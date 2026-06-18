62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбек эстрадаси примадоннаси Юлдуз Усмонова яна бир бор интернет кенгликларини ўзига қаратишга муваффақ бўлди.
Куни кеча ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода хонанда кутилмаган, аммо жуда ёрқин амплуада намоён бўлган. Унинг ўта катта энергия билан ижро этган рақси кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда.
Гап шундаки, видеода 62 ёшли санъаткоримиз бир йигит билан ниҳоятда шижоатли ва чаққон ҳаракатлар орқали рақсга тушганини кўриш мумкин.
Одатда катта саҳнада ва муҳташам концерт дастурларида салобат билан куйлашига ўрганиб қолган мухлислар учун бу ҳақиқий сюрприз бўлди.
Хонанда худди 25 ёшли қизлардек сакраб, шундай енгил ҳаракат қилганки, унинг жисмоний ҳолатига барчанинг оғзи очилиб қолиши табиий.
…