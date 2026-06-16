Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этди
Япония технология гиганти Шарп кутилмаган қадам ташлаб, тақиладиган қурилмалар бозорига расман кирганини эълон қилди. Компания ўзининг илк ақлли соати — Карада Мате Ватч (МҲ-В01) ҳамда ақлли узуги — Карада Мате Ринг (МҲ-Р01) моделларини тақдим этди. Ушбу янгилик бренднинг анъанавий маиший техника ва дисплейлар ишлаб чиқаришдан ташқари, шахсий саломатлик мониторинги йўналишида ҳам ўз ўрнини топишга интилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Карада Мате Ватч ақлли соати олтин ва кумуш рангларда ишлаб чиқарилган бўлиб, классик 22 мм кенгликдаги тасма билан жиҳозланган. Қурилманинг ўзига хос жиҳати ундаги Циркуит Виев интерфейсидир. Ушбу тизим кун давомида қадамлар сони, юрак уриши ва сарфланган калорияларни кўрсатиб турса, ухлаш олдидан автоматик равишда об-ҳаво маълумотлари ва эртанги кун режаларига ўтади. ixbt.com маълумотига кўра, соатда калориялар сарфини автоматик ўлчайдиган патентланган Флов технологияси қўлланилган.
Саломатлик ва инновацион функцияларСоат нафақат жисмоний фаолликни, балки организмдаги сув мувозанатини (гидратация) ҳам назорат қилади. Агар фойдаланувчи танасида сув етишмовчилиги кузатилса, қурилма автоматик равишда суюқлик ичиш кераклиги ҳақида эслатма юборади. Бу функция айниқса иссиқ иқлимли ҳудудлар, жумладан, Ўзбекистон шароитида саломатликни сақлаш учун жуда фойдали бўлиши мумкин.
Компаниянинг яна бир қизиқарли ишланмаси — Карада Мате Ринг ақлли узугидир. Унинг кенглиги 6,7 мм, қалинлиги 2,8 мм бўлиб, ўлчамига қараб оғирлиги бор-йўғи 2,1 граммдан 3,1 граммгача етади. Кичик ҳажмига қарамай, узук ичига СОХAI датчиги, акселерометр, оптик юрак уриши датчиги, инфрақизил ва тана ҳароратини ўлчовчи сенсорлар жойлаштирилган. Қурилма ИПХ8 стандарти бўйича сувдан ҳимояланган.
Ушбу узук ёрдамида фойдаланувчилар уйқу сифати ва чуқурлигини, қондаги кислород миқдорини ҳамда юрак уриш тезлигини юқори аниқликда кузатиб боришлари мумкин. Барча маълумотлар Карада Мате махсус тиббий иловасида жамланади ва таҳлил қилинади. Бу Apple ва Samsung каби гигантлар ўртасида кучайиб бораётган ақлли узуклар сегментидаги рақобатни янада қизитиши кутилмоқда.
Хизматлар ва обуна тизимиШарп ўз қурилмалари учун қўшимча сервис хизматини ҳам йўлга қўйди. Фойдаланувчилар бепул режадан ташқари, ойига тахминан 4 доллар (600 иена) эвазига Plus тарифига обуна бўлишлари мумкин. Ушбу пакет доирасида малакали парҳезшунос мутахассислардан овқатланиш бўйича шахсий тавсиялар олиш имконияти яратилади.
Ҳозирча ушбу қурилмаларнинг жаҳон бозорига чиқиш санаси ва аниқ нархлари тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, Шарп брендининг нуфузи ва япон сифатига бўлган ишонч янги гаджетларга нисбатан катта қизиқиш уйғотмоқда. Компания ушбу қадам орқали экотизимни кенгайтириш ва фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётига чуқурроқ кириб боришни мақсад қилган.
…