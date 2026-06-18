Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич беллашувлари океан ортида қизғин давом этмоқда. Миллионлаб ватандошларимиз диққат марказида бўлган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Мундиал учрашувини ўтказди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» дебют баҳсини Жанубий Американинг кучли вакили Колумбияга қарши бошлаб, деярли қирқ дақиқа давомида ўз дарвозалари дахлсизлигини муносиб ҳимоя қилишди. Биринчи голни ўтказиб юборганларидан кейин ҳам ирода кўрсатиб, мувозанатни тиклашга эришишди, бироқ рақиб томонидан киритилган қолган икки голга жавоб қайтаришнинг иложи бўлмади ва баҳс 1:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди.
Мазкур учрашувдан сўнг нуфузли «Евро-Футбол» нашри терма жамоамиз таркибида вақтида Россия Премьер-лигасида (РПЛ) тўп сурган тўрт нафар футболчи майдонга тушганига алоҳида эътибор қаратди. Ҳимоячи Рустам Ашурматовнинг ҳаракатлари алоҳида материалда таҳлил қилинган бўлса, ушбу мақолада Россия спорти ихлосмандларига яхши таниш бўлган қолган уч нафар таниқли легионеримизнинг ўйини синчиклаб баҳоланди. Экспертлар учрашув бошидаги бошланғич старт баҳосини 6,0 балл қилиб белгилаган ҳолда, 10 баллик тизим асосида футболчиларимизга ўз баҳоларини беришди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Колумбияга қарши баҳсда РПЛ собиқ юлдузларининг кўрсатган статистик натижалари ва экспертлар хулосаси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми
Қўйилган баҳо (10)
Учрашувдаги асосий ҳаракатлари ва статистикаси
Экспертларнинг тактик шарҳи
• Остон Ўрунов
3,0 балл
• 45 дақиқа ичида атиги 8 марта тўпга тегди.
• Бор-йўғи 2 та аниқ узатмани амалга оширди.
• Биринчи бўлимда ўйиндан узилиб қолди ва танаффусда алмаштирилди.
• Аббосбек Файзуллаев
4,0 балл
• Бўш дарвозага тарихий гол урди ва фоллар ишлади.
• 5 та аниқ пас, 16 марта тўп йўқотиш қайд этди.
• Кўп тўп йўқотди, ҳужумларни ўткирлаштиришда фаоллик етишмади.
• Элдор Шомуродов
4,0 балл
• Зарбаси билан голли вазият яратди, аммо марказда тўпни бой берди.
• Охирги дақиқаларда тезлик етишмади.
• Иккита гол содир бўлган эпизодларда бевосита иштирок этди.
Остон Ўрунов майдонда деярли кўринмади
Москванинг «Спартак» клуби собиқ ярим ҳимоячиси Остон Ўрунов биринчи бўлим давомида яшил майдонда ўз маҳоратини кўрсата олмади ва деярли кўринмай қолди. Шу сабабли бош мураббий Каннаваро уни танаффусдаёқ Шерзод Насруллаев билан бирга захирага олди. Бундан мақсад чап қанотга янги куч ва юқори тезлик қўшиш эди. Кўп жиҳатдан бу тактик ўзгариш ўзини оқлади — иккинчи таймда вакилларимиз ҳисобда ортда қолаётганлари боис ҳужумда хавфлироқ ва фаолроқ ўйнай бошлашди, тўп ҳам кўпроқ айнан шу чап қанот йўналишида ҳаракатланди. Бироқ Ўруновнинг шахсий статистикаси ҳавас қиларли даражада бўлмади: у майдонда бўлган 45+5 дақиқа давомида бор-йўғи 8 марта тўпга тегди, улардан фақат иккитасигина аниқ пас сифатида шерикларига етди. Нашр таҳлилчилари уни ўйиндан бутунлай узилиб қолган деб баҳолашди.
Файзуллаев: Тарихий гол, аммо кўп тўп йўқотишлар
Москва ЦСКАсининг собиқ юлдузи Аббосбек Файзуллаев учрашувда рақиб жарима майдончаси ичида қулай масофадан бўш дарвозани аниқ нишонга олиб, юртимиз учун тарихий гол муаллифига айланди ва бир нечта хавфли жарима зарбаларини ишлаб олди. Аммо экспертлар унинг ушбу ҳаракатларидан ташқари ижобий ишлари кам бўлганини қайд этишди. Аббосбек олдинги баҳслардаги каби бу сафар ҳам ҳужум чизиғида тўпни тез-тез рақибга топшириб қўйди ва ҳужумларни ривожлантиришга етарлича ҳисса қўшолмади. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, у атиги 5 та аниқ узатма берган бир пайтда, нақ 16 марта тўпни йўқотди ва ҳаводан узатган 6 та паси ҳам манзилига аниқ етиб бормади. Танаффусдан кейин у чап қанот позициясига ўтказилган бўлса-да, бу тактика ҳам вазиятни тубдан ўзгартира олмади.
Элдор Шомуродовнинг баҳсли вазиятлари
Терма жамоамиз сардори ва «Ростов» клуби собиқ ҳужумчиси Элдор Шомуродов эса шартли равишда ўйиндаги иккита голли вазиятнинг марказида бўлди. Биринчи ҳолатда Достонбек Ҳамдамов чап қанотдан тўпни охиригача етказиб пас берганида, Элдор кучли зарба йўллаб дарвозабон Варгасни хато қилишга мажбур этди — дарвозабондан қайтган тўпни эса Файзуллаев голга айлантирди. Бироқ, қувончимиз узоққа чўзилмади; орадан атиги беш дақиқа ўтиб, майдон марказида рақиб прессинги остида қолган Шомуродов тўпни Пуэртага бой берди ва Колумбиянинг иккинчи голи айнан мана шу қўпол хато туфайли дарвозамизга кириб келди. Учрашувнинг сўнгги сонияларида, яъни 90+2-дақиқада Элдор рақиб жарима майдонининг ўнг қанотига бироз тезроқ югуришга улгурмагани боис имкониятни қўлдан чиқарди; у ерга биринчи бўлиб етиб келган Жон Ариас тўпни қўли билан ўйнагандек туюлган бўлса-да, ҳакам баҳсли вазиятда пенальти белгиламади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Россия чемпионатида катта тажриба тўплаган етакчи легионерларимиз учун Жаҳон чемпионатининг илк тури кутилганидан кўра анча оғир ўтди. Албатта, бу баҳолар футболчиларимизни руҳан синдириш учун эмас, балки камчиликлардан тўғри хулоса чиқариш учун хизмат қилади. Олдинда бизни Криштиану Роналду бошчилигидаги аламзада Португалия терма жамоаси кутмоқда. Ишонамизки, Фабио Каннаваро йигитларнинг хатоларини тўғрилаб, навбатдаги турда ҳақиқий жанговар ўйинни намойиш этади. Бор кучингни кўрсат, Ўзбекистон, биз сенга ишонишда давом этамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ экспертлик таҳлиллари, легионерларимизнинг статистикаси ва терма жамоамизнинг Мундиалдаги кейинги юришларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…