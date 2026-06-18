Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тарихда илк бор FIFA Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичига йўлланма олгани муносабати билан Марказий банк махсус эсдалик тангаларини муомалага чиқаради.
Тангаларда терма жамоанинг 26 нафар футболчиси силуэти ягона «Оқ бўри» образига уйғунлаштирилган.
Марказий банкка кўра, ушбу композиция тарихий натижа жамоавий меҳнат ва бирдамлик маҳсули эканини ифодалайди.
Дастлаб чекланган тиражда 100 дона олтин ва 1 000 дона кумуш танга чиқарилиши режалаштирилган эди.
Бироқ катта қизиқиш ва келиб тушган мурожаатлар сабаб тираж қўшимча равишда ошириладиган бўлди.
Эндиликда яна 400 дона олтин ва 2 000 дона кумуш танга зарб этилади.
Жаҳон чемпионатига бағишланган эсдалик тангалари 999,9 пробадаги соф олтиндан тайёрланади.
Олтин танганинг оғирлиги 31,1 грамм бўлиши маълум қилинди.
Эсдалик тангалари савдоси бугун, 18 июндан бошланади.
Нархлар ва сотув амалга ошириладиган филиаллар рўйхати Марказий банкнинг расмий веб-сайтида эълон қилинади.
…