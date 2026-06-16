Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкин

·0·Спорт
Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкин

Норвегия терма жамоаси 28 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят футбол оламининг энг йирик саҳнаси — жаҳон чемпионатига қайтмоқда. Кўпчилик бу жамоани фақат Эрлинг Холанд билан боғласа-да, скандинавияликлар Шимолий Америкадаги турнирга нафақат битта юлдуз, балки шаклланган ва кучли жамоавий бирлик билан ташриф буюришмоқда. Бу таркиб Норвегияни мусобақанинг асосий "қора тулпор"ига айлантириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шубҳасиз, Эрлинг Холанд жамоанинг асосий қуроли бўлиб қолади. Манчестер Сити ҳужумчиси саралаш босқичидаги барча саккизта ўйинда гол уриб, жами 16 та тўп киритишга муваффақ бўлди. Унинг Молдова дарвозасига бешта, Исроил билан баҳсда эса учта гол ургани унинг сайёрамиздаги энг яхши тўпурарлардан бири эканини яна бир бор исботлади. Бироқ, замонавий футболда ҳатто энг кучли ҳужумчи ҳам сифатли узатмаларсиз самарадорлик кўрсата олмайди.

Ҳужумдаги ёш иқтидорлар ва янги кучлар

Стале Солбаккен қўл остидаги жамоада Холандга кўмаклашадиган маҳоратли футболчилар талайгина. Хусусан, чап қанотда РБ Лейпциг клубининг 21 ёшли иқтидорли вакили Антонио Нуса ҳаракат қилади. У рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтиш ва кутилмаган қарорлар чиқаришда жуда самарали. Саралаш босқичида у олтита голда бевосита иштирок этиб, Италия устидан қозонилган йирик ғалабаларда асосий ролни ўйнади.

Шунингдек, захира ўриндиғида ҳам кучли ижрочилар мавжуд. Бенфика сафида Жозе Моуринью қўл остида ўзини кўрсатаётган 22 ёшли Андреас Счжелдеруп шулар жумласидан. У мавсумнинг иккинчи ярмида 14 ўйинда 10 та голли вазиятда қатнашди ва январ ойида Чемпионлар лигаси доирасида Реал Мадрид дарвозасига дубл қайд этиб, ўз салоҳиятини намойиш қилди. Мутахассислар уни келажакда жаҳон даражасидаги юлдуз бўлишини башорат қилмоқдалар.

Тактик мослашувчанлик ва тажриба

Норвегия ҳужум чизиғининг яна бир муҳим бўлаги — Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот ҳисобланади. Гарчи у марказий ҳужумчи бўлса-да, терма жамоада кўпинча ўнг қанотга жойлаштирилади. Бўйи 195 см бўлган бу футболчи ҳужум вақтида марказга силжиб, Холанд билан биргаликда рақиб жарима майдончаси ичида қўшалоқ хавф туғдиради. Сорлот ҳам саралашда саккизта ўйинда саккизта самарали ҳаракатни амалга оширди.

Goal.com нашри таҳлилига кўра, Норвегия ҳатто "ўлим гуруҳи"дан жой олган бўлса-да, уларнинг имкониятлари юқори баҳоланмоқда. Жамоа фақат Эрлинг Холанднинг индивидуал маҳоратига таяниб қолмасдан, қанотлардаги креативлик ва тактик интизом эвазига ҳар қандай рақибга муаммо туғдира олади. Скандинавияликлар учун бу турнир нафақат қайтиш, балки ўзларининг янги олтин авлодини дунёга танитиш имкониятидир.

НорвегияЭрлинг ХоландЖаҳон ЧемпионатиФутболМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионатиАргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионатиБугун, 07:11Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиБугун, 06:39Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиРоналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиБугун, 06:33Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиХанс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиБугун, 06:27Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиРус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиБугун, 06:15Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди