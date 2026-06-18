Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очди
Англия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини Хорватияга қарши йирик ғалаба билан бошлади. Биринчи бўлимдаги асабий ўйиндан сўнг, "уч шерлар" иккинчи таймда ўзгариб кетишди ва якунда 4:2 ҳисобида зафар қучишди. Жамоа сардори Гарри Кейн танаффус вақтида бош мураббий Томас Тухел кийиниш хонасида айтган сўзлари футболчиларга қандай таъсир қилгани ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи қисми ўта кескин курашлар остида ўтди. Гарри Кейн пеналтидан ва Деклан Райснинг бурчакдан узатган тўпидан сўнг боши билан гол уриб, Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги тўпурари Гари Линекернинг рекордини янгилади. Бироқ Хорватия икки бор ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди ва жамоалар танаффусга дуранг натижа билан йўл олишди.
Кийиниш хонасидаги ўзгаришGoal.com нашри хабарига кўра, иккинчи бўлимда Англия бутунлай бошқача темпда ҳаракат қилди. Жуд Беллингем ҳисобда жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса, захирадан майдонга тушган Маркус Рэшфорд учрашувга якуний нуқтани қўйди. Гарри Кейннинг сўзларига кўра, Томас Тухел футболчилардан босимни олиб ташлашни сўраган.
"Мураббий бизга кишанлардан халос бўлишни, хотиржамликни сақлашни ва шунчаки ўйнашни айтди. У 'Энг ёмони нима бўлиши мумкин? Дунёга кимлигимизни кўрсатиб қўйинглар' деди. Биз иккинчи бўлимга катта тезлик билан чиқдик ва рақиб бунга доц. бера олмади. Мана шу биз ҳар бир ўйинда интиладиган даражадир", — дейди Бавария ҳужумчиси.
Кейн, шунингдек, ҳисобда олдинга чиқиб олгандан сўнг ўйин назоратини тўлиқ қўлга олишганини ва қарши ҳужумларда янада кўпроқ гол уришлари мумкин бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, турнирни кучли рақибга қарши бундай ғалаба билан бошлаш жамоа учун жуда муҳим эди.
Жамоанинг яна бир етакчиси Жуд Беллингем ҳам Томас Тухелнинг кийиниш хонасидаги атмосферасини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, мураббий бақир-чақир ёки ортиқча драматик ҳаракатларсиз жамоага керакли гапларни айта олган. Жамоанинг етуклиги ва етакчи футболчиларнинг борлиги эса бу кўрсатмаларни майдонда амалга оширишга ёрдам берган.
Ушбу ғалаба Англия терма жамоасининг турнирдаги амбицияларини яна бир бор тасдиқлади. Томас Тухел бошқарувидаги янги давр нафақат натижа, балки ўйин сифати бўйича ҳам мухлисларда катта умид уйғотмоқда. Англия кейинги турларда ушбу ғалабали серияни давом эттиришга ҳаракат қилади.
…