Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!

·41·Жамият
Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!

Наманган вилоятида Damas ва Gentra автомобиллари иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Воқеа тасвирлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, автомобиллар тўқнашуви натижасида транспорт воситаларига жиддий зарар етган. Ҳозирча ҳодиса оқибатида жабрланганлар бор-йўқлиги ҳамда авария қандай шароитда юз бергани ҳақида расмий маълумот эълон қилинмаган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар кўпинча тезликни ошириш, масофани сақламаслик ёки ҳайдовчининг бир лаҳзага эътиборсизлиги туфайли содир бўлади. Шу боис барча ҳайдовчилардан йўлларда эҳтиёткор бўлиш, ҳаракат қоидаларига қатъий риоя қилиш ва рул бошида доимо ҳушёрликни сақлаш сўралмоқда.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги — ҳар бир ҳайдовчи ва пиёданинг масъулиятига боғлиқ. Бир сониялик бепарволик эса оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Наманган вилоятиДамасГентра
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Бугун, 13:55Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиЯширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиБугун, 13:30Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиБугун, 12:49Тошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиТошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиБугун, 12:41Туркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиТуркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиБугун, 12:14Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди