Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этди

·22·Техно
Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этди

Тайванда бўлиб ўтаётган нуфузли Computex 2026 кўргазмасида Окйпус бренди компьютер ишқибозларини ҳайратда қолдирувчи янги маҳсулотларини намойиш этди. Компания нафақат анъанавий суюқлик орқали совитиш тизимлари (ССТ), балки корпус ичидаги ҳаво оқимини динамик тарзда бошқарувчи, механик жиҳатдан ўзгарувчан қурилмаларни ҳам тақдим қилди. Бу инновациялар замонавий ўйин компьютерларининг ҳам самарадорлигини, ҳам ташқи кўринишини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдимотнинг энг ёрқин юлдузи Омега Л36 Ultra ЭНГ Limited модели бўлди. Ушбу 360 мм ли совитиш тизими чекланган миқдорда, яни бор-йўғи 200 нусхада ишлаб чиқарилади. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, процессор ҳарорати кўтарилганда насос (помпа) блокидаги махсус "барглар" очилиб, геометриясини ўзгартиради. Бу механизм ички вентилятор билан биргаликда нафақат процессорни, балки унинг атрофидаги ВРМ радиаторлари ва тезкор хотира модулларини ҳам қўшимча ҳаво билан таъминлайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу эксклюзив моделнинг нархи 300 доллар этиб белгиланган.

Совитиш тизимларидаги янги ёндашувлар

Компания оммавий бозор учун Омега Л36 Air АРGB моделини ҳам таклиф этмоқда. Унинг нархи Ultra версиядан икки баравар арзон (160 доллар) бўлса-да, имкониятлари кам эмас. Унда 3,5 дюймли дисплей ва ҳароратга қараб кенгаювчи ҳаракатланувчи рамка мавжуд. Шунингдек, Дельта Л36 Элите АРGB Дигитал модели ҳам намойиш этилди. Окйпус муҳандислари унда стандарт ОЛEД экран ўрнига голографик эффектли кўзгули сиртдан фойдаланишган, бу эса қурилмага ўзгача футуристик кўриниш беради.

Яна бир қизиқарли серия — Сигма Л36 ЭХ ва Л42 ЭХ моделлари бўлиб, улар 3,95 дюймли деярли квадрат шаклидаги экранлар билан жиҳозланган. Ушбу дисплейлар орқали фойдаланувчилар махсус дастурий таъминот ёрдамида тизим параметрларини, турли анимациялар ёки видеоларни кузатиб боришлари мумкин. 420 мм ли радиаторга эга катта модел юқори унумдорликка эга процессорлар учун мўлжалланган бўлиб, иссиқликни самарали тарқатиш қобилиятига эга.

Замонавий ва функционал корпуслар

Окйпус совитиш тизимларидан ташқари учта янги корпусни ҳам кўрсатди:
  • Дельта К40: Олд панели ёғочли безак ва металл тўрдан иборат ихчам модел.
  • Сигма C50 Air АРGB: Эгилган олд ойнали вертикал корпус бўлиб, унга 5,5 дюймли алоҳида ИПС-экран ўрнатиш имконияти мавжуд.
  • Иота К74 Curve АРGB: Олд ва ён томонлари яхлит эгилган шишадан ишланган "аквариум" типидаги корпус.

Иота К74 модели бешта АРGB вентилятори билан жиҳозланган бўлиб, унинг бурчакларидан бири кесилган шаклда ишланган. Бу дизайн ҳаво оқимини тўғридан-тўғри тизимнинг марказий қисмига йўналтиришга хизмат қилади. Барча янги корпусларда тугмалар ва портлар олд қисмга чиқарилгани фойдаланувчилар учун қулайлик яратади, чунки бундай чиройли қурилмалар одатда стол устига қўйилади.

Ушбу янгиликлар Ўзбекистон бозорига кириб келса, айниқса кибер-спорт ихлосмандлари ва юқори қувватли ишчи станциялар йиғувчилар учун айни муддао бўлади. Окйпус брендининг техник ечимлари бозордаги ASUS ёки МСИ каби гигантлар билан рақобатлаша олишини кўрсатмоқда.

Computex 2026ОкйпусСовитиш ТизимиГаджетларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаПлайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаБугун, 07:00NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиSpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиБугун, 06:24Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиTesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиБугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди