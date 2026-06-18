Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритди

·0·Спорт
Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритди

Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Хорватияга қарши баҳсда майдонни оқсоқланган ҳолда тарк этган Англия терма жамоаси ва Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Райснинг ҳолати маълум бўлди. 4:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувнинг 72-дақиқасида футболчининг алмаштирилиши мухлислар ва Лондон клуби бош мураббийи Микел Артета орасида жиддий хавотир уйғотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўйиндан кейинги матбуот анжуманида ушбу қарорга изоҳ берди. Немис мутахассисининг сўзларига кўра, Райсни майдондан олишдан мақсад уни жиддийроқ жароҳатдан ҳимоя қилиш бўлган. Goal.com нашри хабарига кўра, Тухел футболчининг ҳаракатларида ноқулайлик сезган ва у билан маслаҳатлашган ҳолда алмаштиришни амалга оширган.

Томас Тухелнинг муносабати

"Деклан бир неча бор кутилмаганда тўпни йўқотди ва мен унда ноқулайлик борлигини кўрдим. Ундан сўраганимда, у белининг пастки қисми ва сонининг юқори қисмида оғриқ борлигини айтди. Мен таваккал қилишни истамадим. Декланни майдондан олишни ҳеч қачон хоҳламайман, лекин бу сафар уни асраш керак эди. Ўйлашимча, Риз Джеймс уни ярим ҳимояда муносиб алмаштирди ва ажойиб ўйин кўрсатди", — деди Томас Тухел.

Шунингдек, мураббий футболчи билан кийиниш хонасида гаплашганини ва Райс уни ҳаммаси жойида эканлигига ишонтирганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, бу хавотирга соладиган даражадаги катта муаммо эмас ва тиббий штаб тез орада футболчини навбатдаги баҳсларга тайёрлайди.

Футболчининг ўзи нима дейди?

27 ёшли ярим ҳимоячининг ўзи ҳам журналистлар билан суҳбатда хавотирларга ўрин йўқлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу оғриқлар мавсум охиридан буён уни таъқиб қилиб келмоқда. Маълум бўлишича, Арсенал таркибида Премер-лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашаётган пайтда ҳам Райс бир неча ҳафта давомида махсус уколлар ёрдамида майдонга тушган.

"Ҳаммаси жойида, ҳаммаси аъло даражада. Бу шунчаки мавсумнинг иккинчи ярми давомида мени қийнаган кичик оғриқлар, холос. Бу шунчаки эҳтиёт чораси эди. Гана терма жамоасига қарши навбатдаги ўйинда яна майдонга тушишга тайёр бўламан", — дея таъкидлади Деклан Райс ITВ телеканалига берган интервюсида.

Эслатиб ўтамиз, Хорватияга қарши кечган қизиқарли баҳсда Англия терма жамоаси иккинчи бўлимда ўз иродасини намойиш этиб, ишончли ғалабага эришди. Гарри Кейн жамоанинг ўйини танаффусдаги кўрсатмалардан сўнг тубдан ўзгарганини ва футболчилар ўзларининг ҳақиқий кучини кўрсата олганини қайд этди.

АнглияАрсеналДеклан РайсТомас ТухелЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Бугун, 07:13Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Бугун, 06:50Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди