Ювентус ҳужум чизиғини Александер Сорлот ва Рандал Коло Муани билан кучайтирмоқда

·108·Спорт
Ювентус ҳужум чизиғини Александер Сорлот ва Рандал Коло Муани билан кучайтирмоқда

Туриннинг Ювентус клуби янги мавсум олдидан ҳужум чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида фаоллашди. "Бянконери" раҳбарияти Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот трансферини устувор вазифа деб билмоқда, шундан сўнг бор эътиборини PSJ юлдузи Рандал Коло Муанини қўлга киритишга қаратади. Норвегиялик ҳужумчи билан музокаралар ижобий якунланган ва у Турин клуби билан йилига 4 миллион евро маош оладиган тўрт йиллик шартномага розилик берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Атлетико Мадрид билан трансфер суммаси бўйича келишувга эришиш қолди. Испания клуби ўз форварди учун 30 миллион евродан кўпроқ маблағ талаб қилмоқда. Шунга қарамай, икки клуб ўртасидаги муносабатлар яхши эканлиги ва ўтган мавсумни Мадридда ижара асосида ўтказган Нико Гонзалез омили ушбу келишувни осонлаштириши кутилмоқда.

Шунингдек, Ювентус PSJ ҳужумчиси Рандал Коло Муанини ҳам ўз сафига қайтаришни режалаштирмоқда. Франциялик футболчи аввалроқ Туринда ижара асосида тўп суриб, 22 ўйинда 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Парижликлар ҳужумчи учун 40 миллион евро сўрашмоқда, бироқ тўлов усуллари бўйича ён беришга тайёр эканликларини билдиришган.

Ҳужумчиларни сотиб олиш зарурати Душан Влахович билан шартномани узайтириш бўйича музокаралар муваффақиятсиз якунлангани билан боғлиқ. Сербия терма жамоаси аъзоси июн ойи охирида клубни эркин агент сифатида тарк этади. Томонлар маош масаласида келиша олишмади: Влахович 8 миллион евро талаб қилган бўлса, клуб 6 миллион евродан ортиқ таклиф қила олмаслигини маълум қилди.

Клуб нафақат ҳужумда, балки ҳимоя ва дарвоза чизиғида ҳам ўзгаришлар қилмоқда. Ливерпул посбони Алиссон трансфери амалга ошмагач, Ювентус эътиборини Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинезга қаратди. Бош мураббий Луциано Спаллетти янги мавсумда А Серия чемпионлигини қайтариш учун жамоани ҳар томонлама кучайтиришни мақсад қилган.

ЮвентусТрансферларАлександер СорлотРандал Коло МуаниА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)