Таджикистан обыграл Оман и вышел в финал турнира «Кинг‘с Куп 2026»
В Таиланде завершились полуфинальные матчи 52-го международного турнира «Кинг‘с Куп 2026». Болельщики стали свидетелями напряженных и зрелищных противостояний. В частности, национальная сборная Таджикистана в полуфинале встретилась со сборной Омана и одержала важную победу с минимальным счетом.
Гол Шериддина Бобоева вывел команду в финал
В крайне упорном и равном матче судьбу встречи решил единственный гол. На 60-й минуте второго тайма нападающий Шериддин Бобоев поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. Удержав счет до финального свистка, таджикские футболисты завоевали путевку в финал соревнований.
Стоит отметить, что в другом полуфинальном матче турнира хозяева поля — сборная Таиланда — забили 6 безответных мячей в ворота Брунея и с явным преимуществом вышли в финал. Теперь в матче за третье место встретятся сборные Омана и Брунея.
Детали матча и турнира
Информация
Название соревнования
52-й международный «Кинг‘с Куп 2026» (Таиланд)
Результат полуфинала
Оман — Таджикистан 0:1
Автор гола
Шериддин Бобоев (60')
Решающий матч
Финал: Таиланд — Таджикистан (17 ноября)
Основной состав на поле
Национальная сборная Таджикистана под руководством Игоря Ангеловски вышла на этот ответственный матч в следующем составе:
Главный тренер: Игорь Ангеловски
Основной состав: Олег Баклов, Зоир Джурабаев, Табрези Исломов, Алиджон Кароматуллозода, Вахдат Ханонов, Амирбек Джурабаев, Парвиз Умарбаев, Нозим Бободжонов, Эхсони Панджшанбе, Шервони Мабатшоев, Шериддин Бобоев.
Теперь таджикские футбольные болельщики с большим интересом ожидают решающий финальный матч, который состоится 17 ноября. В нем подопечные Игоря Ангеловски выйдут на поле против хозяев турнира — сборной Таиланда — и поборются за главный трофей Кубка Короля.
Как вы считаете, сможет ли национальная сборная Таджикистана одержать победу в финале против хозяев-тайцев и завоевать главный приз? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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