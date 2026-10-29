Бодрое пробуждение: почему не стоит вставать сразу после первого звонка будильника?

·45·Здоровье
Бодрое пробуждение: почему не стоит вставать сразу после первого звонка будильника?

Многие считают вредной привычкой выключение будильника утром, чтобы поспать еще 10–30 минут. Однако последние научные исследования, проведенные экспертами в этой области, полностью изменили этот взгляд: выяснилось, что вместо того, чтобы вскакивать по сигналу, отложить его и просыпаться постепенно гораздо эффективнее и безопаснее для работы головного мозга.

Эксперименты ученых показали, что дополнительный 30-минутный сон помогает организму легче преодолеть инерцию сна (утреннюю сонливость и вялость) и проснуться полностью бодрым.

Детали исследования: высокие результаты в когнитивных тестах

В ходе специального научного эксперимента за участниками наблюдали в двух разных условиях:

  • Дополнительные 30 минут: Участники испытания имели возможность отложить будильник после первого сигнала и поспать еще немного;

  • Когнитивные тесты сразу после пробуждения: После окончательного пробуждения участники проходили тесты на память, скорость мышления, концентрацию внимания и математическую логику;

  • Неожиданный вывод: Люди, которые просыпались, отложив будильник, показали гораздо лучшие результаты по сравнению с теми, кто вставал сразу после первого звонка, и чувствовали себя значительно бодрее в течение дня.

Как это влияет на работу мозга?

Процесс естественного пробуждения не происходит мгновенно, а требует определенных этапов:

  • Смягчение инерции сна: Если человек резко просыпается из фазы глубокого сна, он долгое время чувствует себя «разбитым», пока кровообращение мозга и клетки полностью не придут в норму. Дополнительная 30-минутная легкая фаза дает мозгу возможность подготовиться к пробуждению;

  • Снижение уровня гормонов стресса: Резкий подъем с постели по первому сигналу создает избыточную нагрузку на сердце и нервную систему, что может привести к резкому скачку кортизола;

  • Высокая продуктивность в течение дня: Когда мозг просыпается плавно, способность к концентрации восстанавливается быстрее, а эффективность работы повышается.

Таким образом, если утром при звонке будильника вам хочется еще несколько минут полежать под одеялом, не стоит себя корить — так ваш организм лучше адаптируется к новому дню.

гигиена снаинерция снакогнитивная деятельностьздоровый образ жизни
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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