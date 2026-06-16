Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратади
Опера Оне браузери ишлаб чиқувчилари фойдаланувчи интерфейсини шахсийлаштириш тизимини тўлиқ қайта кўриб чиққанини эълон қилди. Янгиланишнинг асосий мақсади — браузер дизайнини созлаш жараёнини янада интуитив, тушунарли ва қулай кўринишга келтиришдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг кўплаб мурожаатлари ва таҳлилий сўровлари асосида амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги таҳрирловчи нафақат визуал кўринишни, балки мавзулар каталогига кириш ва уларни бошқариш усулларини ҳам ўзгартирди. Эндиликда ҳам янги фойдаланувчилар, ҳам тажрибали дастурчилар браузер муҳитини ўз дидига мослаб сониялар ичида созлаши мумкин. Бу эса Опера Оне платформасининг бозордаги бошқа рақобатчиларидан ажралиб туришига хизмат қилади.
Шахсийлаштиришнинг янги имкониятлариЯнгиланишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — фойдаланувчиларга ўз шахсий фон расмларини (валлпапер) ўрнатиш имкониятининг соддалаштирилганидир. Бунинг учун "Оддий созламалар" (Эасй Сетуп) менюсидан классик мавзуни танлаб, "Ўз фон расмини қўшиш" тугмасини босиш кифоя. Шу билан бирга, интерфейс ранглари ва уларнинг тўйинганлик даражасини ҳам мустақил равишда бошқариш функцияси сақлаб қолинган.
Бундан ташқари, дастурчилар футбол ишқибозлари учун махсус сюрприз тайёрлашган. Янги чиқарилган футбол мавзуси нафақат визуал безаклар, балки браузер ва клавиатура учун махсус товуш эффектларини ҳам ўз ичига олади. Бу фойдаланувчини стадион муҳитига шўнғитиш ва ўйинлар атмосферасини ҳис қилиш имконини беради.
Янги интерфейсдаги асосий техник ўзгаришлар қуйидагилардан иборат:
- Мавзуларни бошқариш учун соддалаштирилган навигация панели;
- Ўз фон расмларини юклашнинг тезкор механизми;
- Овозли ҳамроҳликка эга мавзулар учун махсус индикаторлар;
- Интерфейс рангларини аниқроқ созлаш учун кенгайтирилган палитра.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар аллақачон очиқ. Опера Оне браузерининг сўнгги версиясини юклаб олиш ёки мавжуд дастурни янгилаш орқали ушбу барча қулайликлардан фойдаланиш мумкин. Шахсийлаштириш функциялари, айниқса, иш столи муҳитини ўзига хос тарзда безашни хуш кўрувчи ёшлар ва креатив соҳа вакиллари учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
…