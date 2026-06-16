Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийи

·20·Спорт
Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийи

Италиянинг Милан клуби Манчестер Юнайтед жамоасидаги муваффақиятсиз давридан сўнг ишсиз қолган Рубен Аморим билан шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Португалиялик мутахассис "россонерилар" бошқарувида Массимилиано Аллегрининг ўрнини эгаллади. Ушбу тайинлов Милан жамоасининг сўнгги йиллардаги инқирозли ҳолатидан чиқиб кетиши ва янги тактик услубга ўтиши йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 41 ёшли мураббий Сан Сирода 2028-йилга қадар амал қиладиган икки йиллик шартномага имзо чекди. Келишувга биноан, Рубен Аморим йилига 3,5 миллион евро миқдорида маош олади. Шунингдек, шартномада жамоанинг Чемпионлар лигасига йўлланма олиши билан боғлиқ қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бу Милан раҳбариятининг мураббий олдига қўйган энг биринчи ва асосий вазифаси эканидан далолат беради.

Янги тактик лойиҳа ва мақсадлар

Милан сўнгги икки мавсум давомида Европанинг энг нуфузли турнири — Чемпионлар лигасидан четда қолиб кетди. Келаси мавсумда жамоа Европа лигасида иштирок этади. РедБирд Капитал Партнерс раҳбари Геррй Кардинале Аморимнинг тайинлови ҳақида гапирар экан, унинг замонавий футбол фалсафаси клубнинг келажакдаги мақсадларига тўла мос келишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Рубен Аморим Sporting CP клубида ўзини инновацион ва амбицияли мураббий сифатида кўрсата олган.

Рубен Аморимнинг ўйин услуби юқори прессинг, тўп назоратига асосланган ҳужумкор футбол ва тезкор ўтишларга таянади. Бу эса Кристиан Пулишич каби жамоанинг етакчи футболчилари учун янги имкониятлар очиши кутилмоқда. Милан раҳбарияти португалиялик мутахассиснинг ёш футболчилар билан ишлаш ва уларни ривожлантириш қобилиятига катта ишонч билдирмоқда.

Қизиғи шундаки, Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддан кетганидан сўнг бироз муддат дам олишни режалаштирган эди. Бироқ, етти карра Европа чемпионларининг таклифи уни фикридан қайтарди. "Милан каби тарихий ва нуфузли клубни бошқариш ҳар доим менинг орзум бўлган. Мен бу ранглар нимани англатишини яхши тушунаман ва бу чорловни катта масъулият билан қабул қиламан", — дея таъкидлади мураббий ўзининг илк интервюсида.

Манчестер Юнайтед учун молиявий енгиллик

Аморимнинг тезда янги иш топиши Манчестер Юнайтед учун ҳам кутилмаган совға бўлди. Агар мураббий ишсиз қолишда давом этганида, инглиз клуби унга 16,7 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлаши керак эди. Эндиликда Милан билан келишув ушбу молиявий юкни "қизил иблислар" елкасидан соқит қилди.

Ҳозирда Милан раҳбарияти нафақат мураббий, балки маъмурий тузилмани ҳам янгилаш устида ишламоқда. Клуб янги спорт директори лавозимига Маркус Кросче ва Девин Озек номзодларини кўриб чиқмоқда. Янги шаклланадиган ушбу тандем жамоа таркибини тубдан қайта қуриш ва А Серия ҳамда халқаро майдонларда аввалги мавқеини тиклаш билан шуғулланади.

МиланРубен АморимТрансферФутболА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиБугун, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиБугун, 17:52Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиБугун, 17:34Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрНани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрБугун, 17:17Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаТом Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаБугун, 16:16Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди