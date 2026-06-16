Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайди

·0·Спорт
Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайди

Лондоннинг Арсенал клуби ва Франция терма жамоаси ҳимоячиси Виллиам Салиба ўзининг футболдаги ўрни ва маҳорати борасида дадил фикрлар билдирди. Сўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигасининг энг кучли марказий ҳимоячиларидан бирига айланган футболчи ўзини жаҳоннинг энг яхшилари қаторида кўришини яшириб ўтирмади. Унинг фикрича, гарчи у ҳужумчилар каби катта эътибор марказида бўлмаса-да, ўз позициясида юқори даражадаги ўйин намойиш этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГҚ нашрига берган интервюсида Салиба ўзининг бугунги ҳолати ва келажакдаги мақсадлари ҳақида сўз очди. Футболчи Микел Артета қўл остида ҳақиқий етакчига айлангани ва унинг ўйин услуби рақибларда қўрқув уйғотиши кераклигини таъкидлади. Арсенал таркибида асосий фигуралардан бирига айланган ҳимоячи жамоавий ютуқлар унинг шахсий обрўси учун қанчалик муҳимлигини яхши тушунади.

Юлдузлик даражаси ва камтарлик

Салиба ўзининг машҳурлик даражасини Килиан Мбаппе ёки Усман Дембеле каби ҳужумчилар билан солиштирганда бир оз пастроқ эканини тан олади. Унинг сўзларига кўра, мухлислар ҳар доим гол урадиган ва ҳал қилувчи узатмаларни амалга оширадиган футболчиларни кўпроқ қадрлашади. Бироқ, бу ҳолат унинг ўзига бўлган ишончига путур етказмайди.

“Мен Мбаппе ёки Дембеле каби юлдуз эмасман, лекин ўз позициямда дунёнинг энг яхшиларидан бириман. Агар имконим бўлганида, мен ҳам ҳужумчи бўлиб, мавсумда 30 тадан гол урган бўлардим. Аммо тақдиримга ҳимоячи бўлиш ёзилган экан ва мен бундан жуда бахтлиман”, — дейди футболчи ўз интервюсида.

Ҳозирда Салибанинг ҳисобида фақат Англия Суперкубоги каби кичик совринлар мавжуд. У футбол олами инсонларни айнан йирик ғалабалари ва совринлари орқали эслаб қолишини таъкидлади. Шу сабабли, унинг асосий мақсади Арсенал ва Франция терма жамоаси билан нуфузли турнирларда ғолиб чиқишдир. Унинг фикрича, катта совринлар қўлга киритилгач, унинг жаҳоннинг энг яхши ҳимоячиси сифатидаги мақоми янада мустаҳкамланади.

Франция терма жамоасидаги етакчилик

Франция терма жамоасида Салиба ўзини майдондаги ҳаракатлари билан ўрнак бўладиган етакчи сифатида кўради. У Мике Маигнан ёки Килиан Мбаппе каби ҳиссиётларга бой ва овоз чиқариб кўрсатма берадиган футболчилардан фарқли ўлароқ, ҳимояни ташкил қилиш ва яккакурашлардаги устунлик орқали жамоага ёрдам беришни афзал кўради.

Ушбу ёндашувда Салиба яқинда фаолиятини якунлаган афсонавий Рапҳаел Варане услубидан илҳомланишини яширмади. Салиба учун асосийси — хотиржамлик ва ҳимоя чизиғидаги тартибдир. Арсенал устози Микел Артета ҳам ундан айнан шундай совуққонлик ва рақиб ҳужумчиларини ҳайиқтирадиган даражадаги ишончли ўйинни талаб қилади.

АрсеналВиллиам СалибаКилиан МбаппеФранцияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиБугун, 18:00Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиРубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиБугун, 17:36Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиБугун, 17:34Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрНани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрБугун, 17:17Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаТом Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаБугун, 16:16Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди