Лионель Месси ЖЧ-2026ни рекорд билан бошлади: Аргентина Жазоирни мағлуб этди

·0·Спорт
Лионель Месси ЖЧ-2026ни рекорд билан бошлади: Аргентина Жазоирни мағлуб этди

Аргентина терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ўз унвонини ҳимоя қилишни ишончли ғалаба билан бошлади. Канзас-Сити шаҳридаги стадионда кечган баҳсда амалдаги чемпионлар Жазоир терма жамоаси устидан 3:0 ҳисобида зафар қучди. Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган 38 ёшли Лионель Месси рақиб дарвозасига учта гол уриб, навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг дастлабки дақиқалари ҳар икки жамоа учун ҳам анча асабий руҳда ўтди. Дастлаб Лаутаро Мартинезнинг узатмасидан сўнг урилган гол офсайд туфайли бекор қилинган бўлса, кўп ўтмай Жазоир вакили Фарес Чаïби Эмилиано Мартинез дарвозасини ишғол қилди. Бироқ VAR тизими аралашувидан сўнг жазоирлик футболчи ҳам ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани маълум бўлди ва ҳисоб ўзгармай қолди.

Мессининг рекордлар оқшоми

Учрашувнинг 15-дақиқасидан сўнг Лионель Месси саҳнага чиқди. Унинг Интер Миами клубидаги жамоадоши Родриго Де Паул томонидан етказиб берилган тўпни Месси дарвозанинг юқори бурчагига жойлаб қўйди. Бу гол аргентиналик афсона учун бешинчи жаҳон чемпионатидаги биринчи гол бўлди. Эътиборлиси, ушбу воқеа унинг мундиаллардаги дебют голидан роппа-роса 20 йил ўтиб юз берди.

Ушбу ўйиндаги хет-трик эвазига Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлар сони бўйича афсонавий Мирослав Клосега етиб олди. Эндиликда ҳар икки футболчи ҳисобида 16 тадан гол мавжуд. Фақатгина германиялик собиқ ҳужумчи камроқ ўйин ўтказгани эвазига ҳамон пешқадамликни сақлаб турибди. Шунингдек, бу гол Мессининг фаолиятидаги (клуб ва терма жамоа миқёсида) 911-гол сифатида тарихга кирди.

Иккинчи бўлимда ҳам Аргентина босимни камайтирмади. Алексис Мак Аллистер томонидан йўлланган зарба дарвозабон Лука Зидане томонидан қайтарилган бўлса-да, қайтган тўпга Месси ҳаммадан биринчи етиб келди ва ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Oraдан кўп ўтмай, Николас Гонзалезнинг узатмасини голга айлантирган ҳужумчи жаҳон чемпионатларидаги ўзининг илк хет-трикини расмийлаштирди.

Жазоир терма жамоаси ўйин давомида тўп назорати бўйича рақибга муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, ҳужумда аниқлик етишмади. Африка вакиллари Аргентина дарвозаси томон жами етти марта зарба йўллашди, бироқ уларнинг бирортаси дарвоза соҳасига аниқ бормади. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу ғалаба Аргентинанинг гуруҳдан чиқиш имкониятларини кескин оширди.

Ушбу учрашув нафақат натижаси, балки бир қатор статистик кўрсаткичлари билан ҳам ажралиб туради:

  • Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 2-ўринга кўтарилди;
  • Родриго Де Паул ва Месси MLS вакиллари сифатида жаҳон чемпионатида бир-бирига голли узатма берган бешинчи жуфтликка айланишди;
  • Лионель Месси фаолиятидаги 911-голини айнан ЖЧ-2026 очилиш баҳсида киритди.

АргентинаЛионель МессиЖЧ-2026ФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошладиЭрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошладиБугун, 00:12Черчесов Ўзбекистонни кузатиши ва Нидерландия чемпион бўлишини айтдиЧерчесов Ўзбекистонни кузатиши ва Нидерландия чемпион бўлишини айтдиБугун, 23:47Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 21:47Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?Бугун, 21:37Килиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошладиКилиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошладиБугун, 21:11Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиФранция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиБугун, 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди