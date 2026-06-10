Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёр
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳимоячиси Алпҳонсо Давиес жамоани тарк этиши эҳтимоли тобора ортиб бормоқда. Sport Bild нашрининг хабар беришича, Саудия Арабистони клублари Германия рекордчиси ва канадалик футболчи билан ёзги трансфер борасида алоқага чиққан. Мюнхенликлар қароргоҳида клуб вакиллари ўртасида эҳтимолий трансфер шартлари бўйича музокаралар ўтказилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Давиес 2025-йил бошида клуб билан 2030-йилгача мўлжалланган шартномани узайтирган бўлса-да, ҳозирда унинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Футболчининг йилига 15 миллион евро миқдоридаги маоши ва тез-тез такрорланаётган жароҳатлари Бавария раҳбариятини чап қанот ҳимоячисини сотиш ҳақида ўйлашга мажбур қилди. 2025-йил баҳорида тиззасидан олган оғир жароҳатидан сўнг, Давиес ўз спорт формасини тиклашга қийналмоқда.
Сўнгги мушак жароҳатлари сабабли у узоқ муддатга сафдан чиқди ва ҳатто Канада терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши кутилмоқда. Шу сабабли, бош мураббий Венсан Компани ўз қарорини ўзгартирган. Аввалари Давиесни қатъий қўллаб-қувватлаган ва янги ҳимоячи сотиб олишга қаршилик қилган мураббий, эндиликда ушбу позицияни кучайтиришни устувор вазифа деб ҳисобламоқда.
Агар муносиб таклиф тушса, Бавария музокараларга тайёр. Саудия Арабистони клубларининг чексиз молиявий имкониятлари келишувни тезлаштириши мумкин. Бироқ, 25 ёшли футболчининг ўзи Саудия Pro лигасига ўтишга рози бўлиши даргумон, чунки у ҳали ҳам дунёнинг энг яхши қанот ҳимоячиларидан бири саналади.
…