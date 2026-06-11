Рафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келади
Барселона қанот ҳужумчиси Рафиня Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор ва ўзининг имкониятларига юқори баҳо бериб, Бразилия терма жамоасини олтинчи жаҳон чемпионлигига етаклай олишига ишонч билдирди. 2026-йилги турнир олдидан йиғинда иштирок этаётган ҳужумчи 2002-йилдан бери давом этаётган омадсиз серияга чек қўйиш учун ёшлик ва тажриба уйғунлиги муҳимлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бразилия терма жамоаси сўнгги бешта жаҳон чемпионатида ғолибликни қўлга кирита олмади. 2002-йилдан бери жамоа фақат бир марта ярим финалга қадар етиб боргани сабабли, Селекао таркибига бўлган босим тобора ортиб бормоқда. Неймар ҳали ҳам жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлмаган бир пайтда, ҳал қилувчи ўйинларда масъулият Винисиус Жуниор ва Рафиня каби футболчилар зиммасига тушиши кутилмоқда.
Клублар даражасида ашаддий рақиб бўлишларига қарамай, Барселона вакили Реал Мадрид юлдузининг салоҳиятини эътироф этди. Мадридликлар 2025-26-йилги мавсумда йирик совринларсиз қолган бўлса-да, Винисиус Жуниор 53 та ўйинда 22 та гол уришга муваффақ бўлди. "Вини ҳали ёш, лекин ўз тажрибаси ва ютуқлари билан у Жаҳон чемпионати тақдирини ҳал қила олади. Мен ўзимни ҳам шу гуруҳга киритаман", — деди Рафиня.
Рафинянинг ўзи ҳам Барселона сафида жароҳатлар билан боғлиқ қийин мавсумни ўтказди, бироқ 33 та учрашувда 21 та гол уриб, ажойиб натижа қайд этди. У жамоанинг ҳимоявий ўйини ғалаба учун калит эканини таъкидлади: "Биз жуда яхши тайёргарлик кўряпмиз. Ҳимояда тартибли ўйнасак, ғалаба қозониш имкониятимиз жуда юқори бўлади. Бу турнир қисқа ва хатоларни кечирмайди".
Шунингдек, футболчи терма жамоа бош мураббийи Карло Анселотти билан муносабатлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Реал Мадрид клубидан терма жамоага келган италиялик мутахассис жамоада ижобий муҳит яратгани ва футболчиларга ишонч билдираётгани Рафиня томонидан алоҳида эътироф этилди.
…