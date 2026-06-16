Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчи

·63·Спорт
Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчи

Европа футболи оламида трансфер бозори қизигандан қизиб, йирик клублар ўртасидаги яширин кураш янги палласига кирди. Яқиндагина қироллик клуби бошқарувига иккинчи маротаба қайтган афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо Мадриднинг «Реал» жамоасида янги даврни бошлашга киришди. Машҳур «Махсус» (The Special One) ёзги трансфер ойнаси вақтида жамоанинг ўрта чизиғини янада мустаҳкамлаш мақсадида Дортмунднинг «Боруссия» клуби ҳамда Германия миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Феликс Нмечани ўз режаларига киритди.

«Махсус» мураббийнинг янги кашфиёти: Нмеча нега Мадридга керак?

Германиянинг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган «Sky Sport Germany» тарқатган қайноқ хабарга кўра, португалиялик бош мураббий 25 ёшли маҳоратли футболчининг майдондаги кўрсатаётган сермаҳсул ўйини ва тактик салоҳиятидан жуда қаттиқ таъсирланган. Моуриньо ушбу немис иқтидорини «Сантьяго Бернабеу» стадиони марказий чизиғидаги рақобатни кучайтириш ва ўйин темпини назорат қилиш учун энг мукаммал номзод сифатида кўрмоқда.

Бироқ «галактикос» учун ушбу трансфер осон кечмайди. Сабаби, иқтидорли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун Англия Премьер-лигаси грандлари — «Манчестер Сити» ва «Манчестер Юнайтед» клублари ҳам аллақачон жиддий курашга киришишган. Футбол экспертларининг ҳисоб-китобларига кўра, айни дамда немис юлдузининг трансфер бозоридаги тахминий баҳоси 50 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.

Қуйидаги махсус таҳлилий спорт жадвали орқали Феликс Нмечанинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва трансфер бозоридаги ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва ёши

Ҳозирги жамоаси ва ватани

Бош мураббий Жозе Моуриньонинг режаси

Трансфер бозоридаги асосий рақиблар

Германия чемпионатидаги статистикаси

Эҳтимолий трансфер қиймати

Феликс Нмеча


(25 ёшда)

«Боруссия Дортмунд»


(Германия)

«Реал Мадрид» марказий чизиғини кучайтириш

• «Манчестер Сити»


• «Манчестер Юнайтед»

29 та ўйин


(2 та гол, 3 та ассист)

50 миллион евро

Бундеслигадаги мустаҳкам пойдевор

Эслатиб ўтамиз, иқтидорли футболчи ўтган мавсум давомида Германия Бундеслигасида «Боруссия Дортмунд» либосида жами 29 та расмий учрашувда майдонга тушишга муваффақ бўлган эди. Ушбу баҳслар давомида у рақиблар дарвозасини 2 маротаба аниқ нишонга олган бўлса, яна 3 та вазиятда ўз жамоадошларига голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоасининг муваффақиятларига муносиб ҳисса қўшган.

Мадриддаги трансфер интригаси ҳақида:

Жозе Моуриньонинг Мадридга қайтиши «Реал»нинг трансфер сиёсатига ҳам янгича руҳ олиб кирди. Агар қироллик клуби Манчестер жамоалари билан кечадиган иқтисодий пойгада ғолиб чиқса, Феликс Нмеча янги мавсумда «Реал»нинг асосий тактик фигураларидан бирига айланиши шубҳасиздир. Мадридлик мухлислар «Махсус» мураббийнинг ушбу юришини катта қизиқиш билан кутишмоқда.

Испания А Серияси ва Германия Бундеслигасининг энг қайноқ трансфер янгиликлари, Жозе Моуриньонинг «Реал»даги янги тактик инқилоблари, клублар ўртасидаги яширин трансфер урушлари ва Европа футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жозе МоуриньюРеал МадридФеликс НмечаБоруссия ДортмундМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиРоналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиБугун, 06:33Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиХанс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиБугун, 06:27Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиРус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиБугун, 06:15Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиБугун, 05:50Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиСаудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди