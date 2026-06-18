Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео)
Ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари қалбини ларзага солган самимий видео тарқалди. Унда Колумбия терма жамоаси мухлислари гол ўтказиб юборилганидан кейин йиғлаётган ўзбекистонлик болакайни овутгани акс этган.
Маълум бўлишича, кичик мухлис ўйиндаги вазиятдан жуда таъсирланиб, кўз ёшларини тия олмаган. Шу пайт атрофида ўтирган колумбиялик мухлислар унга бефарқ қолмай, болакайни қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилишган.
Улар бирданига “Ўзбекистон, Ўзбекистон!” дея ҳайқириб, болакайни овутиш билан бирга унинг жамоасини ҳам қўллаб-қувватлашди. Ушбу самимий ҳолат стадион муҳитини илиқлик ва дўстлик кайфияти билан тўлдирган.
Мазкур видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Кўпчилик бу воқеани спортнинг ҳақиқий руҳи — меҳр, ҳурмат ва бирдамлик тимсоли сифатида баҳоламоқда.
…