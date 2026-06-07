АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг ҳаммуассисига айланиши мумкин
OpenAI компанияси ва АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти давлатнинг сунъий интеллект гиганти капиталидаги иштироки бўйича музокараларни давом эттирмоқда. КНБК хабарига кўра, ушбу ғоя муҳокамаси бир йилдан ортиқ вақтдан бери давом этмоқда. Манбаларнинг таъкидлашича, OpenAI раҳбари Sam Altman бундай концепцияни илк бор 2025-йилда Оқ уйга таклиф қилган эди. Шу ҳафтада Алтман ва АҚШ қонун чиқарувчилари ўртасидаги учрашувларда ушбу мавзу яна кун тартибига чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кўриб чиқилаётган вариантга кўра, OpenAI ўз улушининг бир қисмини суверен жамғармага ўхшаш махсус инвестиция фондини шакллантириш учун давлатга топшириши мумкин. Компания баҳорда эълон қилган сиёсий таклифларида ушбу жамғарма сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш билан боғлиқ узоқ муддатли активларга сармоя киритиши, АҚШ фуқаролари эса соҳанинг иқтисодий ўсишидан фойда кўриши кўзда тутилган.
Муҳокама қилинаётган сценарийлардан бири жамғарма даромадларининг бир қисмини аҳоли ўртасида тақсимлашни назарда тутади. Ҳозирча битимнинг якуний параметрлари, жумладан, OpenAI қанча улуш бериши ва давлат қандай шартлар асосида лойиҳага қўшилиши аниқланмаган. Президент Доналд Трумп ушбу музокаралар фактини билвосита тасдиқлаб, америкаликлар технологиялар ривожида ўзига хос ҳамкорга айланиши мумкин бўлган турли вариантлар кўриб чиқилаётганини айтди.
Оқ уйнинг бундай ташаббусларга қизиқиши стратегик технологик соҳаларни қўллаб-қувватлаш сиёсати билан боғлиқ. Аввалроқ АҚШ маъмурияти яримўтказгичлар ва квант технологиялари лойиҳаларида давлат иштирокини таъминлаш бўйича қадамлар ташлаган эди. Ҳозирда OpenAI дунёдаги энг қиммат хусусий компаниялардан бири бўлиб, унинг қиймати 850 миллиард доллардан ортиқ баҳоланмоқда. Компания яқин келажакда биржага чиқиш (IPO) имкониятларини ҳам кўриб чиқмоқда.
…