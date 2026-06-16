Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратади

·0·Техно
Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратади

Опера Оне браузери ишлаб чиқувчилари фойдаланувчи интерфейсини шахсийлаштириш тизимини тўлиқ қайта кўриб чиққанини эълон қилди. Янгиланишнинг асосий мақсади — браузер дизайнини созлаш жараёнини янада интуитив, тушунарли ва қулай кўринишга келтиришдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг кўплаб мурожаатлари ва таҳлилий сўровлари асосида амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги таҳрирловчи нафақат визуал кўринишни, балки мавзулар каталогига кириш ва уларни бошқариш усулларини ҳам ўзгартирди. Эндиликда ҳам янги фойдаланувчилар, ҳам тажрибали дастурчилар браузер муҳитини ўз дидига мослаб сониялар ичида созлаши мумкин. Бу эса Опера Оне платформасининг бозордаги бошқа рақобатчиларидан ажралиб туришига хизмат қилади.

Шахсийлаштиришнинг янги имкониятлари

Янгиланишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — фойдаланувчиларга ўз шахсий фон расмларини (валлпапер) ўрнатиш имкониятининг соддалаштирилганидир. Бунинг учун "Оддий созламалар" (Эасй Сетуп) менюсидан классик мавзуни танлаб, "Ўз фон расмини қўшиш" тугмасини босиш кифоя. Шу билан бирга, интерфейс ранглари ва уларнинг тўйинганлик даражасини ҳам мустақил равишда бошқариш функцияси сақлаб қолинган.

Бундан ташқари, дастурчилар футбол ишқибозлари учун махсус сюрприз тайёрлашган. Янги чиқарилган футбол мавзуси нафақат визуал безаклар, балки браузер ва клавиатура учун махсус товуш эффектларини ҳам ўз ичига олади. Бу фойдаланувчини стадион муҳитига шўнғитиш ва ўйинлар атмосферасини ҳис қилиш имконини беради.

Янги интерфейсдаги асосий техник ўзгаришлар қуйидагилардан иборат:

  • Мавзуларни бошқариш учун соддалаштирилган навигация панели;
  • Ўз фон расмларини юклашнинг тезкор механизми;
  • Овозли ҳамроҳликка эга мавзулар учун махсус индикаторлар;
  • Интерфейс рангларини аниқроқ созлаш учун кенгайтирилган палитра.
Шуни таъкидлаш жоизки, "Оддий созламалар" менюсида энди товушли мавзулар учун махсус белгилар пайдо бўлди. Бу фойдаланувчиларга қайси дизайн варианти аудио эффектларга эга эканлигини олдиндан билиш ва ушбу функцияни осонроқ бошқариш имконини беради. Опера жамоаси ушбу янгиланиш орқали фойдаланувчи ва дастур ўртасидаги ўзаро алоқани янги босқичга олиб чиқишни кўзламоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар аллақачон очиқ. Опера Оне браузерининг сўнгги версиясини юклаб олиш ёки мавжуд дастурни янгилаш орқали ушбу барча қулайликлардан фойдаланиш мумкин. Шахсийлаштириш функциялари, айниқса, иш столи муҳитини ўзига хос тарзда безашни хуш кўрувчи ёшлар ва креатив соҳа вакиллари учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

Опера ОнеБраузерТехнологияЯнгиланишИнтерфейс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52Снап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлариСнап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлариБугун, 17:25Ерга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекордЕрга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекордБугун, 17:23Мобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичдаМобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичдаБугун, 17:23Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Бугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди