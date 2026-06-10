Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкин
Реал Мадрид афсонаси Роберто Карлос Лионель Месси 2026-йилги турнирдан кейин ҳам яна бир Жаҳон чемпионатида бемалол иштирок эта олишига ишонади. Аргентинанинг "Оле" нашрига берган интервюсида машҳур чап қанот ҳимоячиси Интер Миами юлдузининг халқаро келажаги ҳақида қизиқарли башорат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби Қатарда ўтган 2022-йилги мундиалда ўз терма жамоасини ғалаба сари етаклаган эди. Ҳозирда Аргентина сафида 199 ўйинда 117 та гол урган плеймейкер ажойиб спорт формасини сақлаб қолмоқда. Роберто Карлос сардорнинг профессионализми ва жисмоний ҳолатига эътибор қаратиб, унинг 2030-йилги турнирда ҳам майдонга тушиши ҳақиқатга яқинлигини таъкидлади.
"Мессининг ўйинини томоша қилиш — ҳақиқий завқ. У Жанубий Америка футболини ифодаловчи юксак сифатли ўйинчи. У ўзига шунчалик яхши қарайдики, бемалол яна бир Жаҳон чемпионатида қатнашиши мумкин. Бу унинг охиргиси бўлмаслиги ҳам эҳтимолдан холи эмас", — деди бразилиялик собиқ ҳимоячи.
Шунингдек, Карлос ўз ватани Бразилия терма жамоасининг тайёргарлиги ва Неймар ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Жароҳатлар туфайли узоқ вақт майдондан ташқарида қолганига қарамай, Неймар терма жамоа учун муҳим фигура бўлиб қолмоқда. Карлоснинг фикрича, Неймар ҳатто захирада бўлса ҳам жамоа руҳига ижобий таъсир кўрсатади.
"Неймарнинг 100 фоиз тикланишини кутишимиз керак. У майдонда бўладими ёки йўқ, жамоага жуда керак. Агар у майдонга тушса, бу ҳар доим катта томошага айланади", — дея қўшимча қилди Роберто Карлос.
…