Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирди
Пойтахтимиз Тошкент шаҳри яна бир бор дунё аҳлининг диққат марказида бўлиб, дунёнинг энг сара ақл-идрок соҳибларини ўзида жамлади. Шахмат оламининг энг шов-шувли ва машҳур сиймоларидан бири, америкалик таниқли гроссмейстер Ханс Ниманн Тошкентда юксак савияда ташкил этилган «UzChess Cup Masters» халқаро турниридаги иштирокидан сўнг ўз таассуротларини ошкор қилди. Сайёрамизнинг энг кучли шахматчилари рўйхатидан мустаҳкам жой олган Ниманн мазкур йирик мусобақани 7-поғонада якунлади. У доска ортида кечган 9 та шиддатли имкониятдан жами 4 очко жамғаришга муваффақ бўлди. Турнир якунланганидан сўнг, америкалик гроссмейстер ўзининг расмий виртуал саҳифалари орқали ўзбек халқига хос бўлган бетакрор ва самимий меҳмондўстлик учун чексиз миннатдорлик билдирди.
«Аэропортдаги ўзбек палови ва шахматга бўлган кучли муҳаббат»
Ханс Ниманн ўзининг ижтимоий тармоқлардаги махсус мурожаатида Тошкент сафари унда жуда илиқ таассуротлар қолдирганини ва юртимиздан катта илҳом олганини яшириб ўтирмади:
Америкалик гроссмейстер Ханс Ниманннинг самимий дил изҳорлари:
«Гарчи Тошкент заминида ўтган мазкур йирик турнир мен кутган ва мен хоҳлаган даражада идеал кечмаган бўлса-да, лекин ушбу ажойиб сафарни аэропортнинг ўзидаёқ тайёрланган миллий ва классик ўзбек паловидан баҳраманд бўлган ҳолда якунладим. Ўзбекистон халқининг шахмат спорт турига бўлган чексиз муҳаббати, иштиёқи ва ички энергияси одамни ҳақиқатдан ҳам руҳлантиради. Мен қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига яна қайтишни жуда катта орзиқиш ва ҳаяжон билан кутиб қоламан!»
Қуйидаги расмий мусобақа якунлари ва сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали «UzChess Cup Masters» турнирининг якуний натижалари ҳамда Ханс Ниманннинг халқаро шахмат оламидаги мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа номи ва ўтказилган жойи
Халқаро турнирнинг мутлақ ғолиби
Драматик тай-брейкдаги рақиб
Ханс Ниманннинг турнирдаги кўрсаткичи
Ниманннинг ЖЧ ФИДЕ рейтингидаги ўрни
Гроссмейстернинг босиб ўтган машҳурлик йўли
UzChess Cup Masters
(Тошкент шаҳри)
Муҳиддин Мадаминов
(19 ёшда, Ўзбекистон)
Шамсиддин Воҳидов
(Классик босқичда 5,5 очкодан)
7-ўрин
(9 та ўйиндан 4 очко)
12-ўрин
(Элит тоифа, 2742 рейтинг)
2022 йил: Магнус Карлсен билан бўлган можароли дуэль
19 ёшли ўзбек истеъдод эгасининг ғалабаси ва Ниманн афсонаси
Ўзбекистонлик мухлислар учун мазкур турнирнинг яна бир қувончли жиҳати шундаки, «UzChess Cup Masters» бош соврини ва мутлақ ғолиблиги 19 ёшли маҳоратли шахматчимиз Муҳиддин Мадаминовга насиб этди. Ёш истеъдод эгаси ўта драматик ва асабий руҳда кечган ҳал қилувчи тай-брейк баҳсида ўз ватандоши, тажрибали Шамсиддин Воҳидов устидан ғалаба қозониб, бош кубокни қўлга киритди. Қайд этиш лозимки, дастлабки классик босқич якунларига кўра, ҳар икки ўзбек шахматчиси ҳам 5,5 очкодан жамғариб, пешқадамлик қилишаётган эди.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, америкалик меҳмон Ханс Ниманн Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) томонидан эълон қилинган расмий жаҳон рейтингининг классик йўналиши бўйича 2742 рейтинг очкоси билан сайёранинг энг кучли шахматчилари ичида 12-ўринни эгаллаб турибди. У 2020 йиллардан кейин, хусусан, 2022 йилда жаҳон тожи соҳиби Магнус Карлсен билан юз берган дунёдаги энг шов-шувли ва можароли дуэлдан сўнг бутун дунё матбуоти назарига тушди. Ҳозирда у сайёрамизнинг энг кўзга кўринган ва ўзига хос услубга эга шахмат юлдузларидан бири ҳисобланади.
Ақл-идрок спорти бўлмиш шахмат оламидаги энг сўнгги қайноқ баҳслар, ўзбек гроссмейстерларининг дунё майдонларидаги тарихий зафарлари, Самарқанд Олимпиадасига кўрилаётган тайёргарликлар ва эксклюзив спорт хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…