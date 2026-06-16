Аргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионати
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ўз фаолияти давомида мисли кўрилмаган натижаларга эришди. Унинг қўл остида "Албиселесте" кетма-кет учта йирик турнирда — 2021-йилги Копа Америка, 2022-йилги жаҳон чемпионати ва 2024-йилги Копа Америкада ғалаба қозониб, жаҳон футболидаги гегемонлигини ўрнатди. Бироқ, 2026-йилги жаҳон чемпионати яқинлашгани сайин, жамоа олдида чемпионлик унвонини ҳимоя қилишдек ўта мураккаб вазифа турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, жаҳон чемпионлигини кетма-кет икки марта қўлга киритиш жуда кам учрайдиган ҳодисадир. Охирги марта бундай натижани 1962-йилда Бразилия қайд этган эди. Замонавий футболда эса амалдаги чемпионлар кўпинча кейинги турнирнинг гуруҳ босқичидаёқ муваффақиятсизликка учраётганига гувоҳ бўляпмиз. Goal.com таҳлилларига кўра, Аргентина бу анъанани бузиш учун таркибда жиддий ислоҳотларни амалга ошириши лозим.
Кекса авлод ва янги қон заруриятиСкалони муваффақиятларининг асоси таркибдаги барқарорлик бўлиб келган. Ҳозирги таркибнинг 17 нафар аъзоси Қатардаги ғалабали турнирда иштирок этган, 16 нафари эса 2021-йилдан бери жамоа билан бирга. Таққослаш учун, Бразилия ёки Англия каби грандлар сўнгги беш йил ичида таркибни деярли 60-70 фоизга янгилашга улгурди. Аргентинада эса ўзаро жипслашган, бир-бирини кўзидан тушунадиган жамоа шаклланган.
Лекин бу барқарорликнинг салбий томони ҳам бор: жамоа қариб бормоқда. Ҳозирда таркибнинг тўққиз нафар асосий ўйинчиси 30 ёшдан ошган. Улар орасида Эмилиано Мартинез, Родриго Де Паул ва албатта, афсонавий Лионель Месси бор. 2026-йилги мундиал вақтида Месси 39 ёшни қарши олади. Бу унинг фаолиятидаги олтинчи ва эҳтимол, сўнгги жаҳон чемпионати бўлади.
Лионель Месси учун муносиб хайрлашув турнирини ташкил этиш учун Скалони ёш иқтидорларга кўпроқ ишонч билдириши керак. Жамоа фақатгина тажрибага таяниб қолмасдан, майдонда катта ҳажмдаги ишни бажара оладиган, тезкор ва бақувват ёшларни интеграция қилиши шарт. Ангель Ди Мариа каби тажрибали етакчининг кетиши бу жараённинг бошланиши бўлди.
2026-йилги жаҳон чемпионатининг 48 та жамоа иштирокидаги янги формати Аргентинага гуруҳ босқичидан осонроқ ўтиш имконини бериши мумкин. Бироқ, плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсларида жисмоний ҳолат ва таркиб кенглиги асосий ўринга чиқади. Скалони ўзининг "олтин авлоди" ва янги чиқаётган ёш юлдузлар ўртасида мукаммал мувозанатни топиши талаб этилади.
Хулоса қилиб айтганда, Аргентина терма жамоасининг мақсади аниқ — Лионель Месси даврини яна бир жаҳон кубоги билан якунлаш. Бунинг учун эса жамоа ўз ўйин услубини янгилаши ва ёш иқтидорларга асосий ролларни топширишдан қўрқмаслиги лозим. Фақатгина шу йўл билан улар Бразилиянинг 60 йиллик рекордини такрорлашлари мумкин.
…