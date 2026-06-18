Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширди
Илон Муск асос солган Те Boring Company компанияси ўзининг энг янги ва такомиллаштирилган Пруфрокк МБ2 тоннел қазиш машинасини расман фойдаланишга топширди. Ушбу технология АҚШнинг Нешвилл шаҳрида иш бошлади ва у ер ости транспорт тизимларини қуриш тезлигини тубдан ошириши кутилмоқда. Янги авлод қурилмаси нафақат қуввати, балки ишлаш тамойили билан ҳам аввалги версиялардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида хабар берилишича, Пруфрокк МБ2 барча синовлардан муваффақиятли ўтган. Қурилма дақиқасига 11 айланиш тезлигида ишлаш имкониятига эга экани тасдиқланди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу машинани яратишда аввалги МБ1 моделидан олинган барча тажриба ва хатолар ҳисобга олинган бўлиб, бу самарадорликни бир неча баробар ошириш имконини беради.
Анъанавий усуллардан воз кечишАнъанавий тоннел қазиш машиналари сиклик режимда ишлайди: улар тахминан бир ярим метр қазигач, тўхтайди ва тоннел деворларини мустаҳкамлаш учун бетон блокларни ўрнатади. Айнан мана шу тўхтовлар қурилиш жараёнини секинлаштирувчи ва харажатларни оширувчи асосий омил ҳисобланади. Пруфрокк МБ2 эса тупроқни қазиш билан бир вақтда деворларни мустаҳкамлаш ишларини олиб боради, бу эса жараённинг узлуксизлигини таъминлайди.
Яна бир муҳим жиҳати шундаки, ушбу қурилма учун махсус ишга тушириш чуқурликларини қазиш талаб этилмайди. Машина оддий юк машинасида обектга келтирилади, керакли бурчак остида ерга йўналтирилади ва 24 соат ичида иш бошлаши мумкин. Иш якунлангач, у мустақил равишда ер юзасига чиқиб келади ва трейлер ёрдамида кейинги манзилга кўчирилади. Бу эса қимматбаҳо кранлар ва мураккаб муҳандислик тайёргарликларига эҳтиёжни йўқотади.
Тўлиқ электрлаштирилган ва масофавий бошқарувТе Boring Company технологияси экологик жиҳатдан ҳам илғор ҳисобланади. Пруфрокк МБ2 тўлиқ электр энергиясида ишлайди, бу эса тоннел ичида зарарли чиқиндилар тўпланишининг олдини олади. Энг муҳими, машина ишлаётган вақтда тоннел ичида одамлар бўлиши шарт эмас. Бутун жараён ер юзасидаги бошқарув марказидан масофавий тарзда назорат қилинади.
ixbt.com маълумотига кўра, Нешвилл шаҳри бутун шаҳар миқёсидаги тоннеллар тармоғини синовдан ўтказиш учун ўзига хос полигон вазифасини ўтайди. Компаниянинг асосий мақсади йирик мегаполислардаги тирбандлик муаммосини ҳал қилиш учун ер ости транспортини ер усти йўлларига реал муқобил сифатида тақдим этишдир. Режага кўра, август ойида янада такомиллашган Пруфрокк МБ3 модели ҳам фойдаланишга топширилади.
…