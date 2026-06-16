Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилди

·47·Спорт
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг келажаги борасидаги саволлар яна кун тартибига чиқди. Сўнгги маълумотларга кўра, футболчининг шартномасида унинг трансфер нархи ва потенциал харидорлари билан боғлиқ ўзига хос банд мавжудлиги маълум бўлди. Бу банд клубнинг ашаддий рақиблари учун трансфер бозорида жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабар беришича, Рэшфорднинг амалдаги келишувида 40 миллион фунт стерлинг (тахминан 54 миллион доллар) миқдорида товон пули кўрсатилган. Бугунги ўзгарувчан трансфер бозорида 28 ёшли тажрибали ҳужумчи учун бундай нарх анча арзон ҳисобланади. Бироқ, Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу масалада узоқни кўзлаб иш тутган ва шартномага махсус чеклов киритган.

Мазкур бандга кўра, Англия Премер-лигасидаги асосий рақиблар — Ливерпул ва Манчестер Сити жамоалари ушбу имтиёзли нархдан фойдалана олмайди. Клуб раҳбарияти ўз тарбияланувчисининг тўғридан-тўғри рақиблар сафига ўтиб, уларни кучайтиришини истамаяпти. Бошқа ҳар қандай жамоа эса белгиланган маблағни тўлаб, футболчини ўз сафига қўшиб олиши мумкин.

Барселона рад этди, навбат бошқаларга

Ўтган мавсумни Испаниянинг Барселона жамоасида ижара асосида ўтказган Рэшфорд учун Каталония клуби трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олишдан воз кечди. Барселона 30 миллион евролик сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди ва ўзининг чекланган молиявий ресурсларини бошқа нишонларга йўналтиришни афзал кўрди. Бу эса футболчини ноаниқ ҳолатда қолдирмоқда.

Манчестер Юнайтед эндиликда футболчини яна ижарага бериш ниятида эмас. Клуб фақатгина тўлиқ трансфер бўйича таклифларни кўриб чиқишини билдирди. Ҳозирда футболчи келаси ой Манчестерга қайтиб, жамоа машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Унинг Олд Траффорддаги келажаги ҳали ҳам сўроқ остида қолаётган бўлса-да, мураббий Майкл Каррик ҳужумчини яна асосий таркибга қайтаришга қарши эмас.

Қизиқарли томони шундаки, Ливерпулнинг собиқ дарвозабони Давид Джеймс мерсисайдликларни барча тўсиқларга қарамай Рэшфордни сотиб олишга чақирди. Унинг фикрича, футболчининг техник маҳорати ва юқори интеллекти клублар ўртасидаги рақобатдан устун туриши керак. Бироқ, амалдаги шартнома шартлари бу трансферни деярли имконсиз қилиб қўяди.

Агар Рэшфорд бошқа бирор хорижий клубга ўтмаса, у Манчестер Юнайтед билан қолган 24 ойлик шартномасини охиригача етказиб қўйишни афзал кўради. Футболчининг ўзи Англиянинг бошқа жамоаларида тўп тепишдан кўра, ўзининг қадрдон клубида фаолиятини тиклашни режалаштирмоқда. Бу эса унга "Орзулар театри"да ўзини кўрсатиш учун яна бир имконият бериши мумкин.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиБугун, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиБугун, 17:52Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиРубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиБугун, 17:36Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрНани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрБугун, 17:17Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаТом Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаБугун, 16:16Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди