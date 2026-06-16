Bitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқда
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin нархининг келгуси истиқболи бевосита геосиёсий вазиятга, хусусан, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишуви муваффақиятига боғлиқ бўлиб турибди. Таҳлилчиларнинг фикрича, рақамли актив сўнгги кунларда бироз тикланганига қарамай, унинг тармоғидаги кўрсаткичлар ҳали ҳам заифлигича қолмоқда ва бозор ишончсизлик ҳолатида. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ЛВРГ Ресеарч директори Никк Рукк Коинтелеграпҳ нашрига берган интервюсида Bitcoin (BTC) яқинда 67,000 УСД даражасига қайтган бўлса-да, савдо ҳажмининг пасайиши ва он-чаин метрикаларининг турғунлиги ўсиш суръати сустлигидан далолат беришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, агар АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув амалга ошмаса, юзага келадиган геосиёсий беқарорлик ва нефт бозоридаги кутилмаган зарбалар Bitcoin учун ўта ўзгарувчан ва хавфли йўлни келтириб чиқариши мумкин.
АҚШ Президенти Доналд Трумп якшанба куни Вашингтон ва Теҳрон ўртасида кўп ойлик можароларни тугатиш бўйича тинчлик битими якунланганини ва у жума куни имзоланиши кутилаётганини маълум қилди. Ушбу хабар фонида криптовалюта бозори ижобий динамика кўрсатган эди. Битимга кўра, Ҳормуз бўғози очилиши ва Эрон портларига қўйилган блокада бекор қилиниши кўзда тутилган.
Бозордаги суст иштирок ва таҳлилий кўрсаткичларАссосиатед Пресс агентлиги хабарига кўра, томонлар Эроннинг ядровий дастури ва санкцияларни юmsҳатиш бўйича 60 кунлик музокараларни бошлайди. Бироқ, Свиссблокк таҳлилий компанияси Bitcoin нархининг ҳаракат кучи ва сотиб олиш босимини ўлчовчи Он-Балансе Волуме (ОБВ) кўрсаткичлари ҳамон "айиқлар бозори" (пасайиш тенденцияси) даражасида эканлигидан огоҳлантирмоқда.
Ҳозирда нарх моментум кўрсаткичи -1 даражасида бўлиб, бу ҳаракатнинг заифлигини англатади. ОБВ кўрсаткичи эса сўнгги йиллардаги энг паст нуқта — минус 1,7 миллионга тушган. Бу шуни англатадики, Bitcoin 67,000 УСД даражасига чиққан бўлса-да, бозорда йирик инвесторларнинг фаол иштироки ва кучли ишончи етишмаяпти.
Одатда, пасайиш бозорида аввал моментум заифлашади, сўнгра савдо ҳажми қисқаради ва якунда нарх кескин пастга қараб ҳаракатланади. Свиссблокк мутахассислари ҳар иккала кўрсаткич ҳам ижобий ҳудудга ўтмагунча, нархнинг яна пастки даражаларни (60,000 УСД дан паст) қайта синовдан ўтказиш хавфи сақланиб қолишини таъкидламоқда.
Сешанба кунги савдоларда Bitcoin душанба кунги юқори нуқтасидан чекиниб, 66,000 УСД дан пастга тушди. Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу геосиёсий жараёнлар муҳим аҳамиятга эга, чунки глобал иқтисодий барқарорлик ва нефт нархи бевосита криптовалюталар қийматига таъсир ўтказувчи асосий омилларга айланиб улгурган.
…