Федерико Чиеса Ливерпулни тарк этиб, Серия Ага қайтиш истагини билдирди
Италия терма жамоаси ҳужумчиси Федерико Чиеса Ливерпул сафидаги омадсиз мавсумдан сўнг яна Серия Ага қайтиш ниятида эканини очиқчасига маълум қилди. Арне Слот қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган футболчи Англия Премер-лигасидаги фаолиятини якунлаб, ўз ватанида карьерасини қайта тикламоқчи. Ўтган мавсумда барча мусобақаларда бор-йўғи 726 дақиқа майдонда ҳаракат қилган вингер жамоанинг асосий таркибидан четда қолиб кетганидан норози. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Чиеса Ливерпулдаги ҳолати ҳақида гапириб ўтди: "2026-йил бошидан бери жуда кам ўйнадим. Январда клуб ва Слот менга кетишга рухсат беришмади, чунки таркибда муаммолар бор эди. Мен вазиятни тушундим, лекин энди кўпроқ майдонга тушишни хоҳлайман. Агар Премер-лигада барқарорлик топа олмасам, бошқа жойдан қўним излашга мажбур бўламан. АҚШдаги йиғиндан сўнг янги мураббий Ираола билан келажагимни муҳокама қиламиз".
Федерико Чиеса ўзининг собиқ жамоаси Ювентус ҳақида ҳам тўхталиб, Туриндан ўз хоҳиши билан кетмаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мураббий Тиаго Мотта унга эҳтиёж йўқлигини айтишган. "Мен Ювентусга қайтишни жуда истардим. Кўп пул талаб қилганим ҳақидаги гаплар ёлғон, менга ҳатто шартномани узайтиришни таклиф ҳам қилишмаган. Ювентус доим менинг қалбимда ва мен у ерда пул масаласини ҳеч қачон биринчи ўринга қўймайман", — дея қўшимча қилди футболчи.
Шунингдек, Чиеса Италия терма жамоасининг муҳим ўйинларини ўтказиб юборгани учун билдирилган танқидларга ҳам жавоб қайтарди. У жароҳати сабабли Коверцианони тарк этишга мажбур бўлганини ва миллий либосга бўлган садоқати чексиз эканини айтди. Футболчи Италиянинг Жаҳон чемпионатидан ташқарида қолгани унга қаттиқ азоб берганини, терма жамоа билан эришган ютуқларини эса баъзилар унутиб қўяётганини таъкидлади.
…