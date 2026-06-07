“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди

·56·Дунё
“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди

Ҳиндистон пойтахти Нью Деҳли шаҳрида мамлакат таълим вазири Дҳармендра Прадҳанга қарши ташкил этилган норозилик акцияси вақтида олти нафар иштирокчи ҳибсга олинди. Associated Press маълумотига кўра, акция ташаббускори ижтимоий тармоқларда қисқа муддат ичида 15 миллиондан зиёд обуначи жамлаб, катта машҳурликка эришган сатирик “Сувараклар партияси” бўлган.

Мазкур ҳаракат Ҳиндистон Олий суди судьяси Суря Кантнинг ишсиз ёшларнинг бир қисмини суваракларга қиёслаган баҳсли баёнотидан кейин шаклланган. Бу сўзлар жамоатчилик орасида кенг муҳокама ва норозиликларга сабаб бўлган.

Акцияда юзлаб фуқаролар, жумладан, ҳаракат асосчиси Абхижит Дипке ҳам қатнашди. АҚШдан Ҳиндистонга келган Бостон университети талабаси ва сиёсий коммуникациялар бўйича мутахассис ҳисобланган Дипке намойишчилар билан бирга қатнашди. Иштирокчилар китоблар, миллий байроқлар, гуллар ҳамда суварак тасвири туширилган ниқобларни кўтариб юришди. Намойиш қатнашчиларининг асосий қисмини талабалар ва ёш мутахассислар ташкил қилди.

Шанба куни бўлиб ўтган митингда қатнашчилар имтиҳонларни ташкил этишдаги қоидабузарликлар билан боғлиқ можаролар ортидан таълим вазири Дҳармендра Прадҳаннинг истеъфосини талаб қлди. Кейинчалик акция фақат таълим соҳасидаги муаммолар билан чекланиб қолмай, ёшларнинг иш топиш имкониятлари, иқтисодий қийинчиликлар ва келажак истиқболларига оид умумий норозиликка айланди.

Полиция маълумотига кўра, ҳибсга олиш чоралари намойиш иштирокчилари ўртасида эҳтимолий тўқнашувларнинг олдини олиш мақсадида амалга оширилган.

Акция якунида ҳаракат вакиллари таълим вазиридан етти кун ичида лавозимини тарк этишни талаб қилди.

Митинг иштирокчилари “Сувараклар келмоқда — Дҳармендра Прадҳан кетмоқда!” деган шиорлар билан чиқиб, ҳукуматни ёшлар муаммоларига жиддий эътибор қаратишга чақирди.

ҲиндистонНью-ДеҳлиДҳармендра ПрадҳанСувараклар партиясиАбхижит Дипке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиБугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди