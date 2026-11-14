Руди Гарсия рассказал, каково работать с Криштиану Роналду: «Он настоящий профессионал»

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Руди Гарсия рассказал, каково работать с Криштиану Роналду: «Он настоящий профессионал»
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  • Бывший главный тренер клуба «Ан-Наср»
  • Руди Гарсия высоко оценил безграничную любовь Криштиану Роналду к футболу и его высокий профессионализм.
  • По словам тренера, португальская звезда приходила на тренировки первой и уходила последней.
  • Своим отношением к делу он служил примером для молодых футболистов.

Бывший главный тренер клуба «Ан-Наср» Руди Гарсия поделился своими впечатлениями и интересными воспоминаниями о периоде совместной работы со знаменитым нападающим Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. По его словам, работать с португальской звездой было одновременно легко и ответственно.

«Он приходил на тренировки первым и уходил последним»

The Athletic сообщает, что Руди Гарсия высоко оценил безграничную любовь Роналду к футболу и его профессионализм. Тренер подчеркнул, что своим отношением к делу Криштиану всегда служил примером для других молодых игроков команды.

«Работать с ним было очень легко, потому что он великолепный футболист, и все это знают. В то же время он очень хороший человек и настоящий профессионал. Когда видишь его эмоции, понимаешь, что он живет футболом», — сказал Гарсия.

Также бывший тренер особо отметил крайне серьезный подход Роналду к тренировкам:

«Я сам был тому свидетелем. Он приходил на тренировки первым и уходил последним. Даже победы в небольших тренировочных матчах он праздновал так, будто выиграл Лигу чемпионов, повторяя свое знаменитое движение после гола».

Карьера тренера и футболиста

Детали

Период Руди Гарсии в «Ан-Насре»

Июнь 2022 — апрель 2023

Клуб Криштиану Роналду

В составе «Ан-Насра» с начала 2023 года

Главное качество

Высокий профессионализм, лидерство и неустанный труд

Атмосфера на тренировках

Празднование побед даже в небольших играх с огромным энтузиазмом

История сотрудничества тренера и звезды

Напомним, что именно во время руководства Руди Гарсии саудовский клуб подписал контракт с Криштиану Роналду. Хотя тренер покинул клуб в апреле 2023 года, он всегда тепло отзывается о португальском нападающем. Роналду же по сей день продолжает обновлять свои рекорды в составе «Ан-Насра».

Как вы думаете, в чем главный секрет Криштиану Роналду, который, несмотря на то, что ему исполнился 41 год, по-прежнему сохраняет отличную спортивную форму? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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