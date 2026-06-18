Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этди
Тайванда бўлиб ўтаётган нуфузли Computex 2026 кўргазмасида Окйпус бренди компьютер ишқибозларини ҳайратда қолдирувчи янги маҳсулотларини намойиш этди. Компания нафақат анъанавий суюқлик орқали совитиш тизимлари (ССТ), балки корпус ичидаги ҳаво оқимини динамик тарзда бошқарувчи, механик жиҳатдан ўзгарувчан қурилмаларни ҳам тақдим қилди. Бу инновациялар замонавий ўйин компьютерларининг ҳам самарадорлигини, ҳам ташқи кўринишини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдимотнинг энг ёрқин юлдузи Омега Л36 Ultra ЭНГ Limited модели бўлди. Ушбу 360 мм ли совитиш тизими чекланган миқдорда, яни бор-йўғи 200 нусхада ишлаб чиқарилади. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, процессор ҳарорати кўтарилганда насос (помпа) блокидаги махсус "барглар" очилиб, геометриясини ўзгартиради. Бу механизм ички вентилятор билан биргаликда нафақат процессорни, балки унинг атрофидаги ВРМ радиаторлари ва тезкор хотира модулларини ҳам қўшимча ҳаво билан таъминлайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу эксклюзив моделнинг нархи 300 доллар этиб белгиланган.
Совитиш тизимларидаги янги ёндашувларКомпания оммавий бозор учун Омега Л36 Air АРGB моделини ҳам таклиф этмоқда. Унинг нархи Ultra версиядан икки баравар арзон (160 доллар) бўлса-да, имкониятлари кам эмас. Унда 3,5 дюймли дисплей ва ҳароратга қараб кенгаювчи ҳаракатланувчи рамка мавжуд. Шунингдек, Дельта Л36 Элите АРGB Дигитал модели ҳам намойиш этилди. Окйпус муҳандислари унда стандарт ОЛEД экран ўрнига голографик эффектли кўзгули сиртдан фойдаланишган, бу эса қурилмага ўзгача футуристик кўриниш беради.
Яна бир қизиқарли серия — Сигма Л36 ЭХ ва Л42 ЭХ моделлари бўлиб, улар 3,95 дюймли деярли квадрат шаклидаги экранлар билан жиҳозланган. Ушбу дисплейлар орқали фойдаланувчилар махсус дастурий таъминот ёрдамида тизим параметрларини, турли анимациялар ёки видеоларни кузатиб боришлари мумкин. 420 мм ли радиаторга эга катта модел юқори унумдорликка эга процессорлар учун мўлжалланган бўлиб, иссиқликни самарали тарқатиш қобилиятига эга.
Замонавий ва функционал корпусларОкйпус совитиш тизимларидан ташқари учта янги корпусни ҳам кўрсатди:
- Дельта К40: Олд панели ёғочли безак ва металл тўрдан иборат ихчам модел.
- Сигма C50 Air АРGB: Эгилган олд ойнали вертикал корпус бўлиб, унга 5,5 дюймли алоҳида ИПС-экран ўрнатиш имконияти мавжуд.
- Иота К74 Curve АРGB: Олд ва ён томонлари яхлит эгилган шишадан ишланган "аквариум" типидаги корпус.
Иота К74 модели бешта АРGB вентилятори билан жиҳозланган бўлиб, унинг бурчакларидан бири кесилган шаклда ишланган. Бу дизайн ҳаво оқимини тўғридан-тўғри тизимнинг марказий қисмига йўналтиришга хизмат қилади. Барча янги корпусларда тугмалар ва портлар олд қисмга чиқарилгани фойдаланувчилар учун қулайлик яратади, чунки бундай чиройли қурилмалар одатда стол устига қўйилади.
Ушбу янгиликлар Ўзбекистон бозорига кириб келса, айниқса кибер-спорт ихлосмандлари ва юқори қувватли ишчи станциялар йиғувчилар учун айни муддао бўлади. Окйпус брендининг техник ечимлари бозордаги ASUS ёки МСИ каби гигантлар билан рақобатлаша олишини кўрсатмоқда.
…