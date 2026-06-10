Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олган
Роберто Де Зерби Тоттенхем таркибини қайта шакллантириш мақсадида трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда, бироқ Моисе Кеан трансфери кўпчилик ўйлаганидек осон кечмаслиги мумкин. Гарчи Эвертон собиқ ҳужумчиси Англия Премер-лигасига қайтиши ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, мураббийнинг яқин дўсти бу келишув амалга ошишига шубҳа билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Эмилиано Вивиано Роберто Де Зерби билан яқин муносабатда эканини ва мураббий унга кўплаб ёқтирган футболчилари ҳақида гапирганини, аммо улар орасида Кеан номи тилга олинмаганини таъкидлади. Вивиано Радио Фирензе Виола нашрига берган интервюсида: "Тоттенхем вариантига унчалик ишонмайман. Де Зерби менга кўплаб ўйинчилар ҳақида гапирган, лекин Моисе ҳақида ҳеч нарса демаган", — деб айтди.
Ҳозирда Тоттенхем ҳужум чизиғида рақобат жуда кучли. Янги ҳужумчи келиши учун жамоа аввал Рандал Коло Муани, Ричарлисон ёки Доминик Соланке каби футболчилардан бирини сотиши керак бўлади. Коло Муани Пари Сен-Жермен клубидан ижарага олинган эди ва унинг муддати якунига етмоқда, бироқ қолган ҳужумчиларнинг тақдири ҳали аниқ эмас.
Моисе Кеан жорий мавсумда А Серия доирасида 26 ўйинда 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Гарчи бу кўрсаткич барқарор бўлмаса-да, унинг ўтган мавсумдаги 44 ўйинда 25 та гол ургани унинг юқори салоҳиятидан далолат беради. Тоттенхем ўтган мавсумда бор-йўғи 48 та гол уриб, қуйи лигага тушиб кетишдан қийинчилик билан қутулиб қолганини ҳисобга олса, жамоага янги қон кераклиги аниқ.
…