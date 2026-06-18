Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритди
Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Хорватияга қарши баҳсда майдонни оқсоқланган ҳолда тарк этган Англия терма жамоаси ва Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Райснинг ҳолати маълум бўлди. 4:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувнинг 72-дақиқасида футболчининг алмаштирилиши мухлислар ва Лондон клуби бош мураббийи Микел Артета орасида жиддий хавотир уйғотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўйиндан кейинги матбуот анжуманида ушбу қарорга изоҳ берди. Немис мутахассисининг сўзларига кўра, Райсни майдондан олишдан мақсад уни жиддийроқ жароҳатдан ҳимоя қилиш бўлган. Goal.com нашри хабарига кўра, Тухел футболчининг ҳаракатларида ноқулайлик сезган ва у билан маслаҳатлашган ҳолда алмаштиришни амалга оширган.
Томас Тухелнинг муносабати"Деклан бир неча бор кутилмаганда тўпни йўқотди ва мен унда ноқулайлик борлигини кўрдим. Ундан сўраганимда, у белининг пастки қисми ва сонининг юқори қисмида оғриқ борлигини айтди. Мен таваккал қилишни истамадим. Декланни майдондан олишни ҳеч қачон хоҳламайман, лекин бу сафар уни асраш керак эди. Ўйлашимча, Риз Джеймс уни ярим ҳимояда муносиб алмаштирди ва ажойиб ўйин кўрсатди", — деди Томас Тухел.
Шунингдек, мураббий футболчи билан кийиниш хонасида гаплашганини ва Райс уни ҳаммаси жойида эканлигига ишонтирганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, бу хавотирга соладиган даражадаги катта муаммо эмас ва тиббий штаб тез орада футболчини навбатдаги баҳсларга тайёрлайди.
Футболчининг ўзи нима дейди?27 ёшли ярим ҳимоячининг ўзи ҳам журналистлар билан суҳбатда хавотирларга ўрин йўқлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу оғриқлар мавсум охиридан буён уни таъқиб қилиб келмоқда. Маълум бўлишича, Арсенал таркибида Премер-лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашаётган пайтда ҳам Райс бир неча ҳафта давомида махсус уколлар ёрдамида майдонга тушган.
"Ҳаммаси жойида, ҳаммаси аъло даражада. Бу шунчаки мавсумнинг иккинчи ярми давомида мени қийнаган кичик оғриқлар, холос. Бу шунчаки эҳтиёт чораси эди. Гана терма жамоасига қарши навбатдаги ўйинда яна майдонга тушишга тайёр бўламан", — дея таъкидлади Деклан Райс ITВ телеканалига берган интервюсида.
Эслатиб ўтамиз, Хорватияга қарши кечган қизиқарли баҳсда Англия терма жамоаси иккинчи бўлимда ўз иродасини намойиш этиб, ишончли ғалабага эришди. Гарри Кейн жамоанинг ўйини танаффусдаги кўрсатмалардан сўнг тубдан ўзгарганини ва футболчилар ўзларининг ҳақиқий кучини кўрсата олганини қайд этди.
…