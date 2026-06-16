Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкин
Норвегия терма жамоаси 28 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят футбол оламининг энг йирик саҳнаси — жаҳон чемпионатига қайтмоқда. Кўпчилик бу жамоани фақат Эрлинг Холанд билан боғласа-да, скандинавияликлар Шимолий Америкадаги турнирга нафақат битта юлдуз, балки шаклланган ва кучли жамоавий бирлик билан ташриф буюришмоқда. Бу таркиб Норвегияни мусобақанинг асосий "қора тулпор"ига айлантириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шубҳасиз, Эрлинг Холанд жамоанинг асосий қуроли бўлиб қолади. Манчестер Сити ҳужумчиси саралаш босқичидаги барча саккизта ўйинда гол уриб, жами 16 та тўп киритишга муваффақ бўлди. Унинг Молдова дарвозасига бешта, Исроил билан баҳсда эса учта гол ургани унинг сайёрамиздаги энг яхши тўпурарлардан бири эканини яна бир бор исботлади. Бироқ, замонавий футболда ҳатто энг кучли ҳужумчи ҳам сифатли узатмаларсиз самарадорлик кўрсата олмайди.
Ҳужумдаги ёш иқтидорлар ва янги кучларСтале Солбаккен қўл остидаги жамоада Холандга кўмаклашадиган маҳоратли футболчилар талайгина. Хусусан, чап қанотда РБ Лейпциг клубининг 21 ёшли иқтидорли вакили Антонио Нуса ҳаракат қилади. У рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтиш ва кутилмаган қарорлар чиқаришда жуда самарали. Саралаш босқичида у олтита голда бевосита иштирок этиб, Италия устидан қозонилган йирик ғалабаларда асосий ролни ўйнади.
Шунингдек, захира ўриндиғида ҳам кучли ижрочилар мавжуд. Бенфика сафида Жозе Моуринью қўл остида ўзини кўрсатаётган 22 ёшли Андреас Счжелдеруп шулар жумласидан. У мавсумнинг иккинчи ярмида 14 ўйинда 10 та голли вазиятда қатнашди ва январ ойида Чемпионлар лигаси доирасида Реал Мадрид дарвозасига дубл қайд этиб, ўз салоҳиятини намойиш қилди. Мутахассислар уни келажакда жаҳон даражасидаги юлдуз бўлишини башорат қилмоқдалар.
Тактик мослашувчанлик ва тажрибаНорвегия ҳужум чизиғининг яна бир муҳим бўлаги — Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот ҳисобланади. Гарчи у марказий ҳужумчи бўлса-да, терма жамоада кўпинча ўнг қанотга жойлаштирилади. Бўйи 195 см бўлган бу футболчи ҳужум вақтида марказга силжиб, Холанд билан биргаликда рақиб жарима майдончаси ичида қўшалоқ хавф туғдиради. Сорлот ҳам саралашда саккизта ўйинда саккизта самарали ҳаракатни амалга оширди.
Goal.com нашри таҳлилига кўра, Норвегия ҳатто "ўлим гуруҳи"дан жой олган бўлса-да, уларнинг имкониятлари юқори баҳоланмоқда. Жамоа фақат Эрлинг Холанднинг индивидуал маҳоратига таяниб қолмасдан, қанотлардаги креативлик ва тактик интизом эвазига ҳар қандай рақибга муаммо туғдира олади. Скандинавияликлар учун бу турнир нафақат қайтиш, балки ўзларининг янги олтин авлодини дунёга танитиш имкониятидир.
…