Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг келажаги борасидаги саволлар яна кун тартибига чиқди. Сўнгги маълумотларга кўра, футболчининг шартномасида унинг трансфер нархи ва потенциал харидорлари билан боғлиқ ўзига хос банд мавжудлиги маълум бўлди. Бу банд клубнинг ашаддий рақиблари учун трансфер бозорида жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабар беришича, Рэшфорднинг амалдаги келишувида 40 миллион фунт стерлинг (тахминан 54 миллион доллар) миқдорида товон пули кўрсатилган. Бугунги ўзгарувчан трансфер бозорида 28 ёшли тажрибали ҳужумчи учун бундай нарх анча арзон ҳисобланади. Бироқ, Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу масалада узоқни кўзлаб иш тутган ва шартномага махсус чеклов киритган.
Мазкур бандга кўра, Англия Премер-лигасидаги асосий рақиблар — Ливерпул ва Манчестер Сити жамоалари ушбу имтиёзли нархдан фойдалана олмайди. Клуб раҳбарияти ўз тарбияланувчисининг тўғридан-тўғри рақиблар сафига ўтиб, уларни кучайтиришини истамаяпти. Бошқа ҳар қандай жамоа эса белгиланган маблағни тўлаб, футболчини ўз сафига қўшиб олиши мумкин.
Барселона рад этди, навбат бошқаларгаЎтган мавсумни Испаниянинг Барселона жамоасида ижара асосида ўтказган Рэшфорд учун Каталония клуби трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олишдан воз кечди. Барселона 30 миллион евролик сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди ва ўзининг чекланган молиявий ресурсларини бошқа нишонларга йўналтиришни афзал кўрди. Бу эса футболчини ноаниқ ҳолатда қолдирмоқда.
Манчестер Юнайтед эндиликда футболчини яна ижарага бериш ниятида эмас. Клуб фақатгина тўлиқ трансфер бўйича таклифларни кўриб чиқишини билдирди. Ҳозирда футболчи келаси ой Манчестерга қайтиб, жамоа машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Унинг Олд Траффорддаги келажаги ҳали ҳам сўроқ остида қолаётган бўлса-да, мураббий Майкл Каррик ҳужумчини яна асосий таркибга қайтаришга қарши эмас.
Қизиқарли томони шундаки, Ливерпулнинг собиқ дарвозабони Давид Джеймс мерсисайдликларни барча тўсиқларга қарамай Рэшфордни сотиб олишга чақирди. Унинг фикрича, футболчининг техник маҳорати ва юқори интеллекти клублар ўртасидаги рақобатдан устун туриши керак. Бироқ, амалдаги шартнома шартлари бу трансферни деярли имконсиз қилиб қўяди.
Агар Рэшфорд бошқа бирор хорижий клубга ўтмаса, у Манчестер Юнайтед билан қолган 24 ойлик шартномасини охиригача етказиб қўйишни афзал кўради. Футболчининг ўзи Англиянинг бошқа жамоаларида тўп тепишдан кўра, ўзининг қадрдон клубида фаолиятини тиклашни режалаштирмоқда. Бу эса унга "Орзулар театри"да ўзини кўрсатиш учун яна бир имконият бериши мумкин.
…