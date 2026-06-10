Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёр

·0·Спорт
Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёр

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳимоячиси Алпҳонсо Давиес жамоани тарк этиши эҳтимоли тобора ортиб бормоқда. Sport Bild нашрининг хабар беришича, Саудия Арабистони клублари Германия рекордчиси ва канадалик футболчи билан ёзги трансфер борасида алоқага чиққан. Мюнхенликлар қароргоҳида клуб вакиллари ўртасида эҳтимолий трансфер шартлари бўйича музокаралар ўтказилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Давиес 2025-йил бошида клуб билан 2030-йилгача мўлжалланган шартномани узайтирган бўлса-да, ҳозирда унинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Футболчининг йилига 15 миллион евро миқдоридаги маоши ва тез-тез такрорланаётган жароҳатлари Бавария раҳбариятини чап қанот ҳимоячисини сотиш ҳақида ўйлашга мажбур қилди. 2025-йил баҳорида тиззасидан олган оғир жароҳатидан сўнг, Давиес ўз спорт формасини тиклашга қийналмоқда.

Сўнгги мушак жароҳатлари сабабли у узоқ муддатга сафдан чиқди ва ҳатто Канада терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши кутилмоқда. Шу сабабли, бош мураббий Венсан Компани ўз қарорини ўзгартирган. Аввалари Давиесни қатъий қўллаб-қувватлаган ва янги ҳимоячи сотиб олишга қаршилик қилган мураббий, эндиликда ушбу позицияни кучайтиришни устувор вазифа деб ҳисобламоқда.

Агар муносиб таклиф тушса, Бавария музокараларга тайёр. Саудия Арабистони клубларининг чексиз молиявий имкониятлари келишувни тезлаштириши мумкин. Бироқ, 25 ёшли футболчининг ўзи Саудия Pro лигасига ўтишга рози бўлиши даргумон, чунки у ҳали ҳам дунёнинг энг яхши қанот ҳимоячиларидан бири саналади.

БаварияАлпҳонсо ДавиесВенсан КомпаниТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Бугун, 06:52Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинБугун, 06:35Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиЛионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиБугун, 06:33Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБоруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБугун, 04:17Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиСаудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиБугун, 04:07«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...Бугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...