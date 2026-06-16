Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилди

·0·Спорт
Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилди

Океан ортидаги муаззам стадионларда старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ўзбекистонлик мухлисларнинг қалбига олам-олам ҳаяжон бағишламоқда. Эндиликда бутун дунё нигоҳи тикилган ушбу улуғвор кунларда Ўзбекистон миллий терма жамоаси дунё биринчилигидаги ўз юришини Жанубий Американинг энг шиддатли ва хавфли вакилларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши кечадиган ўта муҳим баҳс билан бошлайди. Айни пайтда бош мураббий бошчилигидаги «Оқ бўрилар» АҚШнинг Атланта шаҳрида ўзларининг сўнгги расмий чизиқли ва тактик машғулотларини юқори кайфиятда ўтказиб бўлишди ва илк учрашувга мезбонлик қилувчи мафтункор Мехико (Мексика) шаҳрига қараб йўл олишди.

Терма жамоамиз лагеридан нохуш хабар: Жалолиддин Машарипов мундиални ўтказиб юборади

Шундай тарихий кунларда миллий жамоамиз лагеридан мухлисларни бироз хафа қиладиган кутилмаган янгилик келиб тушди. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинганидек, жамоамизнинг энг тажрибали ва етакчи яримҳимоячиларидан бири Жалолиддин Машарипов жароҳати сабабли узоқ вақт давомида яшил майдонда ўйин амалиётисиз қолиб кетган эди. У асосий машғулотларда ҳам умумий гуруҳ таркибида тўлиқ ҳажмда қатнаша олмади.

Гарчи терма жамоамизнинг малакали тиббий штаби тажрибали футболчини тезроқ сафга қайтариш, оёққа турғизиш мақсадида барча зарур тезкор чора-тадбирларни кўрган бўлса-да, Машарипов фақатгина индивидуал (алоҳида) тикланиш дастури асосида енгил тайёргарлик кўриш билан чекланишга мажбур бўлди.

Қуйидаги расмий спорт ва тиббий-таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 қайдномасидаги кутилмаган мажбурий ўзгариш, илк рақиб ва тайёргарлик манзиллари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоамизнинг илк рақиби

Расмий йиғин ва машғулотлар ўтказилган шаҳар

Илк тарихий баҳс бўлиб ўтадиган мезбон шаҳар

Жароҳат сабаб сафдан чиққан асосий юлдуз

ФИФА тиббий қўмитасининг якуний хулосаси

Машарипов ўрнига қайдномага киритилган ёш истеъдод

Колумбия терма жамоаси


(Шиддатли дебют учрашув)

Атланта


(Америка Қўшма Штатлари)

Мехико


(Мексика Республикаси)

Жалолиддин Машарипов


(Тажрибали яримҳимоячи)

Машарипов соғлиғи сабабли ЖЧ-2026 мусобақасида иштирок эта олмайди

Русланбек Жиянов


(Ҳужумкор яримҳимоячи)

ФИФАнинг расмий қарори ва Русланбек Жияновга берилган тарихий имконият

Вазиятга тўлиқ ойдинлик киритиш мақсадида, футболчимиз ўта кучли назорат остида топширган сўнгги тиббий текширувлар ва томография натижалари дарҳол ФИФА (Халқаро футбол федерацияси) тиббий қўмитасига тақдим этилди. Халқаро қўмита шифокорлари ва экспертлари ушбу тиббий ҳужжатларни, футболчининг соғлиғи ҳамда жисмоний ҳолатини чуқур ўрганиб чиқиб, якуний хулосани берди. Унга кўра, ФИФА Машариповнинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида, унинг 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳсларида иштирок эта олмаслиги ҳақида расмий ва қатъий қарор чиқарди.

Юзага келган ушбу мажбурий ва нохуш ҳолатдан сўнг, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар беришича, тажрибали плеймейкернинг ўрнига миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 учун тасдиқланган якуний расмий қайдномасига (аризасига) ёш ва шиддатли футболчимиз Русланбек Жиянов расман киритилди.

Спорт шарҳловчиларининг фикри:

Машариповнинг тажрибаси ва майдондаги совуққонлиги жамоамиз учун катта йўқотиш, албатта. Бироқ Русланбек Жиянов ўзининг тезкорлиги ва чанқоқлиги билан ЖЧ майдонларида кашфиётга айланиши мумкин. Жамоавий руҳ ва «Оқ бўрилар»нинг жипслиги мана шундай оғир лаҳзаларда янада яққол намоён бўлади. Йигитларимизга Колумбияга қарши илк учрашувда фақат ва фақат ғалаба тилаймиз!

Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир ҳаяжонли сонияси, Мехико ва Атлантадан энг эксклюзив видеорепортажлар ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиБугун, 17:52Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиРубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиБугун, 17:36Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиБугун, 17:34Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрНани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрБугун, 17:17Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаТом Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаБугун, 16:16Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди