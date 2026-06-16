Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийи
Италиянинг Милан клуби Манчестер Юнайтед жамоасидаги муваффақиятсиз давридан сўнг ишсиз қолган Рубен Аморим билан шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Португалиялик мутахассис "россонерилар" бошқарувида Массимилиано Аллегрининг ўрнини эгаллади. Ушбу тайинлов Милан жамоасининг сўнгги йиллардаги инқирозли ҳолатидан чиқиб кетиши ва янги тактик услубга ўтиши йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 41 ёшли мураббий Сан Сирода 2028-йилга қадар амал қиладиган икки йиллик шартномага имзо чекди. Келишувга биноан, Рубен Аморим йилига 3,5 миллион евро миқдорида маош олади. Шунингдек, шартномада жамоанинг Чемпионлар лигасига йўлланма олиши билан боғлиқ қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бу Милан раҳбариятининг мураббий олдига қўйган энг биринчи ва асосий вазифаси эканидан далолат беради.
Янги тактик лойиҳа ва мақсадларМилан сўнгги икки мавсум давомида Европанинг энг нуфузли турнири — Чемпионлар лигасидан четда қолиб кетди. Келаси мавсумда жамоа Европа лигасида иштирок этади. РедБирд Капитал Партнерс раҳбари Геррй Кардинале Аморимнинг тайинлови ҳақида гапирар экан, унинг замонавий футбол фалсафаси клубнинг келажакдаги мақсадларига тўла мос келишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Рубен Аморим Sporting CP клубида ўзини инновацион ва амбицияли мураббий сифатида кўрсата олган.
Рубен Аморимнинг ўйин услуби юқори прессинг, тўп назоратига асосланган ҳужумкор футбол ва тезкор ўтишларга таянади. Бу эса Кристиан Пулишич каби жамоанинг етакчи футболчилари учун янги имкониятлар очиши кутилмоқда. Милан раҳбарияти португалиялик мутахассиснинг ёш футболчилар билан ишлаш ва уларни ривожлантириш қобилиятига катта ишонч билдирмоқда.
Қизиғи шундаки, Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддан кетганидан сўнг бироз муддат дам олишни режалаштирган эди. Бироқ, етти карра Европа чемпионларининг таклифи уни фикридан қайтарди. "Милан каби тарихий ва нуфузли клубни бошқариш ҳар доим менинг орзум бўлган. Мен бу ранглар нимани англатишини яхши тушунаман ва бу чорловни катта масъулият билан қабул қиламан", — дея таъкидлади мураббий ўзининг илк интервюсида.
Манчестер Юнайтед учун молиявий енгилликАморимнинг тезда янги иш топиши Манчестер Юнайтед учун ҳам кутилмаган совға бўлди. Агар мураббий ишсиз қолишда давом этганида, инглиз клуби унга 16,7 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлаши керак эди. Эндиликда Милан билан келишув ушбу молиявий юкни "қизил иблислар" елкасидан соқит қилди.
Ҳозирда Милан раҳбарияти нафақат мураббий, балки маъмурий тузилмани ҳам янгилаш устида ишламоқда. Клуб янги спорт директори лавозимига Маркус Кросче ва Девин Озек номзодларини кўриб чиқмоқда. Янги шаклланадиган ушбу тандем жамоа таркибини тубдан қайта қуриш ва А Серия ҳамда халқаро майдонларда аввалги мавқеини тиклаш билан шуғулланади.
…