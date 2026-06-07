Пеп Гуардиола Ханси Флик бошқарувидаги Барселона ўйинидан ҳайратда
Манчестер Сити бош мураббийи Пеп Гуардиола Барселона жамоасининг Ханси Флик қўл остидаги ўйин услубига юқори баҳо берди. Каталониялик мутахассис немис мураббийи томонидан жорий этилган жозибадор футболнинг ашаддий мухлисига айланганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоа таркибида Ла Масиа тарбияланувчилари ёки легионерлар бўлишидан қатъи назар, кўрсатилаётган ўйин сифати таҳсинга лойиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуардиола ўзининг собиқ мактаби Ла Салле Манресада янги Круйфф Коурт майдончасининг очилиш маросимида иштирок этиб, Барселона клубининг ҳозирги ҳолати ҳақида фикр билдирди. У Флик бошчилигидаги лойиҳанинг пойдевори мустаҳкам эканини ва жамоа сўнгги икки мавсумда ички чемпионатда ажойиб натижаларга эришганини таъкидлади. Бироқ, Пеп Чемпионлар лигаси борасида ўзининг жиддий огоҳлантиришларини ҳам баён қилди.
"Мен Хансининг ашаддий мухлисиман, у кўп йиллардан бери ўз ишини аъло даражада бажариб келмоқда. Барселона футболчилари майдонда жуда жозибадор ҳаракат қилишмоқда. Натижалардан қатъи назар, уларнинг ўйинини томоша қилиш завқ бағишлайди", — деди Гуардиола журналистлар билан суҳбатда. Шунга қарамай, у Европа майдонларидаги муваффақият фақатгина ўйинга боғлиқ эмаслигини қўшимча қилди.
Гуардиола Чемпионлар лигасидаги омадсизлик бутун бир лойиҳани барбод қилиши мумкинлигидан хавотирда. Унинг фикрича, қитъа миқёсидаги турнирда ғалаба қозонмаслик мавсумнинг умумий баҳосига салбий таъсир кўрсатмаслиги керак. "Чемпионлар лигаси лойиҳаларни йўқ қилади. Умид қиламанки, бу сафар ундай бўлмайди. Ла Лига — бу барқарорлик белгиси. Европада эса ҳакамларнинг қарори ёки жароҳатлар каби кутилмаган омиллар кўп нарсани ҳал қилади", — дея огоҳлантирди мураббий.
Собиқ Барселона устози клуб раҳбарияти ва мухлисларини фақатгина Европа кубоги билан чекланиб қолмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, жамоанинг кундалик ўсиши ва ички чемпионатдаги ғалабалари клуб меросини белгиловчи асосий омиллардир. Эслатиб ўтамиз, каталонияликлар охирги марта 2015-йилда Чемпионлар лигаси ғолибига айланишган эди.
…