Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкин

·0·Спорт
Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкин

Реал Мадрид афсонаси Роберто Карлос Лионель Месси 2026-йилги турнирдан кейин ҳам яна бир Жаҳон чемпионатида бемалол иштирок эта олишига ишонади. Аргентинанинг "Оле" нашрига берган интервюсида машҳур чап қанот ҳимоячиси Интер Миами юлдузининг халқаро келажаги ҳақида қизиқарли башорат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби Қатарда ўтган 2022-йилги мундиалда ўз терма жамоасини ғалаба сари етаклаган эди. Ҳозирда Аргентина сафида 199 ўйинда 117 та гол урган плеймейкер ажойиб спорт формасини сақлаб қолмоқда. Роберто Карлос сардорнинг профессионализми ва жисмоний ҳолатига эътибор қаратиб, унинг 2030-йилги турнирда ҳам майдонга тушиши ҳақиқатга яқинлигини таъкидлади.

"Мессининг ўйинини томоша қилиш — ҳақиқий завқ. У Жанубий Америка футболини ифодаловчи юксак сифатли ўйинчи. У ўзига шунчалик яхши қарайдики, бемалол яна бир Жаҳон чемпионатида қатнашиши мумкин. Бу унинг охиргиси бўлмаслиги ҳам эҳтимолдан холи эмас", — деди бразилиялик собиқ ҳимоячи.

Шунингдек, Карлос ўз ватани Бразилия терма жамоасининг тайёргарлиги ва Неймар ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Жароҳатлар туфайли узоқ вақт майдондан ташқарида қолганига қарамай, Неймар терма жамоа учун муҳим фигура бўлиб қолмоқда. Карлоснинг фикрича, Неймар ҳатто захирада бўлса ҳам жамоа руҳига ижобий таъсир кўрсатади.

"Неймарнинг 100 фоиз тикланишини кутишимиз керак. У майдонда бўладими ёки йўқ, жамоага жуда керак. Агар у майдонга тушса, бу ҳар доим катта томошага айланади", — дея қўшимча қилди Роберто Карлос.

Лионель МессиРоберто КарлосНеймарАргентинаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаЙошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 15:39Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бугун, 15:39Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаШомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаБугун, 15:37Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиЧелси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиБугун, 15:17Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБаер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБугун, 14:11Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...