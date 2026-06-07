Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал худди Лионель Месси каби илоҳий иқтидорга эга
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона юлдузи Ламине Ямал ҳақида юқори фикр билдириб, уни футбол учун туғилган ва Лионель Месси каби ноёб иқтидор соҳиби эканлигини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, ёш вингерда фақатгина ҳақиқий даҳо футболчиларга хос бўлган камёб хислатлар мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона сафида ажойиб мавсумни ўтказиб, Ла Лиганинг энг яхши ёш футболчиси деб топилган Ямал, бу ёзда Испания терма жамоасининг асосий таянчига айланиши кутилмоқда. Де ла Фуенте вингернинг ўзига хос характери унинг жаҳон футболи чўққисига тез кўтарилишига сабаб бўлганини қайд этди.
“Ламине айнан шу даража учун туғилган. У жуда жасоратли характерга эга. Балки бундай босим сизни ёки мени янчиб ташлаган бўларди, лекин бу болалар ўзгача. У 16 ёшида Европа чемпионатида ўйнади, ҳозир эса 18 ёшда. У улкан медиа босимига доц. беряпти ва жуда кам хато қиляпти”, — деди мураббий Те Гуардиан нашрига берган интервюсида.
Де ла Фуенте вингернинг фавқулодда иқтидорини эътироф этар экан, уни Лионель Месси билан солиштирди. Гарчи ёш футболчи бундай қиёслашлардан қочишга ҳаракат қилса-да, мураббий уларнинг иккаласини ҳам “Худо назари тушган” даҳо спортчилар қаторига қўшди.
“Футболчилар жуда ақлли ва юқори қобилиятли инсонлардир. Улар орасида шундай даҳолар борки, уларга илоҳий куч томонидан ўзгача иқтидор берилган. Бундайлар жуда кам: Ламине Ямал, Лионель Месси ва яна саноқли ўйинчиларни мисол келтириш мумкин”, — дея қўшимча қилди Испания устози.
…