Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?

·0·Спорт
Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич беллашувлари океан ортида қизғин давом этмоқда. Миллионлаб ватандошларимиз диққат марказида бўлган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Мундиал учрашувини ўтказди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» дебют баҳсини Жанубий Американинг кучли вакили Колумбияга қарши бошлаб, деярли қирқ дақиқа давомида ўз дарвозалари дахлсизлигини муносиб ҳимоя қилишди. Биринчи голни ўтказиб юборганларидан кейин ҳам ирода кўрсатиб, мувозанатни тиклашга эришишди, бироқ рақиб томонидан киритилган қолган икки голга жавоб қайтаришнинг иложи бўлмади ва баҳс 1:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди.

Мазкур учрашувдан сўнг нуфузли «Евро-Футбол» нашри терма жамоамиз таркибида вақтида Россия Премьер-лигасида (РПЛ) тўп сурган тўрт нафар футболчи майдонга тушганига алоҳида эътибор қаратди. Ҳимоячи Рустам Ашурматовнинг ҳаракатлари алоҳида материалда таҳлил қилинган бўлса, ушбу мақолада Россия спорти ихлосмандларига яхши таниш бўлган қолган уч нафар таниқли легионеримизнинг ўйини синчиклаб баҳоланди. Экспертлар учрашув бошидаги бошланғич старт баҳосини 6,0 балл қилиб белгилаган ҳолда, 10 баллик тизим асосида футболчиларимизга ўз баҳоларини беришди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Колумбияга қарши баҳсда РПЛ собиқ юлдузларининг кўрсатган статистик натижалари ва экспертлар хулосаси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми

Қўйилган баҳо (10)

Учрашувдаги асосий ҳаракатлари ва статистикаси

Экспертларнинг тактик шарҳи

Остон Ўрунов

3,0 балл

• 45 дақиқа ичида атиги 8 марта тўпга тегди.


• Бор-йўғи 2 та аниқ узатмани амалга оширди.

• Биринчи бўлимда ўйиндан узилиб қолди ва танаффусда алмаштирилди.

Аббосбек Файзуллаев

4,0 балл

• Бўш дарвозага тарихий гол урди ва фоллар ишлади.


• 5 та аниқ пас, 16 марта тўп йўқотиш қайд этди.

• Кўп тўп йўқотди, ҳужумларни ўткирлаштиришда фаоллик етишмади.

Элдор Шомуродов

4,0 балл

• Зарбаси билан голли вазият яратди, аммо марказда тўпни бой берди.


• Охирги дақиқаларда тезлик етишмади.

• Иккита гол содир бўлган эпизодларда бевосита иштирок этди.

Остон Ўрунов майдонда деярли кўринмади

Москванинг «Спартак» клуби собиқ ярим ҳимоячиси Остон Ўрунов биринчи бўлим давомида яшил майдонда ўз маҳоратини кўрсата олмади ва деярли кўринмай қолди. Шу сабабли бош мураббий Каннаваро уни танаффусдаёқ Шерзод Насруллаев билан бирга захирага олди. Бундан мақсад чап қанотга янги куч ва юқори тезлик қўшиш эди. Кўп жиҳатдан бу тактик ўзгариш ўзини оқлади — иккинчи таймда вакилларимиз ҳисобда ортда қолаётганлари боис ҳужумда хавфлироқ ва фаолроқ ўйнай бошлашди, тўп ҳам кўпроқ айнан шу чап қанот йўналишида ҳаракатланди. Бироқ Ўруновнинг шахсий статистикаси ҳавас қиларли даражада бўлмади: у майдонда бўлган 45+5 дақиқа давомида бор-йўғи 8 марта тўпга тегди, улардан фақат иккитасигина аниқ пас сифатида шерикларига етди. Нашр таҳлилчилари уни ўйиндан бутунлай узилиб қолган деб баҳолашди.

Файзуллаев: Тарихий гол, аммо кўп тўп йўқотишлар

Москва ЦСКАсининг собиқ юлдузи Аббосбек Файзуллаев учрашувда рақиб жарима майдончаси ичида қулай масофадан бўш дарвозани аниқ нишонга олиб, юртимиз учун тарихий гол муаллифига айланди ва бир нечта хавфли жарима зарбаларини ишлаб олди. Аммо экспертлар унинг ушбу ҳаракатларидан ташқари ижобий ишлари кам бўлганини қайд этишди. Аббосбек олдинги баҳслардаги каби бу сафар ҳам ҳужум чизиғида тўпни тез-тез рақибга топшириб қўйди ва ҳужумларни ривожлантиришга етарлича ҳисса қўшолмади. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, у атиги 5 та аниқ узатма берган бир пайтда, нақ 16 марта тўпни йўқотди ва ҳаводан узатган 6 та паси ҳам манзилига аниқ етиб бормади. Танаффусдан кейин у чап қанот позициясига ўтказилган бўлса-да, бу тактика ҳам вазиятни тубдан ўзгартира олмади.

Элдор Шомуродовнинг баҳсли вазиятлари

Терма жамоамиз сардори ва «Ростов» клуби собиқ ҳужумчиси Элдор Шомуродов эса шартли равишда ўйиндаги иккита голли вазиятнинг марказида бўлди. Биринчи ҳолатда Достонбек Ҳамдамов чап қанотдан тўпни охиригача етказиб пас берганида, Элдор кучли зарба йўллаб дарвозабон Варгасни хато қилишга мажбур этди — дарвозабондан қайтган тўпни эса Файзуллаев голга айлантирди. Бироқ, қувончимиз узоққа чўзилмади; орадан атиги беш дақиқа ўтиб, майдон марказида рақиб прессинги остида қолган Шомуродов тўпни Пуэртага бой берди ва Колумбиянинг иккинчи голи айнан мана шу қўпол хато туфайли дарвозамизга кириб келди. Учрашувнинг сўнгги сонияларида, яъни 90+2-дақиқада Элдор рақиб жарима майдонининг ўнг қанотига бироз тезроқ югуришга улгурмагани боис имкониятни қўлдан чиқарди; у ерга биринчи бўлиб етиб келган Жон Ариас тўпни қўли билан ўйнагандек туюлган бўлса-да, ҳакам баҳсли вазиятда пенальти белгиламади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Россия чемпионатида катта тажриба тўплаган етакчи легионерларимиз учун Жаҳон чемпионатининг илк тури кутилганидан кўра анча оғир ўтди. Албатта, бу баҳолар футболчиларимизни руҳан синдириш учун эмас, балки камчиликлардан тўғри хулоса чиқариш учун хизмат қилади. Олдинда бизни Криштиану Роналду бошчилигидаги аламзада Португалия терма жамоаси кутмоқда. Ишонамизки, Фабио Каннаваро йигитларнинг хатоларини тўғрилаб, навбатдаги турда ҳақиқий жанговар ўйинни намойиш этади. Бор кучингни кўрсат, Ўзбекистон, биз сенга ишонишда давом этамиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ экспертлик таҳлиллари, легионерларимизнинг статистикаси ва терма жамоамизнинг Мундиалдаги кейинги юришларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Бугун, 06:50Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди