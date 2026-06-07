Федерико Чиеса Ливерпулни тарк этиб, Серия Ага қайтиш истагини билдирди

·88·Спорт
Федерико Чиеса Ливерпулни тарк этиб, Серия Ага қайтиш истагини билдирди

Италия терма жамоаси ҳужумчиси Федерико Чиеса Ливерпул сафидаги омадсиз мавсумдан сўнг яна Серия Ага қайтиш ниятида эканини очиқчасига маълум қилди. Арне Слот қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган футболчи Англия Премер-лигасидаги фаолиятини якунлаб, ўз ватанида карьерасини қайта тикламоқчи. Ўтган мавсумда барча мусобақаларда бор-йўғи 726 дақиқа майдонда ҳаракат қилган вингер жамоанинг асосий таркибидан четда қолиб кетганидан норози. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Чиеса Ливерпулдаги ҳолати ҳақида гапириб ўтди: "2026-йил бошидан бери жуда кам ўйнадим. Январда клуб ва Слот менга кетишга рухсат беришмади, чунки таркибда муаммолар бор эди. Мен вазиятни тушундим, лекин энди кўпроқ майдонга тушишни хоҳлайман. Агар Премер-лигада барқарорлик топа олмасам, бошқа жойдан қўним излашга мажбур бўламан. АҚШдаги йиғиндан сўнг янги мураббий Ираола билан келажагимни муҳокама қиламиз".

Федерико Чиеса ўзининг собиқ жамоаси Ювентус ҳақида ҳам тўхталиб, Туриндан ўз хоҳиши билан кетмаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мураббий Тиаго Мотта унга эҳтиёж йўқлигини айтишган. "Мен Ювентусга қайтишни жуда истардим. Кўп пул талаб қилганим ҳақидаги гаплар ёлғон, менга ҳатто шартномани узайтиришни таклиф ҳам қилишмаган. Ювентус доим менинг қалбимда ва мен у ерда пул масаласини ҳеч қачон биринчи ўринга қўймайман", — дея қўшимча қилди футболчи.

Шунингдек, Чиеса Италия терма жамоасининг муҳим ўйинларини ўтказиб юборгани учун билдирилган танқидларга ҳам жавоб қайтарди. У жароҳати сабабли Коверцианони тарк этишга мажбур бўлганини ва миллий либосга бўлган садоқати чексиз эканини айтди. Футболчи Италиянинг Жаҳон чемпионатидан ташқарида қолгани унга қаттиқ азоб берганини, терма жамоа билан эришган ютуқларини эса баъзилар унутиб қўяётганини таъкидлади.

Федерико ЧиесаЛиверпулЮвентусСерия АТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиБугун, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)