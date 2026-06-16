Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Мижозлар билан мулоқотни бошқариш платформаси ҳисобланган Respond.io Б серияли инвестиция босқичида 62,5 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Камбер Партнерс бошчилигидаги ушбу молиялаштириш раунди компанияга ўзининг сунъий интеллектга асосланган хизматларини кенгайтириш ва янги бозорларни эгаллаш имконини беради. Мазкур муваффақият Малайзия технология экотизими учун муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Куала-Лумпурда жойлашган Respond.io компанияси 2017-йилда ташкил этилган бўлиб, у бизнес субъектларининг турли мессенжерлар орқали мижозлар билан алоқа ўрнатиш муаммосини ҳал қилади. TechCrunch хабарига кўра, компаниянинг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 35 миллион долларга етган ва ўтган йилга нисбатан 169 фоизга ўсган. Шуниси эътиборлики, компания 30 фоизлик соф фойда маржаси билан ишламоқда, бу эса замонавий СааС (дастурий таъминот хизмат сифатида) бозорида камдан-кам учрайдиган кўрсаткичдир.

Сунъий интеллект ва мессенжерлар интеграцияси

Respond.io платформаси WhatsApp, Instagram, TikTok, Мессенгер, Лине, Telegram ва WeChat каби оммабоп иловаларни ягона тизимга бирлаштиради. Бу, айниқса, мижоз билан узоқ мулоқот талаб қилинадиган соҳалар — тиббиёт, автомобил савдоси, таълим ва туризм учун жуда қулай. Компания асосчиси Герардо Саландра таъкидлаганидек, одамлар автомобил ёки қимматбаҳо хизматларни шунчаки сайтга кириб, банк картасини киритиш орқали сотиб олмайди; улар аввал суҳбатлашишни ва саволларига жавоб олишни исташади.

Платформанинг асосий устунлиги унинг AI агентларидир. Ушбу сунъий интеллект ёрдамчилари инсон аралашувисиз кўп сонли сўровларни қайта ишлайди, потенциал мижозларни саралайди ва ҳатто савдоларни якунлайди. Ҳозирда тизим ҳар чоракда 2 миллиарддан ортиқ хабарларни қайта ишламоқда. ChatGPT каби технологиялар пайдо бўлиши компания учун хавф эмас, балки ўсиш драйвери бўлиб хизмат қилмоқда.

Бизнес моделидаги янгича ёндашув

Respond.io ўз рақобатчиларидан нарх сиёсати билан ҳам ажралиб туради. Кўплаб Ғарб компаниялари ҳар бир фойдаланувчи (ишчи ўрни) учун ҳақ олса, Малайзия стартапи мулоқотлар ҳажмидан келиб чиқиб ҳақ олади. Бу эса компанияларга ходимларни қисқартириб, сунъий интеллектга ўтганда ҳам харажатларни оптималлаштириш имконини беради. Саландра сўзларига кўра, анъанавий платформалар электрон почта ва қўнғироқларга мослашган, мессенжерлар эса улар учун шунчаки қўшимча функция, холос.

Янги жалб қилинган инвестициялар қуйидаги мақсадларга йўналтирилиши кўзда тутилган:

  • Бошқа технологик стартапларни сотиб олиш орқали экотизимни кенгайтириш;
  • Сунъий интеллект алгоритмларини янада такомиллаштириш;
  • Йирик корпоратив мижозлар (200 дан 10 000 гача ходими бор компаниялар) сегментида ўрнини мустаҳкамлаш;
  • Халқаро бозорларда, хусусан, Осиё ва Яқин Шарқ минтақаларида кенгайиш.
Ўзбекистон бозорида ҳам Telegram ва Instagram орқали савдо қилиш кўлами кенгайиб бораётганини ҳисобга олса, Respond.io каби ечимлар маҳаллий тадбиркорлар учун ҳам келажакда долзарб воситага айланиши мумкин. Компания раҳбарияти сунъий интеллект ривожлангани сари уларнинг хизматига бўлган талаб фақат ошиб боришига ишончи комил.

Respond.ioСунъий IntelлектСтартапИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиШарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиБугун, 06:27Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиКасио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиБугун, 06:26iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиБугун, 06:24Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди