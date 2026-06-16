Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқда
Голливуд юлдузи ва Марвел оламининг машҳур актёри Том Ҳолланд футбол оламининг ёш иқтидори Ламине Ямал ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Актёрнинг фикрича, Барселона ва Испания терма жамоаси вингери ўзининг жисмоний ҳолати ва майдондаги ҳаракатлари билан «Ўргимчак-одам» (Спидер-Ман) ролини ижро этиш учун энг муносиб номзод ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Испания терма жамоасининг ўйинларини кузатиб бораётган Том Ҳолланд ўзининг янги «Спидер-Ман: Бранд Нев Дай» фильми тарғиботи давомида футбол ва кино оламини боғлади. ДAZН нашрига берган интервюсида у қайси футболчи Питер Паркер образига кўпроқ мос келиши ҳақидаги саволга иккиланмасдан Ламине Ямал деб жавоб берди.
«Ламине Ямал ўзининг тезлиги, маҳорати ва майдонда чаққонлик билан ҳаракат қила олиш қобилияти туфайли Ўргимчак-одам образини талқин қилиш учун идеал номзоддир», — дея таъкидлади британиялик актёр. Ҳолланднинг сўзларига кўра, ёш футболчининг пластикаси ва кутилмаган манёврлари суперқаҳрамоннинг характерига жуда яқин.
Жаҳон чемпионатидаги кутилмаларТом Ҳолланд нафақат кино, балки футболнинг ҳам ашаддий ишқибози ҳисобланади. У Испания терма жамоасининг турнирдаги имкониятларини юқори баҳолади. Гарчи Луис де ла Фуенте шогирдлари дебют учрашувида Кабо-Вердега қарши кутилганидек ўйин кўрсата олмаган бўлса-да, актёр жамоанинг салоҳиятига ишонади.
«Испания — футбол оламидаги тарихий буюк кучлардан бири. Мен ушбу жамоа турнирда узоққа боришига ва ажойиб натижа кўрсатишига ишонаман», — дея қўшимча қилди Ҳолланд. Унинг фикрича, дастлабки муваффақиятсизликлар жамоани фақат кучлироқ қилади ва улар Шимолий Америка майдонларида ўзларининг иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун курашишади.
Суҳбат давомида яна бир «ўргимчак» — Атлетико Мадрид ва Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес ҳам тилга олинди. Маълумки, ушбу футболчи ўз голларини ўргимчак тўри отиш ҳаракати билан нишонлайди ва «Ўргимчак» лақабига эга. Ҳолланд аргентиналик ҳужумчининг ҳам мухлиси эканини, айниқса уни ўзининг «Фантасй Футбол» жамоасида доимий равишда таркибга киритишини тан олди.
Ламине Ямал учун ушбу Жаҳон чемпионати фаолиятидаги энг катта синовлардан бири бўлмоқда. 18 ёшли футболчи нафақат майдондаги босим, балки глобал миқёсдаги эътибор марказида қолмоқда. Том Ҳолланд каби жаҳон юлдузларининг эътирофи эса ёш иқтидорнинг машҳурлиги нафақат спорт, балки санъат оламида ҳам ортиб бораётганидан далолат беради.
…