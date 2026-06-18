Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқда
Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширишга жуда яқин турибди. Мерсисайдликлар Осасуна қанот ҳужумчиси Виктор Мунознинг шартномасида кўрсатилган 40 миллион евро (34,6 миллион фунт) миқдоридаги товон пулини тўлашга қарор қилишди. Бу ҳақда BBC нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер Ливерпул учун нафақат таркибни кучайтириш, балки рақобатда ғалаба қозониш жиҳатидан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Боиси, 22 ёшли испаниялик иқтидор эгаси учун Нюкасл Юнайтед жамоаси ҳам жиддий кураш олиб бораётган эди. Бироқ, қизиллар тезкор ҳаракат қилиб, трансфер пойгасида "магпийлар"ни ортда қолдиришга муваффақ бўлишди.
Ираола эрасининг илк харидиВиктор Муноз Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола қўл остидаги биринчи трансфер бўлиши кутилмоқда. Шу ой бошида жамоа бошқарувини қўлга олган испаниялик мутахассис ўз ҳамюртининг имкониятларини юқори баҳолаган. Мунознинг тезлиги, дриблинг қобилияти ва ҳужумнинг бир нечта нуқталарида ўйнай олиши Ираоланинг тактик схемаларига тўла мос келади.
Ҳозирда футболчи Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун АҚШда бўлиб турибди. Ливерпул раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаш мақсадида тиббий ходимларни океан ортига юборган. Бу қадам трансфер жараёнини тезлаштириш ва кутилмаган тўсиқларнинг олдини олишга хизмат қилади.
Нюкасл учун бу кутилмаган зарба бўлди. Жамоа Энтони Гордонни Барселона клубига сотганидан сўнг, айнан Мунозни унинг ўрнига асосий номзод сифатида кўраётган эди. Хабарларга кўра, Нюкасл вакиллари футболчи билан музокараларнинг якуний босқичига етиб келишган, бироқ Ливерпулнинг товон пулини тўлиқ тўлаш ҳақидаги таклифи вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.
Goal.com маълумотларига кўра, Осасуна раҳбарияти Ливерпул билан келишувга қарши эмас, чунки инглиз клуби шартномадаги банддан фойдаланиб, музокаралар жараёнини четлаб ўтган. Эндиликда Нюкасл ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур.
Виктор Муноз ўтган мавсумда Ла Лигада ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган эди. Унинг Англия Премер-лигасига кўчиб ўтиши фаолиятида янги саҳифа очиши шубҳасиз. Ливерпул мухлислари эса янги мураббий ва янги ҳужумчи билан келгуси мавсумда чемпионлик пойгасига қайтишни мақсад қилишган.
…