зоир Джурабаев, Табрези Исломов, Алиджон Кароматуллозода, Вахдат Ханонов, Амирбек Джурабаев, Парвиз Умарбаев, Нозим Бободжонов, Эхсони Панджшанбе, Шервони Мабатшоев, Шериддин Бобоев.

Теперь таджикские футбольные болельщики с большим интересом ожидают решающий финальный матч, который состоится 17 ноября. В нем подопечные Игоря Ангеловски выйдут на поле против хозяев турнира — сборной Таиланда — и поборются за главный трофей Кубка Короля.

Как вы считаете, сможет ли национальная сборная Таджикистана одержать победу в финале против хозяев-тайцев и завоевать главный приз? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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