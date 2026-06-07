АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг ҳаммуассисига айланиши мумкин

·44·Техно
АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг ҳаммуассисига айланиши мумкин

OpenAI компанияси ва АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти давлатнинг сунъий интеллект гиганти капиталидаги иштироки бўйича музокараларни давом эттирмоқда. КНБК хабарига кўра, ушбу ғоя муҳокамаси бир йилдан ортиқ вақтдан бери давом этмоқда. Манбаларнинг таъкидлашича, OpenAI раҳбари Sam Altman бундай концепцияни илк бор 2025-йилда Оқ уйга таклиф қилган эди. Шу ҳафтада Алтман ва АҚШ қонун чиқарувчилари ўртасидаги учрашувларда ушбу мавзу яна кун тартибига чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кўриб чиқилаётган вариантга кўра, OpenAI ўз улушининг бир қисмини суверен жамғармага ўхшаш махсус инвестиция фондини шакллантириш учун давлатга топшириши мумкин. Компания баҳорда эълон қилган сиёсий таклифларида ушбу жамғарма сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш билан боғлиқ узоқ муддатли активларга сармоя киритиши, АҚШ фуқаролари эса соҳанинг иқтисодий ўсишидан фойда кўриши кўзда тутилган.

Муҳокама қилинаётган сценарийлардан бири жамғарма даромадларининг бир қисмини аҳоли ўртасида тақсимлашни назарда тутади. Ҳозирча битимнинг якуний параметрлари, жумладан, OpenAI қанча улуш бериши ва давлат қандай шартлар асосида лойиҳага қўшилиши аниқланмаган. Президент Доналд Трумп ушбу музокаралар фактини билвосита тасдиқлаб, америкаликлар технологиялар ривожида ўзига хос ҳамкорга айланиши мумкин бўлган турли вариантлар кўриб чиқилаётганини айтди.

Оқ уйнинг бундай ташаббусларга қизиқиши стратегик технологик соҳаларни қўллаб-қувватлаш сиёсати билан боғлиқ. Аввалроқ АҚШ маъмурияти яримўтказгичлар ва квант технологиялари лойиҳаларида давлат иштирокини таъминлаш бўйича қадамлар ташлаган эди. Ҳозирда OpenAI дунёдаги энг қиммат хусусий компаниялардан бири бўлиб, унинг қиймати 850 миллиард доллардан ортиқ баҳоланмоқда. Компания яқин келажакда биржага чиқиш (IPO) имкониятларини ҳам кўриб чиқмоқда.

OpenAIАҚШДоналд ТрумпСунъий IntelлектSam Altman
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтдиСамолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтдиБугун, 17:21Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус