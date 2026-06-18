Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқда

·17·Спорт
Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқда

Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширишга жуда яқин турибди. Мерсисайдликлар Осасуна қанот ҳужумчиси Виктор Мунознинг шартномасида кўрсатилган 40 миллион евро (34,6 миллион фунт) миқдоридаги товон пулини тўлашга қарор қилишди. Бу ҳақда BBC нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер Ливерпул учун нафақат таркибни кучайтириш, балки рақобатда ғалаба қозониш жиҳатидан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Боиси, 22 ёшли испаниялик иқтидор эгаси учун Нюкасл Юнайтед жамоаси ҳам жиддий кураш олиб бораётган эди. Бироқ, қизиллар тезкор ҳаракат қилиб, трансфер пойгасида "магпийлар"ни ортда қолдиришга муваффақ бўлишди.

Ираола эрасининг илк хариди

Виктор Муноз Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола қўл остидаги биринчи трансфер бўлиши кутилмоқда. Шу ой бошида жамоа бошқарувини қўлга олган испаниялик мутахассис ўз ҳамюртининг имкониятларини юқори баҳолаган. Мунознинг тезлиги, дриблинг қобилияти ва ҳужумнинг бир нечта нуқталарида ўйнай олиши Ираоланинг тактик схемаларига тўла мос келади.

Ҳозирда футболчи Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун АҚШда бўлиб турибди. Ливерпул раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаш мақсадида тиббий ходимларни океан ортига юборган. Бу қадам трансфер жараёнини тезлаштириш ва кутилмаган тўсиқларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Нюкасл учун бу кутилмаган зарба бўлди. Жамоа Энтони Гордонни Барселона клубига сотганидан сўнг, айнан Мунозни унинг ўрнига асосий номзод сифатида кўраётган эди. Хабарларга кўра, Нюкасл вакиллари футболчи билан музокараларнинг якуний босқичига етиб келишган, бироқ Ливерпулнинг товон пулини тўлиқ тўлаш ҳақидаги таклифи вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Goal.com маълумотларига кўра, Осасуна раҳбарияти Ливерпул билан келишувга қарши эмас, чунки инглиз клуби шартномадаги банддан фойдаланиб, музокаралар жараёнини четлаб ўтган. Эндиликда Нюкасл ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур.

Виктор Муноз ўтган мавсумда Ла Лигада ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган эди. Унинг Англия Премер-лигасига кўчиб ўтиши фаолиятида янги саҳифа очиши шубҳасиз. Ливерпул мухлислари эса янги мураббий ва янги ҳужумчи билан келгуси мавсумда чемпионлик пойгасига қайтишни мақсад қилишган.

ЛиверпулТрансферВиктор МунозАнглия Премер-лигасиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиЎзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиБугун, 07:57Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиТомас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиБугун, 07:38Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиДеклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиБугун, 07:15Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Бугун, 07:13Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди