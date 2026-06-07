Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олинди
Фото: Истанбулдаги Бош консулхона
Юртимизда жиноятчиликка қарши курашиш, қонун устуворлигини таъминлаш ва хорижда яшириниб юрган қонунбузарларни адолат судига топшириш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимиз сарҳадларидан ташқарида ҳам адолат қароридан қочиб қутулиб бўлмаслигини кўрсатувчи навбатдаги муҳим тезкор тадбир Истанбул шаҳрида муваффақиятли якунланди. Ўзбекистоннинг Истанбулдаги Бош консулхонаси берган расмий маълумотларга кўра, узоқ вақтдан буён қидирувда бўлган икки нафар ҳамюртимиз Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорликда қўлга олиниб, юртимизга эсон-омон депортация қилинди.
АҚШ ва Европа ваъдаси билан алдаган «уддабурон» аёл
Қўлга олинган аёллардан бири нақд 6 йил давомида Одил судловдан яшириниб, хорижда сарсон-саргардонликда кун кечириб келаётган эди. Тезкор суриштирувлар натижасида унинг қилмишлари фош бўлди:
Ёлғон ваъдалар: У фуқароларни чет элга ишга юбориш бўйича ҳеч қандай қонуний лицензия ёки рухсатномага эга бўлмаган. Шунингдек, у одамларнинг ишончига кириб, уларни Америка Қўшма Штатлари ва Европанинг ривожланган давлатларига юқори маошли ишга жойлаштиришни ваъда қилган.
Фирибгарлик: Одамларнинг соддалиги ва орзуларидан фойдаланиб, уларнинг жуда йирик миқдордаги пул маблағларини алдов йўли билан қўлга киритган. Олинган пулларни эса ўз эҳтиёжлари ва шахсий манфаатлари йўлида сарфлаб юборган.
Бугунги кунда ушбу аёлга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) билан жиноят иши очилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Одам савдоси билан шуғулланган шахс ҳам жазосиз қолмайди
Худди шу тезкор тадбир давомида қонун посбонлари яна бир жиддий жиноят иши бўйича қидирувда бўлган иккинчи аёлни ҳам қўлга олишга муваффақ бўлишди. Маълум бўлишича, ушбу фуқаро Жиноят кодексининг энг оғир моддаларидан бири — 135-модда (одам савдоси) билан айбланиб, анчадан буён қидирилаётган эди. У ҳам зудлик билан махсус назорат остида Ўзбекистонга қайтарилди.
Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги ҳамкорлик шу билан тўхтаб қолмайди. Бош консулликнинг таъкидлашича, айни пайтда хорижда яшириниб юрган яна бир нечта жиноят содир этган шахсларнинг турган жойини аниқлаш, уларни кишанлаш ва юртимизга экстрадиция қилиш бўйича кенг қамровли процессуал ва тезкор-қидирув тадбирлари изчил давом эттирилмоқда.
Замин шарҳи: «Нишондаги кавш ерда қолмас» дейди доно халқимиз. Кимдир ўз юртдошларининг ҳалол меҳнат билан топган пулларини шилиб, хориж давлатларида яшириниб, маза қилиб яшайман деб ўйлаган бўлса, қаттиқ адашади. Орадан 6 йил ўтса ҳам адолат барибир қарор топди. Айниқса, АҚШ ва Европага ишга юбораман деган ёлғончиларга алданиб қолмаслик учун ҳар бир фуқаромиз сергак бўлиши зарур. Икки давлат ҳуқуқ-тартибот органларининг бундай ҳамкорлиги эса жиноятчиликка қарши муросасиз курашнинг ёрқин намунасидир. Юртимиз тинч, қонунларимиз эса устувор бўлсин!
Хориждаги ҳамюртларимиз ҳаёти, тезкор халқаро хабарлар ва жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…