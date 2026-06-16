Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчи
Европа футболи оламида трансфер бозори қизигандан қизиб, йирик клублар ўртасидаги яширин кураш янги палласига кирди. Яқиндагина қироллик клуби бошқарувига иккинчи маротаба қайтган афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо Мадриднинг «Реал» жамоасида янги даврни бошлашга киришди. Машҳур «Махсус» (The Special One) ёзги трансфер ойнаси вақтида жамоанинг ўрта чизиғини янада мустаҳкамлаш мақсадида Дортмунднинг «Боруссия» клуби ҳамда Германия миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Феликс Нмечани ўз режаларига киритди.
«Махсус» мураббийнинг янги кашфиёти: Нмеча нега Мадридга керак?
Германиянинг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган «Sky Sport Germany» тарқатган қайноқ хабарга кўра, португалиялик бош мураббий 25 ёшли маҳоратли футболчининг майдондаги кўрсатаётган сермаҳсул ўйини ва тактик салоҳиятидан жуда қаттиқ таъсирланган. Моуриньо ушбу немис иқтидорини «Сантьяго Бернабеу» стадиони марказий чизиғидаги рақобатни кучайтириш ва ўйин темпини назорат қилиш учун энг мукаммал номзод сифатида кўрмоқда.
Бироқ «галактикос» учун ушбу трансфер осон кечмайди. Сабаби, иқтидорли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун Англия Премьер-лигаси грандлари — «Манчестер Сити» ва «Манчестер Юнайтед» клублари ҳам аллақачон жиддий курашга киришишган. Футбол экспертларининг ҳисоб-китобларига кўра, айни дамда немис юлдузининг трансфер бозоридаги тахминий баҳоси 50 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.
Қуйидаги махсус таҳлилий спорт жадвали орқали Феликс Нмечанинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва трансфер бозоридаги ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва ёши
Ҳозирги жамоаси ва ватани
Бош мураббий Жозе Моуриньонинг режаси
Трансфер бозоридаги асосий рақиблар
Германия чемпионатидаги статистикаси
Эҳтимолий трансфер қиймати
(25 ёшда)
(Германия)
«Реал Мадрид» марказий чизиғини кучайтириш
• «Манчестер Сити»
• «Манчестер Юнайтед»
29 та ўйин
(2 та гол, 3 та ассист)
50 миллион евро
Бундеслигадаги мустаҳкам пойдевор
Эслатиб ўтамиз, иқтидорли футболчи ўтган мавсум давомида Германия Бундеслигасида «Боруссия Дортмунд» либосида жами 29 та расмий учрашувда майдонга тушишга муваффақ бўлган эди. Ушбу баҳслар давомида у рақиблар дарвозасини 2 маротаба аниқ нишонга олган бўлса, яна 3 та вазиятда ўз жамоадошларига голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоасининг муваффақиятларига муносиб ҳисса қўшган.
Мадриддаги трансфер интригаси ҳақида:
Жозе Моуриньонинг Мадридга қайтиши «Реал»нинг трансфер сиёсатига ҳам янгича руҳ олиб кирди. Агар қироллик клуби Манчестер жамоалари билан кечадиган иқтисодий пойгада ғолиб чиқса, Феликс Нмеча янги мавсумда «Реал»нинг асосий тактик фигураларидан бирига айланиши шубҳасиздир. Мадридлик мухлислар «Махсус» мураббийнинг ушбу юришини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
Испания А Серияси ва Германия Бундеслигасининг энг қайноқ трансфер янгиликлари, Жозе Моуриньонинг «Реал»даги янги тактик инқилоблари, клублар ўртасидаги яширин трансфер урушлари ва Европа футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…