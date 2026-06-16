Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқда

·0·Спорт
Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқда

Голливуд юлдузи ва Марвел оламининг машҳур актёри Том Ҳолланд футбол оламининг ёш иқтидори Ламине Ямал ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Актёрнинг фикрича, Барселона ва Испания терма жамоаси вингери ўзининг жисмоний ҳолати ва майдондаги ҳаракатлари билан «Ўргимчак-одам» (Спидер-Ман) ролини ижро этиш учун энг муносиб номзод ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Испания терма жамоасининг ўйинларини кузатиб бораётган Том Ҳолланд ўзининг янги «Спидер-Ман: Бранд Нев Дай» фильми тарғиботи давомида футбол ва кино оламини боғлади. ДAZН нашрига берган интервюсида у қайси футболчи Питер Паркер образига кўпроқ мос келиши ҳақидаги саволга иккиланмасдан Ламине Ямал деб жавоб берди.

«Ламине Ямал ўзининг тезлиги, маҳорати ва майдонда чаққонлик билан ҳаракат қила олиш қобилияти туфайли Ўргимчак-одам образини талқин қилиш учун идеал номзоддир», — дея таъкидлади британиялик актёр. Ҳолланднинг сўзларига кўра, ёш футболчининг пластикаси ва кутилмаган манёврлари суперқаҳрамоннинг характерига жуда яқин.

Жаҳон чемпионатидаги кутилмалар

Том Ҳолланд нафақат кино, балки футболнинг ҳам ашаддий ишқибози ҳисобланади. У Испания терма жамоасининг турнирдаги имкониятларини юқори баҳолади. Гарчи Луис де ла Фуенте шогирдлари дебют учрашувида Кабо-Вердега қарши кутилганидек ўйин кўрсата олмаган бўлса-да, актёр жамоанинг салоҳиятига ишонади.

«Испания — футбол оламидаги тарихий буюк кучлардан бири. Мен ушбу жамоа турнирда узоққа боришига ва ажойиб натижа кўрсатишига ишонаман», — дея қўшимча қилди Ҳолланд. Унинг фикрича, дастлабки муваффақиятсизликлар жамоани фақат кучлироқ қилади ва улар Шимолий Америка майдонларида ўзларининг иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун курашишади.

Суҳбат давомида яна бир «ўргимчак» — Атлетико Мадрид ва Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес ҳам тилга олинди. Маълумки, ушбу футболчи ўз голларини ўргимчак тўри отиш ҳаракати билан нишонлайди ва «Ўргимчак» лақабига эга. Ҳолланд аргентиналик ҳужумчининг ҳам мухлиси эканини, айниқса уни ўзининг «Фантасй Футбол» жамоасида доимий равишда таркибга киритишини тан олди.

Ламине Ямал учун ушбу Жаҳон чемпионати фаолиятидаги энг катта синовлардан бири бўлмоқда. 18 ёшли футболчи нафақат майдондаги босим, балки глобал миқёсдаги эътибор марказида қолмоқда. Том Ҳолланд каби жаҳон юлдузларининг эътирофи эса ёш иқтидорнинг машҳурлиги нафақат спорт, балки санъат оламида ҳам ортиб бораётганидан далолат беради.

Ламине ЯмалТом ҲолландБарселонаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Бугун, 15:30Дино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватладиДино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 15:13Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиЎзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиБугун, 14:23Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бугун, 14:02Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Бугун, 13:39Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонЖулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонБугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди