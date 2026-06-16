Bitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқда

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin нархининг келгуси истиқболи бевосита геосиёсий вазиятга, хусусан, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишуви муваффақиятига боғлиқ бўлиб турибди. Таҳлилчиларнинг фикрича, рақамли актив сўнгги кунларда бироз тикланганига қарамай, унинг тармоғидаги кўрсаткичлар ҳали ҳам заифлигича қолмоқда ва бозор ишончсизлик ҳолатида. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ЛВРГ Ресеарч директори Никк Рукк Коинтелеграпҳ нашрига берган интервюсида Bitcoin (BTC) яқинда 67,000 УСД даражасига қайтган бўлса-да, савдо ҳажмининг пасайиши ва он-чаин метрикаларининг турғунлиги ўсиш суръати сустлигидан далолат беришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, агар АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув амалга ошмаса, юзага келадиган геосиёсий беқарорлик ва нефт бозоридаги кутилмаган зарбалар Bitcoin учун ўта ўзгарувчан ва хавфли йўлни келтириб чиқариши мумкин.

АҚШ Президенти Доналд Трумп якшанба куни Вашингтон ва Теҳрон ўртасида кўп ойлик можароларни тугатиш бўйича тинчлик битими якунланганини ва у жума куни имзоланиши кутилаётганини маълум қилди. Ушбу хабар фонида криптовалюта бозори ижобий динамика кўрсатган эди. Битимга кўра, Ҳормуз бўғози очилиши ва Эрон портларига қўйилган блокада бекор қилиниши кўзда тутилган.

Бозордаги суст иштирок ва таҳлилий кўрсаткичлар

Ассосиатед Пресс агентлиги хабарига кўра, томонлар Эроннинг ядровий дастури ва санкцияларни юmsҳатиш бўйича 60 кунлик музокараларни бошлайди. Бироқ, Свиссблокк таҳлилий компанияси Bitcoin нархининг ҳаракат кучи ва сотиб олиш босимини ўлчовчи Он-Балансе Волуме (ОБВ) кўрсаткичлари ҳамон "айиқлар бозори" (пасайиш тенденцияси) даражасида эканлигидан огоҳлантирмоқда.

Ҳозирда нарх моментум кўрсаткичи -1 даражасида бўлиб, бу ҳаракатнинг заифлигини англатади. ОБВ кўрсаткичи эса сўнгги йиллардаги энг паст нуқта — минус 1,7 миллионга тушган. Бу шуни англатадики, Bitcoin 67,000 УСД даражасига чиққан бўлса-да, бозорда йирик инвесторларнинг фаол иштироки ва кучли ишончи етишмаяпти.

Одатда, пасайиш бозорида аввал моментум заифлашади, сўнгра савдо ҳажми қисқаради ва якунда нарх кескин пастга қараб ҳаракатланади. Свиссблокк мутахассислари ҳар иккала кўрсаткич ҳам ижобий ҳудудга ўтмагунча, нархнинг яна пастки даражаларни (60,000 УСД дан паст) қайта синовдан ўтказиш хавфи сақланиб қолишини таъкидламоқда.

Сешанба кунги савдоларда Bitcoin душанба кунги юқори нуқтасидан чекиниб, 66,000 УСД дан пастга тушди. Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу геосиёсий жараёнлар муҳим аҳамиятга эга, чунки глобал иқтисодий барқарорлик ва нефт нархи бевосита криптовалюталар қийматига таъсир ўтказувчи асосий омилларга айланиб улгурган.

BitcoinКриптовалютаАҚШЭронИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда криптовалюта хатарлари бўйича назорат кучайтирилиши кутилмоқдаАҚШда криптовалюта хатарлари бўйича назорат кучайтирилиши кутилмоқдаБугун, 06:12Апрел ойи учун 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобландиАпрел ойи учун 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобландиБугун, 06:07Bitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқдаBitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқдаБугун, 06:0017 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда17 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиБугун, 23:18БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда