Туркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилди

·46·Жамият
Туркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилди

Одам савдоси ва фирибгарлик жиноятлари билан боғлиқ яна бир шахс хорижда қўлга олинди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси маълум қилди.

Маълумотларга кўра, аёл Ўзбекистонда фирибгарлик жиноятини содир этиб, қарийб 6 йил давомида қидирувда бўлган. У икки давлат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида Туркия ҳудудида аниқланиб, қўлга олинган ҳамда Ўзбекистонга экстрадиция қилинган.

Аниқланишича, мазкур шахс фуқароларни хорижий давлатларга ишга жойлаштириш ваъдаси билан уларнинг ишончига кирган. Лицензиясиз фаолият юритган ҳолда АҚШ ва Европа мамлакатларида юқори даромадли иш таклиф қилишни ваъда қилиб, кўплаб фуқаролардан катта миқдорда пул маблағларини фирибгарлик йўли билан ўзлаштирган.

Унга нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Шунингдек, одам савдоси билан боғлиқ жиноятда айбланиб қидирувда бўлган яна бир шахс ҳам қўлга олиниб, юртимизга қайтарилгани билдирилди.

Мутасаддилар таъкидлашича, Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги ҳамкорлик доирасида қидирувдаги шахсларни аниқлаш, ушлаш ва уларни жавобгарликка тортиш бўйича ишлар изчил давом эттирилмоқда.

ЎзбекистонТуркияИстанбулАҚШЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Бугун, 13:55Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиЯширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиБугун, 13:30Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бугун, 12:57Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиБугун, 12:49Тошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиТошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиБугун, 12:41Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди