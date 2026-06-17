Лионель Месси ЖЧ-2026ни рекорд билан бошлади: Аргентина Жазоирни мағлуб этди
Аргентина терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ўз унвонини ҳимоя қилишни ишончли ғалаба билан бошлади. Канзас-Сити шаҳридаги стадионда кечган баҳсда амалдаги чемпионлар Жазоир терма жамоаси устидан 3:0 ҳисобида зафар қучди. Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган 38 ёшли Лионель Месси рақиб дарвозасига учта гол уриб, навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг дастлабки дақиқалари ҳар икки жамоа учун ҳам анча асабий руҳда ўтди. Дастлаб Лаутаро Мартинезнинг узатмасидан сўнг урилган гол офсайд туфайли бекор қилинган бўлса, кўп ўтмай Жазоир вакили Фарес Чаïби Эмилиано Мартинез дарвозасини ишғол қилди. Бироқ VAR тизими аралашувидан сўнг жазоирлик футболчи ҳам ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани маълум бўлди ва ҳисоб ўзгармай қолди.
Мессининг рекордлар оқшомиУчрашувнинг 15-дақиқасидан сўнг Лионель Месси саҳнага чиқди. Унинг Интер Миами клубидаги жамоадоши Родриго Де Паул томонидан етказиб берилган тўпни Месси дарвозанинг юқори бурчагига жойлаб қўйди. Бу гол аргентиналик афсона учун бешинчи жаҳон чемпионатидаги биринчи гол бўлди. Эътиборлиси, ушбу воқеа унинг мундиаллардаги дебют голидан роппа-роса 20 йил ўтиб юз берди.
Ушбу ўйиндаги хет-трик эвазига Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлар сони бўйича афсонавий Мирослав Клосега етиб олди. Эндиликда ҳар икки футболчи ҳисобида 16 тадан гол мавжуд. Фақатгина германиялик собиқ ҳужумчи камроқ ўйин ўтказгани эвазига ҳамон пешқадамликни сақлаб турибди. Шунингдек, бу гол Мессининг фаолиятидаги (клуб ва терма жамоа миқёсида) 911-гол сифатида тарихга кирди.
Иккинчи бўлимда ҳам Аргентина босимни камайтирмади. Алексис Мак Аллистер томонидан йўлланган зарба дарвозабон Лука Зидане томонидан қайтарилган бўлса-да, қайтган тўпга Месси ҳаммадан биринчи етиб келди ва ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Oraдан кўп ўтмай, Николас Гонзалезнинг узатмасини голга айлантирган ҳужумчи жаҳон чемпионатларидаги ўзининг илк хет-трикини расмийлаштирди.
Жазоир терма жамоаси ўйин давомида тўп назорати бўйича рақибга муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, ҳужумда аниқлик етишмади. Африка вакиллари Аргентина дарвозаси томон жами етти марта зарба йўллашди, бироқ уларнинг бирортаси дарвоза соҳасига аниқ бормади. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу ғалаба Аргентинанинг гуруҳдан чиқиш имкониятларини кескин оширди.
Ушбу учрашув нафақат натижаси, балки бир қатор статистик кўрсаткичлари билан ҳам ажралиб туради:
- Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 2-ўринга кўтарилди;
- Родриго Де Паул ва Месси MLS вакиллари сифатида жаҳон чемпионатида бир-бирига голли узатма берган бешинчи жуфтликка айланишди;
- Лионель Месси фаолиятидаги 911-голини айнан ЖЧ-2026 очилиш баҳсида киритди.
…