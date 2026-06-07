Тошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилди
Апрел ойида Саида Мирзиёева Ўзбек Миллий қўғирчоқ театрига ташриф буюриб, бинони реставрация қилиш зарурлиги масаласини муҳокама қилган эди. Орадан кўп ўтмай, реконструкциянинг биринчи босқичи якунланди ва театр янгиланган қиёфада яна томошабинлар учун ўз эшикларини очди.
Саида Мирзиёева фарзандлари билан бирга театрга ташриф буюриб, янгиланган саҳнада намойиш этилаётган дастлабки спектакллардан бирини томоша қилди.
Театрда болаликни ёдга солувчи “Эртаклар шаҳарчаси”, тарихий чўян эшиклар, карнай чалаётган созандалар композицияси ҳамда мозайикалар асл қиёфасини сақлаган ҳолда қайта тикланди. Шу билан бирга, бино замонавий техник имкониятлар билан жиҳозланди.
Янгиланган театр энди яна минглаб болалар учун эртаклар, таассуротлар ва унутилмас хотиралар масканига айланиши кутилмоқда.
…