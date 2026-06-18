Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида старт олган шиддатли баҳслар бутун дунё футбол жамоатчилигини ўзига маҳлиё қилмоқда. Миллионлаб ҳамюртларимиз интиқлик билан кутган «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган Ўзбекистон ҳамда Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув (1:3) якунлангач, соҳа мутахассислари ва таҳлилчилари яшил майдонда содир бўлган ҳар бир ҳаракатнинг рақамлардаги аксини эълон қилишди. Натижалар шуни кўрсатдики, нафақат якуний ҳисобда, балки учрашувнинг деярли барча статистик кўрсаткичлари бўйича ҳам Жанубий Америка вакиллари яққол устунликка эришганлар.
Гарчи рақамлар рақиб фойдасига гапирса-да, «оқ бўрилар»нинг майдонда кўрсатган жасорати ва яратган хавфли вазиятлари келажакдаги ўйинлар олдидан мухлисларда катта умид уйғотмоқда.
Тўп назорати ва паслар аниқлигидаги фарқ
Учрашув давомида майдондаги умумий суръат ва тўп назорати (possession) асосан Колумбия терма жамоаси ихтиёрида бўлди. Жанубий америкаликлар нақ 62 фоиз вақт давомида тўпни ўзларида сақлаб туришган бўлса, вакилларимизда бу кўрсаткич 38 фоизни ташкил этди.
Бундан ташқари, комбинацион ўйин ташкил қилиш борасида ҳам рақиб жамоа анча совуққон ҳаракат қилди. Колумбияликлар баҳс давомида жами 521 маротаба узатмани амалга ошириб, уларнинг 86 фоизини шерикларига аниқ етказиб беришди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса ўз навбатида 318 та пас қайд этди ва узатмаларнинг аниқлик даражаси 76 фоиздан юқориламади.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Ўзбекистон — Колумбия учрашувининг энг муҳим статистик рақамлари ва жамоаларнинг ҳужумкорлик кўрсаткичлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Расмий статистик мезонлар
Ўзбекистон термаси
Колумбия термаси
Кўрсаткичлар таҳлили
• Тўп назорати (фоизда)
• 38%
• 62%
• Колумбия ўйин темпини назорат қилди.
• Умумий узатмалар (аниқлиги)
• 318 та (76%)
• 521 та (86%)
• Рақиб комбинацияларда камроқ хато қилди.
• Дарвозага берилган зарбалар
• 8 та
• 15 та
• Жанубий америкаликлар ҳужумда фаолроқ бўлди.
• Аниқ йўлланган зарбалар
• 2 та
• 4 та
• Нишонга аниқ теккан зарбалар нисбати — 4:2.
• Кутилаётган голлар ($xG$)
• 1,16
• 1,62
• Вазиятлар хавфлилиги бўйича рақиб устун.
• Жарима майдончасидаги тегиниш
• 5 марта
• 27 марта
• Рақиб мудофаамиз ичида кўп хавф туғдирди.
• Йирик голли имкониятлар
• 1 та
• 4 та
• Колумбия 4 та юз фоизлик вазият яратди.
• Бурчак тўплари (корнерлар)
• 3 та
• 4 та
• Стандарт вазиятларда ҳам фарқ кичик.
Ҳужумкорлик ва кутилаётган голлар ($xG$) статистикаси
Ҳужумлар ташкил этиш ва рақиб дарвозасига хавф солиш борасида ҳам Нестор Лоренсо шогирдлари анча фаоллик кўрсатишди. Улар учрашув давомида жами 15 маротаба дарвозамиз томон зарба йўллаган бўлсалар, Фабио Каннаваро вакиллари рақиб дарвозасини 8 бор ўққа тутишди. Дарвоза тўсини ичига аниқ борган зарбалар бўйича ҳам колумбияликлар 4:2 ҳисобида олдинда бўлишди.
Учрашувдаги вазиятларнинг хавфлилик даражасини белгилаб берувчи кутилаётган голлар ($xG$) тизимида ҳам Колумбия 1,62 кўрсаткич билан Ўзбекистоннинг 1,16 натижасидан устун келди. Энг катта фарқ эса рақиб жарима майдончаси ичида тўпга тегиниш сонида кузатилди: колумбияликлар мудофаамиз ичида 27 марта тўп билан муомала қилган бир пайтда, вакилларимиз бор-йўғи 5 марта бундай имкониятга эга бўлишди. Шунингдек, рақибларимиз 4 та яққол голли вазият содир этган бўлса, «оқ бўрилар»да 1 та шундай имконият бўлди. Бурчак тўплари бўйича ҳам колумбияликлар 4 га 3 ҳисобида устунлик қилишди.
Омаднинг юз ўгириши: Икки марта тўсин ва устун!
Шундай бўлса-да, Ўзбекистон миллий терма жамоаси майдонда шунчаки таслим бўлгани йўқ. Вакилларимиз қарши ҳужумларда рақиб ҳимоясини шошириб қўйиб, ўта хавфли вазиятларни юзага келтиришди. Агар ўша вазиятларда озгина омад ва аниқлик етишганда, ўйин тақдири бутунлай бошқача тус олиши мумкин эди. Боиси, учрашув давомида йигитларимиз икки маротаба Колумбия дарвозаси тўсини ва устунини нишонга олишди. Рақибларда эса бир бор устунга тўп тегиб қайтди.
Якунда рақамлардаги ва тажрибадаги мана шу устунлик учрашувнинг умумий натижасида ўз аксини топди ва Колумбия терма жамоаси 2026 йилги Мундиални 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлаб, гуруҳ пешқадамига айланди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Рақамлар Колумбиянинг устунлигини кўрсатса-да, яшил майдонда вакилларимиз икки бор тўсин ва устунларни титратгани жамоамизда улкан потенциал борлигидан далолат беради. Биринчи ўйиндаги ҳаяжон ортда қолди, статистикадаги камчиликлардан мураббийлар штаби тўғри хулоса чиқаришига ишонамиз. Олдинда бизни 23 июнь куни Португалияга қарши ўта муҳим баҳс кутмоқда. Йигитларимизда кучли рақибларга қарши қандай ўйнаш кераклиги бўйича илк тажриба пайдо бўлди. Бўшашмаймиз, «оқ бўрилар», бутун халқимиз кейинги ғалабаларни кутмоқда!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва аниқ статистик таҳлиллари, терма жамоамиз атрофидаги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…