Снап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлари

·21·Техно
Снап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлари

Снап компанияси узоқ йиллик изланишлардан сўнг, ниҳоят ўзининг янги авлод Спекс ақлли кўзойнакларини кенг оммага намойиш этди. Лонг-Бич шаҳрида бўлиб ўтган сунъий интеллект конференциясида тақдим этилган ушбу қурилма тўлдирилган борлиқ (АР) технологиялари оламида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бироқ, қурилманинг нархи кўпчиликни ҳайратда қолдирди — янги гаджет 2 195 доллар этиб белгиланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Спекс кўзойнаклари учун олдиндан буюртма бериш жараёни 16-июндан бошланади. Дастлабки босқичда қурилма АҚШ, Буюк Британия ва Франция бозорларига етказиб берилади. Таъкидлаш жоизки, Снап ўн йилдан ортиқ вақтдан бери ушбу лойиҳа устида ишламоқда. Компания охирги марта 2019-йилда истеъмолчилар учун мўлжалланган версияни чиқарган эди, шундан сўнг барча моделлар фақат дастурчилар учун ёпиқ тарзда тақдим этиб келинди.

Техник хусусиятлар ва дизайн

Ташқи кўринишидан Спекс бироз йирикроқ қуёшдан сақловчи кўзойнакни эслатади. Унинг асосий устунлиги шундаки, барча ҳисоблаш жараёнлари бевосита қурилманинг ўзида амалга оширилади. Яни, у ҳеч қандай ташқи блок ёки симли уланишни талаб қилмайди. Қурилма иккита Snapdragon процессори ёрдамида ишлайди ва 51 даражали кўриш майдонига эга бўлиб, 16 миллион рангни акс эттира олади.

Гаджетнинг вазни моделига қараб 132 граммдан 136 граммгача етади. Бу кўрсаткич Meta Рай-Бан кўзойнакларидан сезиларли даражада оғирроқ бўлса-да, Apple Vision Pro гарнитурасидан анча енгилдир. Батарея қуввати тўрт соатлик узлуксиз ишлашга етади, махсус қувватлантириш ғилофи эса умумий иш вақтини 20 соатгача узайтириши мумкин.

Имкониятлар ва сунъий интеллект

Спекс фойдаланувчиларга нафақат видео томоша қилиш ёки суратга олиш, балки тўлақонли иш муҳитини ҳам таклиф этади. Қурилма орқали интернетда кезиш, электрон почта хабарларини текшириш ва унумдорлик иловалари билан ишлаш мумкин. Шунингдек, унда ўйинлар ўйнаш имконияти ҳам мавжуд. Айниқса, "ЭеКоннект" функцияси диққатга сазовор: икки фойдаланувчи бир-бирига қараганида, улар ўртасида кўп иштирокчили ўйин сеанси автоматик тарзда фаоллашади.

Янги қурилманинг энг кучли жиҳати — контекстуал сунъий интеллектдир. Фойдаланувчи бирор объекта қараб, у ҳақида савол берса, кўзойнак дарҳол керакли маълумотларни тақдим этади. Бу каби AI-ёрдамчи тизими ҳозирда ақлли кўзойнаклар бозоридаги энг асосий рақобат майдонига айланиб бормоқда.

Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, 2 195 долларлик қиймат Спекс қурилмасини оммавий бозордан кўра кўпроқ юқори технология ишқибозлари ва профессионаллар сегментига яқинлаштиради. Солиштириш учун, Meta Рай-Бан кўзойнаклари 350 доллардан бошланади, Apple Vision Pro эса 3 500 доллар атрофида баҳоланади. Снап компаниясининг ушбу қадами АР-технологияларини кундалик ҳаётга татбиқ этиш йўлидаги муҳим, аммо қимматли уриниш сифатида баҳоланмоқда.

СнапСпексАР КўзойнакТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиБугун, 17:59Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52Ерга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекордЕрга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекордБугун, 17:23Мобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичдаМобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичдаБугун, 17:23Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Бугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди