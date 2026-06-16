Снап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлари
Снап компанияси узоқ йиллик изланишлардан сўнг, ниҳоят ўзининг янги авлод Спекс ақлли кўзойнакларини кенг оммага намойиш этди. Лонг-Бич шаҳрида бўлиб ўтган сунъий интеллект конференциясида тақдим этилган ушбу қурилма тўлдирилган борлиқ (АР) технологиялари оламида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бироқ, қурилманинг нархи кўпчиликни ҳайратда қолдирди — янги гаджет 2 195 доллар этиб белгиланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Спекс кўзойнаклари учун олдиндан буюртма бериш жараёни 16-июндан бошланади. Дастлабки босқичда қурилма АҚШ, Буюк Британия ва Франция бозорларига етказиб берилади. Таъкидлаш жоизки, Снап ўн йилдан ортиқ вақтдан бери ушбу лойиҳа устида ишламоқда. Компания охирги марта 2019-йилда истеъмолчилар учун мўлжалланган версияни чиқарган эди, шундан сўнг барча моделлар фақат дастурчилар учун ёпиқ тарзда тақдим этиб келинди.
Техник хусусиятлар ва дизайнТашқи кўринишидан Спекс бироз йирикроқ қуёшдан сақловчи кўзойнакни эслатади. Унинг асосий устунлиги шундаки, барча ҳисоблаш жараёнлари бевосита қурилманинг ўзида амалга оширилади. Яни, у ҳеч қандай ташқи блок ёки симли уланишни талаб қилмайди. Қурилма иккита Snapdragon процессори ёрдамида ишлайди ва 51 даражали кўриш майдонига эга бўлиб, 16 миллион рангни акс эттира олади.
Гаджетнинг вазни моделига қараб 132 граммдан 136 граммгача етади. Бу кўрсаткич Meta Рай-Бан кўзойнакларидан сезиларли даражада оғирроқ бўлса-да, Apple Vision Pro гарнитурасидан анча енгилдир. Батарея қуввати тўрт соатлик узлуксиз ишлашга етади, махсус қувватлантириш ғилофи эса умумий иш вақтини 20 соатгача узайтириши мумкин.
Имкониятлар ва сунъий интеллектСпекс фойдаланувчиларга нафақат видео томоша қилиш ёки суратга олиш, балки тўлақонли иш муҳитини ҳам таклиф этади. Қурилма орқали интернетда кезиш, электрон почта хабарларини текшириш ва унумдорлик иловалари билан ишлаш мумкин. Шунингдек, унда ўйинлар ўйнаш имконияти ҳам мавжуд. Айниқса, "ЭеКоннект" функцияси диққатга сазовор: икки фойдаланувчи бир-бирига қараганида, улар ўртасида кўп иштирокчили ўйин сеанси автоматик тарзда фаоллашади.
Янги қурилманинг энг кучли жиҳати — контекстуал сунъий интеллектдир. Фойдаланувчи бирор объекта қараб, у ҳақида савол берса, кўзойнак дарҳол керакли маълумотларни тақдим этади. Бу каби AI-ёрдамчи тизими ҳозирда ақлли кўзойнаклар бозоридаги энг асосий рақобат майдонига айланиб бормоқда.
Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, 2 195 долларлик қиймат Спекс қурилмасини оммавий бозордан кўра кўпроқ юқори технология ишқибозлари ва профессионаллар сегментига яқинлаштиради. Солиштириш учун, Meta Рай-Бан кўзойнаклари 350 доллардан бошланади, Apple Vision Pro эса 3 500 доллар атрофида баҳоланади. Снап компаниясининг ушбу қадами АР-технологияларини кундалик ҳаётга татбиқ этиш йўлидаги муҳим, аммо қимматли уриниш сифатида баҳоланмоқда.
…