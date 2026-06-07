Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!
Наманган вилоятида Damas ва Gentra автомобиллари иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Воқеа тасвирлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, автомобиллар тўқнашуви натижасида транспорт воситаларига жиддий зарар етган. Ҳозирча ҳодиса оқибатида жабрланганлар бор-йўқлиги ҳамда авария қандай шароитда юз бергани ҳақида расмий маълумот эълон қилинмаган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар кўпинча тезликни ошириш, масофани сақламаслик ёки ҳайдовчининг бир лаҳзага эътиборсизлиги туфайли содир бўлади. Шу боис барча ҳайдовчилардан йўлларда эҳтиёткор бўлиш, ҳаракат қоидаларига қатъий риоя қилиш ва рул бошида доимо ҳушёрликни сақлаш сўралмоқда.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги — ҳар бир ҳайдовчи ва пиёданинг масъулиятига боғлиқ. Бир сониялик бепарволик эса оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.
…