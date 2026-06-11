Рафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келади

·24·Спорт
Рафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келади

Барселона қанот ҳужумчиси Рафиня Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор ва ўзининг имкониятларига юқори баҳо бериб, Бразилия терма жамоасини олтинчи жаҳон чемпионлигига етаклай олишига ишонч билдирди. 2026-йилги турнир олдидан йиғинда иштирок этаётган ҳужумчи 2002-йилдан бери давом этаётган омадсиз серияга чек қўйиш учун ёшлик ва тажриба уйғунлиги муҳимлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бразилия терма жамоаси сўнгги бешта жаҳон чемпионатида ғолибликни қўлга кирита олмади. 2002-йилдан бери жамоа фақат бир марта ярим финалга қадар етиб боргани сабабли, Селекао таркибига бўлган босим тобора ортиб бормоқда. Неймар ҳали ҳам жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлмаган бир пайтда, ҳал қилувчи ўйинларда масъулият Винисиус Жуниор ва Рафиня каби футболчилар зиммасига тушиши кутилмоқда.

Клублар даражасида ашаддий рақиб бўлишларига қарамай, Барселона вакили Реал Мадрид юлдузининг салоҳиятини эътироф этди. Мадридликлар 2025-26-йилги мавсумда йирик совринларсиз қолган бўлса-да, Винисиус Жуниор 53 та ўйинда 22 та гол уришга муваффақ бўлди. "Вини ҳали ёш, лекин ўз тажрибаси ва ютуқлари билан у Жаҳон чемпионати тақдирини ҳал қила олади. Мен ўзимни ҳам шу гуруҳга киритаман", — деди Рафиня.

Рафинянинг ўзи ҳам Барселона сафида жароҳатлар билан боғлиқ қийин мавсумни ўтказди, бироқ 33 та учрашувда 21 та гол уриб, ажойиб натижа қайд этди. У жамоанинг ҳимоявий ўйини ғалаба учун калит эканини таъкидлади: "Биз жуда яхши тайёргарлик кўряпмиз. Ҳимояда тартибли ўйнасак, ғалаба қозониш имкониятимиз жуда юқори бўлади. Бу турнир қисқа ва хатоларни кечирмайди".

Шунингдек, футболчи терма жамоа бош мураббийи Карло Анселотти билан муносабатлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Реал Мадрид клубидан терма жамоага келган италиялик мутахассис жамоада ижобий муҳит яратгани ва футболчиларга ишонч билдираётгани Рафиня томонидан алоҳида эътироф этилди.

БразилияВинисиус ЖуниорРафиняРеал МадридБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиЧелси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиБугун, 19:34Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиЛионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиБугун, 19:33Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасИспания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасБугун, 19:30Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиМесси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиБугун, 19:16Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиКеча, 17:59Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...