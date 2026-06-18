Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очди

·0·Спорт
Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очди

Англия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини Хорватияга қарши йирик ғалаба билан бошлади. Биринчи бўлимдаги асабий ўйиндан сўнг, "уч шерлар" иккинчи таймда ўзгариб кетишди ва якунда 4:2 ҳисобида зафар қучишди. Жамоа сардори Гарри Кейн танаффус вақтида бош мураббий Томас Тухел кийиниш хонасида айтган сўзлари футболчиларга қандай таъсир қилгани ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи қисми ўта кескин курашлар остида ўтди. Гарри Кейн пеналтидан ва Деклан Райснинг бурчакдан узатган тўпидан сўнг боши билан гол уриб, Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги тўпурари Гари Линекернинг рекордини янгилади. Бироқ Хорватия икки бор ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди ва жамоалар танаффусга дуранг натижа билан йўл олишди.

Кийиниш хонасидаги ўзгариш

Goal.com нашри хабарига кўра, иккинчи бўлимда Англия бутунлай бошқача темпда ҳаракат қилди. Жуд Беллингем ҳисобда жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса, захирадан майдонга тушган Маркус Рэшфорд учрашувга якуний нуқтани қўйди. Гарри Кейннинг сўзларига кўра, Томас Тухел футболчилардан босимни олиб ташлашни сўраган.

"Мураббий бизга кишанлардан халос бўлишни, хотиржамликни сақлашни ва шунчаки ўйнашни айтди. У 'Энг ёмони нима бўлиши мумкин? Дунёга кимлигимизни кўрсатиб қўйинглар' деди. Биз иккинчи бўлимга катта тезлик билан чиқдик ва рақиб бунга доц. бера олмади. Мана шу биз ҳар бир ўйинда интиладиган даражадир", — дейди Бавария ҳужумчиси.

Кейн, шунингдек, ҳисобда олдинга чиқиб олгандан сўнг ўйин назоратини тўлиқ қўлга олишганини ва қарши ҳужумларда янада кўпроқ гол уришлари мумкин бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, турнирни кучли рақибга қарши бундай ғалаба билан бошлаш жамоа учун жуда муҳим эди.

Жамоанинг яна бир етакчиси Жуд Беллингем ҳам Томас Тухелнинг кийиниш хонасидаги атмосферасини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, мураббий бақир-чақир ёки ортиқча драматик ҳаракатларсиз жамоага керакли гапларни айта олган. Жамоанинг етуклиги ва етакчи футболчиларнинг борлиги эса бу кўрсатмаларни майдонда амалга оширишга ёрдам берган.

Ушбу ғалаба Англия терма жамоасининг турнирдаги амбицияларини яна бир бор тасдиқлади. Томас Тухел бошқарувидаги янги давр нафақат натижа, балки ўйин сифати бўйича ҳам мухлисларда катта умид уйғотмоқда. Англия кейинги турларда ушбу ғалабали серияни давом эттиришга ҳаракат қилади.

АнглияТомас ТухелГарри КейнЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Бугун, 06:50Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди