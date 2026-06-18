Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширди

·25·Техно
Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширди

Илон Муск асос солган Те Boring Company компанияси ўзининг энг янги ва такомиллаштирилган Пруфрокк МБ2 тоннел қазиш машинасини расман фойдаланишга топширди. Ушбу технология АҚШнинг Нешвилл шаҳрида иш бошлади ва у ер ости транспорт тизимларини қуриш тезлигини тубдан ошириши кутилмоқда. Янги авлод қурилмаси нафақат қуввати, балки ишлаш тамойили билан ҳам аввалги версиялардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида хабар берилишича, Пруфрокк МБ2 барча синовлардан муваффақиятли ўтган. Қурилма дақиқасига 11 айланиш тезлигида ишлаш имкониятига эга экани тасдиқланди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу машинани яратишда аввалги МБ1 моделидан олинган барча тажриба ва хатолар ҳисобга олинган бўлиб, бу самарадорликни бир неча баробар ошириш имконини беради.

Анъанавий усуллардан воз кечиш

Анъанавий тоннел қазиш машиналари сиклик режимда ишлайди: улар тахминан бир ярим метр қазигач, тўхтайди ва тоннел деворларини мустаҳкамлаш учун бетон блокларни ўрнатади. Айнан мана шу тўхтовлар қурилиш жараёнини секинлаштирувчи ва харажатларни оширувчи асосий омил ҳисобланади. Пруфрокк МБ2 эса тупроқни қазиш билан бир вақтда деворларни мустаҳкамлаш ишларини олиб боради, бу эса жараённинг узлуксизлигини таъминлайди.

Яна бир муҳим жиҳати шундаки, ушбу қурилма учун махсус ишга тушириш чуқурликларини қазиш талаб этилмайди. Машина оддий юк машинасида обектга келтирилади, керакли бурчак остида ерга йўналтирилади ва 24 соат ичида иш бошлаши мумкин. Иш якунлангач, у мустақил равишда ер юзасига чиқиб келади ва трейлер ёрдамида кейинги манзилга кўчирилади. Бу эса қимматбаҳо кранлар ва мураккаб муҳандислик тайёргарликларига эҳтиёжни йўқотади.

Тўлиқ электрлаштирилган ва масофавий бошқарув

Те Boring Company технологияси экологик жиҳатдан ҳам илғор ҳисобланади. Пруфрокк МБ2 тўлиқ электр энергиясида ишлайди, бу эса тоннел ичида зарарли чиқиндилар тўпланишининг олдини олади. Энг муҳими, машина ишлаётган вақтда тоннел ичида одамлар бўлиши шарт эмас. Бутун жараён ер юзасидаги бошқарув марказидан масофавий тарзда назорат қилинади.

ixbt.com маълумотига кўра, Нешвилл шаҳри бутун шаҳар миқёсидаги тоннеллар тармоғини синовдан ўтказиш учун ўзига хос полигон вазифасини ўтайди. Компаниянинг асосий мақсади йирик мегаполислардаги тирбандлик муаммосини ҳал қилиш учун ер ости транспортини ер усти йўлларига реал муқобил сифатида тақдим этишдир. Режага кўра, август ойида янада такомиллашган Пруфрокк МБ3 модели ҳам фойдаланишга топширилади.

Elon MuskТе Boring CompanyТехнологияПруфроккИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиComputex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиБугун, 07:23Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаПлайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаБугун, 07:00NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиSpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиБугун, 06:24Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиTesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қоладиБугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди