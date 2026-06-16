Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайди
Лондоннинг Арсенал клуби ва Франция терма жамоаси ҳимоячиси Виллиам Салиба ўзининг футболдаги ўрни ва маҳорати борасида дадил фикрлар билдирди. Сўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигасининг энг кучли марказий ҳимоячиларидан бирига айланган футболчи ўзини жаҳоннинг энг яхшилари қаторида кўришини яшириб ўтирмади. Унинг фикрича, гарчи у ҳужумчилар каби катта эътибор марказида бўлмаса-да, ўз позициясида юқори даражадаги ўйин намойиш этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГҚ нашрига берган интервюсида Салиба ўзининг бугунги ҳолати ва келажакдаги мақсадлари ҳақида сўз очди. Футболчи Микел Артета қўл остида ҳақиқий етакчига айлангани ва унинг ўйин услуби рақибларда қўрқув уйғотиши кераклигини таъкидлади. Арсенал таркибида асосий фигуралардан бирига айланган ҳимоячи жамоавий ютуқлар унинг шахсий обрўси учун қанчалик муҳимлигини яхши тушунади.
Юлдузлик даражаси ва камтарликСалиба ўзининг машҳурлик даражасини Килиан Мбаппе ёки Усман Дембеле каби ҳужумчилар билан солиштирганда бир оз пастроқ эканини тан олади. Унинг сўзларига кўра, мухлислар ҳар доим гол урадиган ва ҳал қилувчи узатмаларни амалга оширадиган футболчиларни кўпроқ қадрлашади. Бироқ, бу ҳолат унинг ўзига бўлган ишончига путур етказмайди.
“Мен Мбаппе ёки Дембеле каби юлдуз эмасман, лекин ўз позициямда дунёнинг энг яхшиларидан бириман. Агар имконим бўлганида, мен ҳам ҳужумчи бўлиб, мавсумда 30 тадан гол урган бўлардим. Аммо тақдиримга ҳимоячи бўлиш ёзилган экан ва мен бундан жуда бахтлиман”, — дейди футболчи ўз интервюсида.
Ҳозирда Салибанинг ҳисобида фақат Англия Суперкубоги каби кичик совринлар мавжуд. У футбол олами инсонларни айнан йирик ғалабалари ва совринлари орқали эслаб қолишини таъкидлади. Шу сабабли, унинг асосий мақсади Арсенал ва Франция терма жамоаси билан нуфузли турнирларда ғолиб чиқишдир. Унинг фикрича, катта совринлар қўлга киритилгач, унинг жаҳоннинг энг яхши ҳимоячиси сифатидаги мақоми янада мустаҳкамланади.
Франция терма жамоасидаги етакчиликФранция терма жамоасида Салиба ўзини майдондаги ҳаракатлари билан ўрнак бўладиган етакчи сифатида кўради. У Мике Маигнан ёки Килиан Мбаппе каби ҳиссиётларга бой ва овоз чиқариб кўрсатма берадиган футболчилардан фарқли ўлароқ, ҳимояни ташкил қилиш ва яккакурашлардаги устунлик орқали жамоага ёрдам беришни афзал кўради.
Ушбу ёндашувда Салиба яқинда фаолиятини якунлаган афсонавий Рапҳаел Варане услубидан илҳомланишини яширмади. Салиба учун асосийси — хотиржамлик ва ҳимоя чизиғидаги тартибдир. Арсенал устози Микел Артета ҳам ундан айнан шундай совуққонлик ва рақиб ҳужумчиларини ҳайиқтирадиган даражадаги ишончли ўйинни талаб қилади.
…