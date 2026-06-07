Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмади

·0·Спорт
Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмади

Дунё аҳли интиқлик билан кутаётган, миллионлаб қалбларни ҳаяжонга солувчи футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати стартига атиги саноқли кунлар қолди. Бироқ бу йилги катта футбол байрами олдидан халқаро майдонда спорт ва сиёсат туташган нуқтада жиддий муҳокамаларга сабаб бўлаётган кутилмаган воқелик юз берди. Нуфузли The New York Times нашри тарқатган сўнгги расмий маълумотларга қараганда, Эрон футбол федерацияси раҳбари Маҳди Тож ҳамда ташкилотнинг бир қатор юқори мартабали раҳбарлари 11 июнь куни бошланадиган ушбу улуғвор мусобақага бора олмайдиган бўлишди. Сабаби — Қўшма Штатлар ҳукумати уларга мамлакатга кириш визасини беришни рад этди.

Гап шундаки, федерация раҳбари Маҳди Тож ўтмишда Ислом инқилоби муҳофизлари корпусининг офицери бўлиб хизмат қилган. Сиёсий қарашлар ва хавфсизлик чоралари туфайли нафақат унга, балки Эрон футболи раҳбариятининг бутун бир каттагина гуруҳига виза берилмаган.

Виза олишолмаган расмийлар ва футболчиларга берилган «яшил чироқ»

АҚШ элчихонаси томонидан виза сўрови рад этилган ва мусобақани уйда кузатишга мажбур бўлган расмийлар ҳамда жамоа аъзоларининг умумий ҳолати қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда акс этган:

Исми-шарифи ва жамоа таркиби

Эрон футбол ташкилотидаги лавозими

Виза бўйича расмий қарор

Маҳди Тож

Эрон футбол федерацияси президенти (собиқ ҳарбий)

Рад этилди

Маҳди Харати

Футбол федерацияси ижрочи директори

Рад этилди

Ҳидоят Мумбини

Ташкилот бош котиби

Рад этилди

Муҳсин Мутамедкия

Федерация медиа бўлими директори

Рад этилди

Эрон миллий терма жамоаси

Футболчилар ва уларга бириктирилган ёрдамчи ходимлар

Тасдиқланди (Виза берилди)

Америка томони ушбу қарорни шарҳлар экан, «террорчи гуруҳлар ва уларнинг вакиллари тизимдаги бўшлиқлардан фойдаланиб, Қўшма Штатлар ҳудудига яширинча кириб олишларига» асло йўл қўйилмаслигини, хавфсизлик чоралари энг устувор вазифа эканлигини қатъий таъкидлаган.

Эроннинг ФИФАга шикояти ва мусобақа тақвими

Бундай кескин қарордан сўнг Эрон томони жим қараб турмади ва Расмий Вашингтонни спортга сиёсат аралаштиришда ҳамда камситиш (дискриминация)да айблади. Теҳрон вакиллари Халқаро футбол федерациясини (ФИФА) вазиятга зудлик билан аралашишга ва адолатни қарор топтиришга чақирмоқда. Эрон футбол раҳбариятининг фикрича, спорт мулозимлари ва техник маслаҳатчилар «ҳар қандай миллий терма жамоанинг ажралмас ва бир бутун қисми» ҳисобланади ва уларнинг йўқлиги жамоанинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, бу йилги дунё биринчилигига Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика биргаликда мезбонлик қилмоқда. Шиддатли баҳсларга бой бўлиши кутилаётган мусобақада Эрон терма жамоаси ўзининг илк учрашувини 15 июнь куни Лос-Анжелес шаҳрида ўтказади.

Замин шарҳи: Аслида, шу йилнинг март ойида Эрон ҳукумати сиёсий кескинликлар сабаб миллий терма жамоасини АҚШдаги жаҳон чемпионатига умуман юбормаслик ҳақида баёнот бериб, кўпчилик мухлисларни хафа қилган эди. Кейинчалик бу қарор ўзгартирилиб, йигитларга мусобақада қатнашишга рухсат берилгани футболсеварлар учун катта қувонч бўлганди. Энди эса футболчилар борса-да, уларнинг ортида турадиган раҳбарият ва техник штабнинг катта қисми визасиз қолди. Нима бўлган тақдирда ҳам, футбол — бу тинчлик ва дўстлик элчиси. Умид қиламизки, майдондаги баҳслар соф спорт принциплари асосида ўтади ва сиёсий келишмовчиликлар яшил майдондаги чиройли ўйинларга соя солмайди. Эронлик футболчиларга эса бундай руҳий босим остида ҳам муносиб иштирок этишларини тилаб қоламиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, турнир жадвалидаги вазият ва футбол оламидаги энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмади – Zamin.uz, 07.06.2026