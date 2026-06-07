Дуров: Блокировкалар Россияни рақамли суверенитетдан узоқлаштирди
Telegram асосчиси Павел Дуровнинг таъкидлашича, интернетдаги чекловлар ва блокировкалар Россияни «рақамли суверенитет» мақсадидан янада узоқлаштирди. Унинг сўзларига кўра, смартфонлар учун янги операцион тизим яратиши мумкин бўлган юқори малакали мутахассислар носоғлом интернет муҳити туфайли мамлакатни оммавий равишда тарк этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дуровнинг фикрича, мустақил операцион тизиmsиз ҳар қандай «миллий» ёки «хорижий» иловалар барибир АҚШ назоратидаги iOS ва Android дўконлари ҳамда тизим ичидаги махфий йўлаклар (баккдоорс) орқали кузатув ва цензура учун очиқлигича қолаверади. Америка операцион тизимларидан фойдаланган ҳолда иловаларни алмаштиришга уринишни у «моҳиятни ўзгартирмасдан фақат қадоқни янгилаш» деб атади.
Ҳозирда Россияда Саилфиш ОС асосидаги «Аврора» ҳамда Линух базасидаги «РОСА Мобайл» каби операцион тизимлар ишлаб чиқилмоқда. Шунингдек, «Рутек» компанияси «Р-Фон» смартфонини тақдим этган, «Лаборатория Касперского» эса хакерлик ҳужумларидан ҳимояланган КасперскЁС фор Мобиле платформаси устида ишламоқда.
Эслатиб ўтамиз, сўнгги вақтларда Россияда VPN хизматлари ва Telegram фаолиятини чеклаш чоралари кучайтирилган эди. Аввалроқ Дуров Россия ҳукумати фуқароларни давлат назоратидаги иловаларга ўтказиш мақсадида Telegram платформасига киришни чеклаётганини танқид қилган эди.
…