Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмади
Дунё аҳли интиқлик билан кутаётган, миллионлаб қалбларни ҳаяжонга солувчи футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати стартига атиги саноқли кунлар қолди. Бироқ бу йилги катта футбол байрами олдидан халқаро майдонда спорт ва сиёсат туташган нуқтада жиддий муҳокамаларга сабаб бўлаётган кутилмаган воқелик юз берди. Нуфузли The New York Times нашри тарқатган сўнгги расмий маълумотларга қараганда, Эрон футбол федерацияси раҳбари Маҳди Тож ҳамда ташкилотнинг бир қатор юқори мартабали раҳбарлари 11 июнь куни бошланадиган ушбу улуғвор мусобақага бора олмайдиган бўлишди. Сабаби — Қўшма Штатлар ҳукумати уларга мамлакатга кириш визасини беришни рад этди.
Гап шундаки, федерация раҳбари Маҳди Тож ўтмишда Ислом инқилоби муҳофизлари корпусининг офицери бўлиб хизмат қилган. Сиёсий қарашлар ва хавфсизлик чоралари туфайли нафақат унга, балки Эрон футболи раҳбариятининг бутун бир каттагина гуруҳига виза берилмаган.
Виза олишолмаган расмийлар ва футболчиларга берилган «яшил чироқ»
АҚШ элчихонаси томонидан виза сўрови рад этилган ва мусобақани уйда кузатишга мажбур бўлган расмийлар ҳамда жамоа аъзоларининг умумий ҳолати қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда акс этган:
Исми-шарифи ва жамоа таркиби
Эрон футбол ташкилотидаги лавозими
Виза бўйича расмий қарор
Маҳди Тож
Эрон футбол федерацияси президенти (собиқ ҳарбий)
Рад этилди
Маҳди Харати
Футбол федерацияси ижрочи директори
Рад этилди
Ҳидоят Мумбини
Ташкилот бош котиби
Рад этилди
Муҳсин Мутамедкия
Федерация медиа бўлими директори
Рад этилди
Эрон миллий терма жамоаси
Футболчилар ва уларга бириктирилган ёрдамчи ходимлар
Тасдиқланди (Виза берилди)
Америка томони ушбу қарорни шарҳлар экан, «террорчи гуруҳлар ва уларнинг вакиллари тизимдаги бўшлиқлардан фойдаланиб, Қўшма Штатлар ҳудудига яширинча кириб олишларига» асло йўл қўйилмаслигини, хавфсизлик чоралари энг устувор вазифа эканлигини қатъий таъкидлаган.
Эроннинг ФИФАга шикояти ва мусобақа тақвими
Бундай кескин қарордан сўнг Эрон томони жим қараб турмади ва Расмий Вашингтонни спортга сиёсат аралаштиришда ҳамда камситиш (дискриминация)да айблади. Теҳрон вакиллари Халқаро футбол федерациясини (ФИФА) вазиятга зудлик билан аралашишга ва адолатни қарор топтиришга чақирмоқда. Эрон футбол раҳбариятининг фикрича, спорт мулозимлари ва техник маслаҳатчилар «ҳар қандай миллий терма жамоанинг ажралмас ва бир бутун қисми» ҳисобланади ва уларнинг йўқлиги жамоанинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, бу йилги дунё биринчилигига Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика биргаликда мезбонлик қилмоқда. Шиддатли баҳсларга бой бўлиши кутилаётган мусобақада Эрон терма жамоаси ўзининг илк учрашувини 15 июнь куни Лос-Анжелес шаҳрида ўтказади.
Замин шарҳи: Аслида, шу йилнинг март ойида Эрон ҳукумати сиёсий кескинликлар сабаб миллий терма жамоасини АҚШдаги жаҳон чемпионатига умуман юбормаслик ҳақида баёнот бериб, кўпчилик мухлисларни хафа қилган эди. Кейинчалик бу қарор ўзгартирилиб, йигитларга мусобақада қатнашишга рухсат берилгани футболсеварлар учун катта қувонч бўлганди. Энди эса футболчилар борса-да, уларнинг ортида турадиган раҳбарият ва техник штабнинг катта қисми визасиз қолди. Нима бўлган тақдирда ҳам, футбол — бу тинчлик ва дўстлик элчиси. Умид қиламизки, майдондаги баҳслар соф спорт принциплари асосида ўтади ва сиёсий келишмовчиликлар яшил майдондаги чиройли ўйинларга соя солмайди. Эронлик футболчиларга эса бундай руҳий босим остида ҳам муносиб иштирок этишларини тилаб қоламиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, турнир жадвалидаги вазият ва футбол оламидаги энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…