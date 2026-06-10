Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетди
Жозе Моуринью чоршанба куни тушдан кейин Реал Мадрид билан уч йиллик шартнома имзолаш ва клубга қайтишини якунлаш учун Испанияга йўл олди. Челси собиқ мураббийи расмий матбуот анжумани ёки кутиб олиш маросимини ўтказмасдан, дарҳол машғулот базасига йўл олишни ва ишга киришишни режалаштирмоқда. Унинг янги шартномаси расман июль ойидан кучга кирса-да, португалиялик мутахассис вақтни бой бермасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
63 ёшли мураббийнинг тайинланиши учун йўл сешанба куни Альваро Арбелоа истеъфога чиқарилгач тўлиқ очилди. Моуринью ўзи билан бирга беш нафар ёрдамчи мураббийни олиб келади. Арбелоа январ ойида Хаби Алонсо ўрнини эгаллаган эди, бироқ Реал Мадрид унинг қўл остида Ла Лига чемпионлигини Барселона жамоасига бой берди, Чемпионлар лигаси чорак финалида Бавария клубидан мағлуб бўлди ва Испания кубогини тарк этди.
Клуб президенти Флорентино Перез сайловдаги ғалабасидан сўнг Моуриньюнинг қайтишини расман тасдиқлади. "Биз дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири, ҳақиқий мадридист Жозе Моуриньюни яна кутиб олганимиздан фахрланамиз. Мақсадимиз — 16-Европа кубогини қўлга киритиш ва совринлар ютишда давом этиш", — деди Перез ўз нутқида.
Моуринью июн ойининг қолган қисмини жамоа таркибини таҳлил қилиш ва янги штаб билан парда ортида ишлашга сарфлайди. Июль ойида шартнома расман бошлангач, мухлислар учун катта тақдимот маросими ўтказилиши кутилмоқда. Шундан сўнг, тажрибали мураббий бор эътиборини янги мавсум олдидан ўтказиладиган ўртоқлик учрашувларига ва жамоани тайёрлашга қаратади.
…