Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этди

·22·Техно
Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этди

Япония технология гиганти Шарп кутилмаган қадам ташлаб, тақиладиган қурилмалар бозорига расман кирганини эълон қилди. Компания ўзининг илк ақлли соати — Карада Мате Ватч (МҲ-В01) ҳамда ақлли узуги — Карада Мате Ринг (МҲ-Р01) моделларини тақдим этди. Ушбу янгилик бренднинг анъанавий маиший техника ва дисплейлар ишлаб чиқаришдан ташқари, шахсий саломатлик мониторинги йўналишида ҳам ўз ўрнини топишга интилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Карада Мате Ватч ақлли соати олтин ва кумуш рангларда ишлаб чиқарилган бўлиб, классик 22 мм кенгликдаги тасма билан жиҳозланган. Қурилманинг ўзига хос жиҳати ундаги Циркуит Виев интерфейсидир. Ушбу тизим кун давомида қадамлар сони, юрак уриши ва сарфланган калорияларни кўрсатиб турса, ухлаш олдидан автоматик равишда об-ҳаво маълумотлари ва эртанги кун режаларига ўтади. ixbt.com маълумотига кўра, соатда калориялар сарфини автоматик ўлчайдиган патентланган Флов технологияси қўлланилган.

Саломатлик ва инновацион функциялар

Соат нафақат жисмоний фаолликни, балки организмдаги сув мувозанатини (гидратация) ҳам назорат қилади. Агар фойдаланувчи танасида сув етишмовчилиги кузатилса, қурилма автоматик равишда суюқлик ичиш кераклиги ҳақида эслатма юборади. Бу функция айниқса иссиқ иқлимли ҳудудлар, жумладан, Ўзбекистон шароитида саломатликни сақлаш учун жуда фойдали бўлиши мумкин.

Компаниянинг яна бир қизиқарли ишланмаси — Карада Мате Ринг ақлли узугидир. Унинг кенглиги 6,7 мм, қалинлиги 2,8 мм бўлиб, ўлчамига қараб оғирлиги бор-йўғи 2,1 граммдан 3,1 граммгача етади. Кичик ҳажмига қарамай, узук ичига СОХAI датчиги, акселерометр, оптик юрак уриши датчиги, инфрақизил ва тана ҳароратини ўлчовчи сенсорлар жойлаштирилган. Қурилма ИПХ8 стандарти бўйича сувдан ҳимояланган.

Ушбу узук ёрдамида фойдаланувчилар уйқу сифати ва чуқурлигини, қондаги кислород миқдорини ҳамда юрак уриш тезлигини юқори аниқликда кузатиб боришлари мумкин. Барча маълумотлар Карада Мате махсус тиббий иловасида жамланади ва таҳлил қилинади. Бу Apple ва Samsung каби гигантлар ўртасида кучайиб бораётган ақлли узуклар сегментидаги рақобатни янада қизитиши кутилмоқда.

Хизматлар ва обуна тизими

Шарп ўз қурилмалари учун қўшимча сервис хизматини ҳам йўлга қўйди. Фойдаланувчилар бепул режадан ташқари, ойига тахминан 4 доллар (600 иена) эвазига Plus тарифига обуна бўлишлари мумкин. Ушбу пакет доирасида малакали парҳезшунос мутахассислардан овқатланиш бўйича шахсий тавсиялар олиш имконияти яратилади.

Ҳозирча ушбу қурилмаларнинг жаҳон бозорига чиқиш санаси ва аниқ нархлари тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, Шарп брендининг нуфузи ва япон сифатига бўлган ишонч янги гаджетларга нисбатан катта қизиқиш уйғотмоқда. Компания ушбу қадам орқали экотизимни кенгайтириш ва фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётига чуқурроқ кириб боришни мақсад қилган.

ШарпКарада МатеАқлли СоатСмарт РингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиКасио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиБугун, 06:26iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиБугун, 06:24Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди