Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи опубликовал специальную статью для влиятельного японского информационного агентства Кёдо Невс. В своем выступлении он провел глубокий анализ военных действий США и Израиля против Ирана с точки зрения международного права и Устава ООН, уделив особое внимание проблемам глобальной безопасности.

Международное право и угроза превентивных ударов

Министр подчеркнул, что важнейшим принципом международного порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, является строгое ограничение силы законом. Ни одно государство не имеет права ставить свои интересы выше обязательных норм международного права.

Аракчи, в частности, остановился на следующих аспектах:

Угроза превентивных ударов: Если государствам будет позволено нападать друг на друга под предлогом потенциальных угроз в будущем, вся международная правовая система полностью выйдет из строя. В таких условиях безопасность ни одной страны не будет гарантирована.

Нарушение Устава ООН: Удары, нанесенные США и Израилем, были осуществлены без санкции Совета Безопасности ООН, что прямо противоречит статье 2(4) Устава ООН, запрещающей посягательство на государственный суверенитет.

Право на самооборону: Было отмечено, что Тегеран сохраняет за собой законное право на самооборону в ответ на любое вооруженное нападение в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Основные направления заявления Основные принципы и цели Ограничение применения силы Для поддержания международного порядка необходимо ограничение силы законом Правовая ответственность Прекращение незаконных военных действий и выплата компенсации за ущерб являются обязательством Глобальная безопасность Данный вопрос касается не только Ирана, но и стабильности всего мира

Ответственность и обязательство по выплате компенсаций

Министр иностранных дел Ирана твердо заявил, что немедленное прекращение незаконных военных действий и выплата компенсации за нанесенный ущерб — это не политическая любезность, а строгое правовое обязательство. По его словам, эта проблема связана не только с интересами Ирана, но и с вопросом сохранения верховенства международного права во всем мире.

Данная статья вызывает широкие дискуссии в международном сообществе и дипломатических кругах.

Как вы считаете, способны ли в нынешней геополитической ситуации международные организации и ООН оказывать достаточное влияние на предотвращение военных конфликтов между государствами? Оставляйте свое мнение в комментариях!