Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юборди

·69·Спорт
Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юборди

Хадижа Шоу аёллар футболидаги энг яхши марказий ҳужумчилардан бири ҳисобланади. Манчестер Сити сафида кетма-кет уч марта "Олтин бутса"ни қўлга киритган футболчи Челси жамоасининг асосий нишонига айланган эди. Бироқ, Лондон клуби Шоу билан келиша олмагач, ўз эътиборини Швециянинг ёш иқтидори Фелисиа Счродерга қаратди. Маълумотларга кўра, Челси БК Ҳаккен ҳужумчиси учун 1,2 миллион фунт стерлинг миқдорида таклиф юборган, бу эса аёллар футболи тарихидаги рекорд трансфер суммаси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Счродерга бўлган қизиқиш фақатгина Челси билан чекланиб қолмайди. Барселона, Лион, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус ва Манчестер Юнайтед каби гранд жамоалар ҳам 19 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олишни истамоқда. Ҳозирда у Швеция чемпионатининг энг кўп маош олувчи футболчиси ҳисобланади ва унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган. Шунга қарамай, ёзги трансфер ойнасида унинг бошқа жамоага ўтиш эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.

Фелисиа Счродернинг ўйини мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда. У жорий мавсумда 5 та ўйинда 4 та гол уришга улгурди, шунингдек, UEFA аёллар ўртасидаги Европа кубоги финалида хет-трик қайд этиб, Ҳаккен жамоасига чемпионликни тақдим этди. 2025-йилги мавсум унинг фаолиятида бурилиш нуқтаси бўлди: у 26 та ўйинда 30 та гол ва 9 та голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг Швеция чемпиони бўлишига улкан ҳисса қўшди.

Ёш бўлишига қарамай, Счродер аллақачон Швеция терма жамоасининг доимий аъзосига айланган. У турли ёшдаги терма жамоаларда 28 та ўйинда 19 та гол урганидан сўнг, 2025-йил май ойида асосий жамоага чақирилди. Ҳозирда у Тонй Густавссон бошқарувидаги терма жамоанинг муҳим бўлаги ҳисобланади. Унинг майдондаги совуққонлиги ва гол сезиш қобилияти уни дунёнинг энг истиқболли ёш футболчилари рўйхатида юқори ўринларга олиб чиқди.

ЧелсиФелисиа СчродерТрансферАёллар ФутболиБК Ҳаккен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07Рафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкинРафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)