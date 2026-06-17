Олам кенгликлари ва физика қонунлари: Нега ўзга сайёраликлар Ерга кела олмайди?

·0·Техно
Олам кенгликлари ва физика қонунлари: Нега ўзга сайёраликлар Ерга кела олмайди?

Сўнгги пайтларда АҚШ ҳукумати томонидан махфий ҳужжатларнинг эълон қилиниши ва таниқли режиссёр Стивен Спилбергнинг ўзга сайёраликлар ҳақидаги янги лойиҳалари фонида Ерга ташриф буюриши мумкин бўлган ғайритабиий мавжудотлар ҳақидаги баҳслар яна авж олди. АҚШ ва Австралияда ўтказилган сўровномалар аҳолининг қарийб учдан бир қисми ўзга сайёраликлар сайёрамизга келиб туришига ишонишини кўрсатмоқда. Бироқ замонавий физика қонунлари ва коинотнинг улкан миқёси бундай ташрифларнинг амалга ошишини деярли имконсиз қилиб қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, бундай саёҳатлар йўлидаги биринчи ва энг асосий тўсиқ — бу масофадир. Қуёшга энг яқин юлдуз бўлган Проксима Сентавра Ердан тахминан 40 триллион километр узоқликда жойлашган. Бу масофани ёруғлик тезлигида босиб ўтиш учун 4,3 йил керак бўлади. Инсоният яратган энг тезкор аппарат — Parker Solar Probe зонди эса бор-йўғи 191 км/с тезликда ҳаракатланади, бу ёруғлик тезлигининг атиги 0,064 фоизини ташкил этади. Бундай тезликда энг яқин қўшни юлдузгача етиб бориш учун 6 650 йил талаб этилади.

Вақт ва энергия муаммоси

Ҳатто ёруғлик тезлигига яқин тезликда ҳаракатланиш имконияти пайдо бўлганда ҳам, Алберт Эинстеин томонидан илгари сурилган нисбийлик назарияси юзага чиқади. Тезлик ортиши билан вақт ўтиши секинлашади. Масалан, NASA астронавти Скотт Келлй Халқаро коинот станциясида бир йил яшаб қайтгач, Ердаги эгизагидан бир неча миллисонияга "ёшроқ" экани аниқланган. Юлдузлараро масофаларда бу эффект шунчалик кучайиб кетадики, коинотга йўл олган экипаж қайтиб келганида Ердаги ҳаёт юзлаб йилларга ўзгариб кетган бўлиши мумкин.

Кейинги жиддий чеклов энергетика билан боғлиқ. Физика қонунларига кўра, объект ёруғлик тезлигига яқинлашгани сайин унинг массаси ортиб боради ва уни янада тезлаштириш учун чексиз миқдордаги энергия талаб этилади. Ҳозирги кунда инсоният ихтиёрида бўлган ҳеч бир энергия манбаси бундай улкан кемани ҳаракатга келтиришга қодир эмас.

Коинотнинг ўзи ҳам саёҳатчилар учун хавфли муҳитдир. Гарчи космос вакуум деб ҳисобланса-да, у ерда газ ва чанг зарралари мавжуд. Ўта юқори тезликда ҳаракатланаётган кема учун ҳатто битта водород атоми ҳам кучли радиация манбасига айланиб, кемани ва унинг экипажини йўқ қилиб юбориши мумкин.

Гарчи назарий жиҳатдан Алкубиерре двигатели каби ёруғликдан тез ҳаракатланиш моделлари мавжуд бўлса-да, улар ҳозирча фақат қоғоздаги математик ҳисоб-китоблардир. Амалиётда эса, ўзга сайёраликлар мавжуд бўлган тақдирда ҳам, уларнинг Ерга етиб келиши учун физика қонунларини бутунлай четлаб ўтишига тўғри келади, бу эса ҳозирги илмий қарашларга кўра имконсиздир.

КоинотФизикаФанNASAЎзга Сайёраликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқдаAnthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқдаБугун, 22:56Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиApple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиБугун, 22:28Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиҚуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиБугун, 21:29АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиБугун, 21:26Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиНимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 20:58Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиСан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиБугун, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди