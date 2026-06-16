Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилди
Океан ортидаги муаззам стадионларда старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ўзбекистонлик мухлисларнинг қалбига олам-олам ҳаяжон бағишламоқда. Эндиликда бутун дунё нигоҳи тикилган ушбу улуғвор кунларда Ўзбекистон миллий терма жамоаси дунё биринчилигидаги ўз юришини Жанубий Американинг энг шиддатли ва хавфли вакилларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши кечадиган ўта муҳим баҳс билан бошлайди. Айни пайтда бош мураббий бошчилигидаги «Оқ бўрилар» АҚШнинг Атланта шаҳрида ўзларининг сўнгги расмий чизиқли ва тактик машғулотларини юқори кайфиятда ўтказиб бўлишди ва илк учрашувга мезбонлик қилувчи мафтункор Мехико (Мексика) шаҳрига қараб йўл олишди.
Терма жамоамиз лагеридан нохуш хабар: Жалолиддин Машарипов мундиални ўтказиб юборади
Шундай тарихий кунларда миллий жамоамиз лагеридан мухлисларни бироз хафа қиладиган кутилмаган янгилик келиб тушди. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинганидек, жамоамизнинг энг тажрибали ва етакчи яримҳимоячиларидан бири Жалолиддин Машарипов жароҳати сабабли узоқ вақт давомида яшил майдонда ўйин амалиётисиз қолиб кетган эди. У асосий машғулотларда ҳам умумий гуруҳ таркибида тўлиқ ҳажмда қатнаша олмади.
Гарчи терма жамоамизнинг малакали тиббий штаби тажрибали футболчини тезроқ сафга қайтариш, оёққа турғизиш мақсадида барча зарур тезкор чора-тадбирларни кўрган бўлса-да, Машарипов фақатгина индивидуал (алоҳида) тикланиш дастури асосида енгил тайёргарлик кўриш билан чекланишга мажбур бўлди.
Қуйидаги расмий спорт ва тиббий-таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 қайдномасидаги кутилмаган мажбурий ўзгариш, илк рақиб ва тайёргарлик манзиллари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоамизнинг илк рақиби
Расмий йиғин ва машғулотлар ўтказилган шаҳар
Илк тарихий баҳс бўлиб ўтадиган мезбон шаҳар
Жароҳат сабаб сафдан чиққан асосий юлдуз
ФИФА тиббий қўмитасининг якуний хулосаси
Машарипов ўрнига қайдномага киритилган ёш истеъдод
Колумбия терма жамоаси
(Шиддатли дебют учрашув)
Атланта
(Америка Қўшма Штатлари)
Мехико
(Мексика Республикаси)
Жалолиддин Машарипов
(Тажрибали яримҳимоячи)
Машарипов соғлиғи сабабли ЖЧ-2026 мусобақасида иштирок эта олмайди
Русланбек Жиянов
(Ҳужумкор яримҳимоячи)
ФИФАнинг расмий қарори ва Русланбек Жияновга берилган тарихий имконият
Вазиятга тўлиқ ойдинлик киритиш мақсадида, футболчимиз ўта кучли назорат остида топширган сўнгги тиббий текширувлар ва томография натижалари дарҳол ФИФА (Халқаро футбол федерацияси) тиббий қўмитасига тақдим этилди. Халқаро қўмита шифокорлари ва экспертлари ушбу тиббий ҳужжатларни, футболчининг соғлиғи ҳамда жисмоний ҳолатини чуқур ўрганиб чиқиб, якуний хулосани берди. Унга кўра, ФИФА Машариповнинг соғлиғини хавф остига қўймаслик мақсадида, унинг 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳсларида иштирок эта олмаслиги ҳақида расмий ва қатъий қарор чиқарди.
Юзага келган ушбу мажбурий ва нохуш ҳолатдан сўнг, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар беришича, тажрибали плеймейкернинг ўрнига миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 учун тасдиқланган якуний расмий қайдномасига (аризасига) ёш ва шиддатли футболчимиз Русланбек Жиянов расман киритилди.
Спорт шарҳловчиларининг фикри:
Машариповнинг тажрибаси ва майдондаги совуққонлиги жамоамиз учун катта йўқотиш, албатта. Бироқ Русланбек Жиянов ўзининг тезкорлиги ва чанқоқлиги билан ЖЧ майдонларида кашфиётга айланиши мумкин. Жамоавий руҳ ва «Оқ бўрилар»нинг жипслиги мана шундай оғир лаҳзаларда янада яққол намоён бўлади. Йигитларимизга Колумбияга қарши илк учрашувда фақат ва фақат ғалаба тилаймиз!
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир ҳаяжонли сонияси, Мехико ва Атлантадан энг эксклюзив видеорепортажлар ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…