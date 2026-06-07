Франция терма жамоасида можаро: Килиан Мбаппе ва Раян Черки норози
Франция терма жамоасининг юлдуз ҳужумчилари Килиан Мбаппе ва Раян Черки мамлакат футбол федерацияси (ФФФ) томонидан қабул қилинган қарордан қаттиқ норози бўлмоқда. ЛЪEқуипе нашрининг хабар беришича, футболчилар ўзларининг имидж ҳуқуқлари тикиш оператори бўлган Бетклик компаниясига реклама мақсадларида бериб юборилганидан ғазабда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ҳолат жамоа ичидаги муҳитни кескинлаштириб юборган. Маълумотларга кўра, ҳар икки футболчи ўз суратларининг букмекерлик компанияси кампаниясида ишлатилишини исташмаган. Реклама роликларида шунингдек Десире Доуе, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби футболчилар ҳам кўриниш берган.
Суратлар терма жамоанинг Клерфонтендаги анъанавий йиғини вақтида олинган, бироқ футболчиларга ушбу материаллар айнан қандай мақсадда ишлатилиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Килиан Мбаппе ва Раян Черки бу борада тикиш компаниясига эмас, балки уларни огоҳлантирмаган федерацияга нисбатан эътироз билдиришмоқда.
Ҳозирда футболчилар федерациядан тушунтириш ва рекламани тўхтатишни талаб қилишмоқда. Бироқ, бу масала Жаҳон чемпионати якунига қадар ҳал этилмаслиги мумкин. Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоаси гуруҳ босқичини 16-июн куни Сенегалга қарши ўйин билан бошлайди, сўнгра Ироқ ва Норвегия билан куч синашади.
…