Аргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионати

·0·Спорт
Аргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионати

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ўз фаолияти давомида мисли кўрилмаган натижаларга эришди. Унинг қўл остида "Албиселесте" кетма-кет учта йирик турнирда — 2021-йилги Копа Америка, 2022-йилги жаҳон чемпионати ва 2024-йилги Копа Америкада ғалаба қозониб, жаҳон футболидаги гегемонлигини ўрнатди. Бироқ, 2026-йилги жаҳон чемпионати яқинлашгани сайин, жамоа олдида чемпионлик унвонини ҳимоя қилишдек ўта мураккаб вазифа турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, жаҳон чемпионлигини кетма-кет икки марта қўлга киритиш жуда кам учрайдиган ҳодисадир. Охирги марта бундай натижани 1962-йилда Бразилия қайд этган эди. Замонавий футболда эса амалдаги чемпионлар кўпинча кейинги турнирнинг гуруҳ босқичидаёқ муваффақиятсизликка учраётганига гувоҳ бўляпмиз. Goal.com таҳлилларига кўра, Аргентина бу анъанани бузиш учун таркибда жиддий ислоҳотларни амалга ошириши лозим.

Кекса авлод ва янги қон зарурияти

Скалони муваффақиятларининг асоси таркибдаги барқарорлик бўлиб келган. Ҳозирги таркибнинг 17 нафар аъзоси Қатардаги ғалабали турнирда иштирок этган, 16 нафари эса 2021-йилдан бери жамоа билан бирга. Таққослаш учун, Бразилия ёки Англия каби грандлар сўнгги беш йил ичида таркибни деярли 60-70 фоизга янгилашга улгурди. Аргентинада эса ўзаро жипслашган, бир-бирини кўзидан тушунадиган жамоа шаклланган.

Лекин бу барқарорликнинг салбий томони ҳам бор: жамоа қариб бормоқда. Ҳозирда таркибнинг тўққиз нафар асосий ўйинчиси 30 ёшдан ошган. Улар орасида Эмилиано Мартинез, Родриго Де Паул ва албатта, афсонавий Лионель Месси бор. 2026-йилги мундиал вақтида Месси 39 ёшни қарши олади. Бу унинг фаолиятидаги олтинчи ва эҳтимол, сўнгги жаҳон чемпионати бўлади.

Лионель Месси учун муносиб хайрлашув турнирини ташкил этиш учун Скалони ёш иқтидорларга кўпроқ ишонч билдириши керак. Жамоа фақатгина тажрибага таяниб қолмасдан, майдонда катта ҳажмдаги ишни бажара оладиган, тезкор ва бақувват ёшларни интеграция қилиши шарт. Ангель Ди Мариа каби тажрибали етакчининг кетиши бу жараённинг бошланиши бўлди.

2026-йилги жаҳон чемпионатининг 48 та жамоа иштирокидаги янги формати Аргентинага гуруҳ босқичидан осонроқ ўтиш имконини бериши мумкин. Бироқ, плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсларида жисмоний ҳолат ва таркиб кенглиги асосий ўринга чиқади. Скалони ўзининг "олтин авлоди" ва янги чиқаётган ёш юлдузлар ўртасида мукаммал мувозанатни топиши талаб этилади.

Хулоса қилиб айтганда, Аргентина терма жамоасининг мақсади аниқ — Лионель Месси даврини яна бир жаҳон кубоги билан якунлаш. Бунинг учун эса жамоа ўз ўйин услубини янгилаши ва ёш иқтидорларга асосий ролларни топширишдан қўрқмаслиги лозим. Фақатгина шу йўл билан улар Бразилиянинг 60 йиллик рекордини такрорлашлари мумкин.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинФақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинБугун, 07:20Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиБугун, 06:39Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиРоналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиБугун, 06:33Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиХанс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиБугун, 06:27Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиРус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиБугун, 06:15Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди