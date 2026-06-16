6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқарди

·1·Дунё
6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқарди

Индонезияда 16 июнь куни 6,7 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Асосий ер силкинишидан кейин кетма-кет бир нечта кучли такрорий зилзилалар ҳам кузатилди. Бу ҳақда “Euronews” хабар берди.

Ерости тебранишлари Марказий Сулавеси провинциясининг маъмурий маркази ҳисобланган Палу шаҳрида бир дақиқадан ортиқ давом этган кучли силкинишларни келтириб чиқарди. Мазкур шаҳарда қарийб 400 минг нафар аҳоли истиқомат қилади.

Дастлабки маълумотларга кўра, зилзила оқибатида айрим ҳудудларда вайронагарчиликлар юз берган. Бир қатор биноларда ёриқлар пайдо бўлган, Сиги округи маъмурий биносининг том қисми қулаб тушган. Шунингдек, маҳаллий университет биноларидан бири ҳам шикастланган.

Хавфсизлик чоралари доирасида шифохоналардаги беморлар, жумладан томчилатиб дори қабул қилаётган беморлар ҳам ташқарига эвакуация қилинган.

АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, зилзиланинг эпицентри Палу шаҳридан 46 километр шарқий-жануби-шарқда жойлашган бўлиб, ўчоғи тахминан 10 километр чуқурликда қайд этилган. Энг кучли такрорий силкинишлар магнитудаси 5,2, 5,0 ва 4,9 ни ташкил қилган.

Маҳаллий ҳокимият аҳолини расмий кўрсатмаларга амал қилиш ҳамда эҳтиёт чораларини кўришга чақирди. Мутахассислар такрорий ер силкинишлари яна бир неча соат давом этиши мумкинлигидан огоҳлантирган.

Маълумот учун, Индонезия бир нечта йирик сейсмик ёриқлар кесишган ҳудудда жойлашгани сабабли мамлакатда зилзилалар ва вулқон фаоллиги тез-тез кузатилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинЭбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинБугун, 17:242000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 15:196,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотдиБугун, 15:05Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Бугун, 14:55Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинБугун, 14:36“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди