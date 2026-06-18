Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?

·0·Спорт
Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида старт олган шиддатли баҳслар бутун дунё футбол жамоатчилигини ўзига маҳлиё қилмоқда. Миллионлаб ҳамюртларимиз интиқлик билан кутган «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган Ўзбекистон ҳамда Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув (1:3) якунлангач, соҳа мутахассислари ва таҳлилчилари яшил майдонда содир бўлган ҳар бир ҳаракатнинг рақамлардаги аксини эълон қилишди. Натижалар шуни кўрсатдики, нафақат якуний ҳисобда, балки учрашувнинг деярли барча статистик кўрсаткичлари бўйича ҳам Жанубий Америка вакиллари яққол устунликка эришганлар.

Гарчи рақамлар рақиб фойдасига гапирса-да, «оқ бўрилар»нинг майдонда кўрсатган жасорати ва яратган хавфли вазиятлари келажакдаги ўйинлар олдидан мухлисларда катта умид уйғотмоқда.

Тўп назорати ва паслар аниқлигидаги фарқ

Учрашув давомида майдондаги умумий суръат ва тўп назорати (possession) асосан Колумбия терма жамоаси ихтиёрида бўлди. Жанубий америкаликлар нақ 62 фоиз вақт давомида тўпни ўзларида сақлаб туришган бўлса, вакилларимизда бу кўрсаткич 38 фоизни ташкил этди.

Бундан ташқари, комбинацион ўйин ташкил қилиш борасида ҳам рақиб жамоа анча совуққон ҳаракат қилди. Колумбияликлар баҳс давомида жами 521 маротаба узатмани амалга ошириб, уларнинг 86 фоизини шерикларига аниқ етказиб беришди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса ўз навбатида 318 та пас қайд этди ва узатмаларнинг аниқлик даражаси 76 фоиздан юқориламади.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Ўзбекистон — Колумбия учрашувининг энг муҳим статистик рақамлари ва жамоаларнинг ҳужумкорлик кўрсаткичлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Расмий статистик мезонлар

Ўзбекистон термаси

Колумбия термаси

Кўрсаткичлар таҳлили

Тўп назорати (фоизда)

• 38%

62%

• Колумбия ўйин темпини назорат қилди.

Умумий узатмалар (аниқлиги)

• 318 та (76%)

521 та (86%)

• Рақиб комбинацияларда камроқ хато қилди.

Дарвозага берилган зарбалар

• 8 та

15 та

• Жанубий америкаликлар ҳужумда фаолроқ бўлди.

Аниқ йўлланган зарбалар

• 2 та

4 та

• Нишонга аниқ теккан зарбалар нисбати — 4:2.

Кутилаётган голлар ($xG$)

• 1,16

1,62

• Вазиятлар хавфлилиги бўйича рақиб устун.

Жарима майдончасидаги тегиниш

• 5 марта

27 марта

• Рақиб мудофаамиз ичида кўп хавф туғдирди.

Йирик голли имкониятлар

• 1 та

4 та

• Колумбия 4 та юз фоизлик вазият яратди.

Бурчак тўплари (корнерлар)

• 3 та

4 та

• Стандарт вазиятларда ҳам фарқ кичик.

Ҳужумкорлик ва кутилаётган голлар ($xG$) статистикаси

Ҳужумлар ташкил этиш ва рақиб дарвозасига хавф солиш борасида ҳам Нестор Лоренсо шогирдлари анча фаоллик кўрсатишди. Улар учрашув давомида жами 15 маротаба дарвозамиз томон зарба йўллаган бўлсалар, Фабио Каннаваро вакиллари рақиб дарвозасини 8 бор ўққа тутишди. Дарвоза тўсини ичига аниқ борган зарбалар бўйича ҳам колумбияликлар 4:2 ҳисобида олдинда бўлишди.

Учрашувдаги вазиятларнинг хавфлилик даражасини белгилаб берувчи кутилаётган голлар ($xG$) тизимида ҳам Колумбия 1,62 кўрсаткич билан Ўзбекистоннинг 1,16 натижасидан устун келди. Энг катта фарқ эса рақиб жарима майдончаси ичида тўпга тегиниш сонида кузатилди: колумбияликлар мудофаамиз ичида 27 марта тўп билан муомала қилган бир пайтда, вакилларимиз бор-йўғи 5 марта бундай имкониятга эга бўлишди. Шунингдек, рақибларимиз 4 та яққол голли вазият содир этган бўлса, «оқ бўрилар»да 1 та шундай имконият бўлди. Бурчак тўплари бўйича ҳам колумбияликлар 4 га 3 ҳисобида устунлик қилишди.

Омаднинг юз ўгириши: Икки марта тўсин ва устун!

Шундай бўлса-да, Ўзбекистон миллий терма жамоаси майдонда шунчаки таслим бўлгани йўқ. Вакилларимиз қарши ҳужумларда рақиб ҳимоясини шошириб қўйиб, ўта хавфли вазиятларни юзага келтиришди. Агар ўша вазиятларда озгина омад ва аниқлик етишганда, ўйин тақдири бутунлай бошқача тус олиши мумкин эди. Боиси, учрашув давомида йигитларимиз икки маротаба Колумбия дарвозаси тўсини ва устунини нишонга олишди. Рақибларда эса бир бор устунга тўп тегиб қайтди.

Якунда рақамлардаги ва тажрибадаги мана шу устунлик учрашувнинг умумий натижасида ўз аксини топди ва Колумбия терма жамоаси 2026 йилги Мундиални 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлаб, гуруҳ пешқадамига айланди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Рақамлар Колумбиянинг устунлигини кўрсатса-да, яшил майдонда вакилларимиз икки бор тўсин ва устунларни титратгани жамоамизда улкан потенциал борлигидан далолат беради. Биринчи ўйиндаги ҳаяжон ортда қолди, статистикадаги камчиликлардан мураббийлар штаби тўғри хулоса чиқаришига ишонамиз. Олдинда бизни 23 июнь куни Португалияга қарши ўта муҳим баҳс кутмоқда. Йигитларимизда кучли рақибларга қарши қандай ўйнаш кераклиги бўйича илк тажриба пайдо бўлди. Бўшашмаймиз, «оқ бўрилар», бутун халқимиз кейинги ғалабаларни кутмоқда!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва аниқ статистик таҳлиллари, терма жамоамиз атрофидаги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?Бугун, 06:50Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди