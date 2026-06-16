Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирди

·19·Спорт
Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирди

Пойтахтимиз Тошкент шаҳри яна бир бор дунё аҳлининг диққат марказида бўлиб, дунёнинг энг сара ақл-идрок соҳибларини ўзида жамлади. Шахмат оламининг энг шов-шувли ва машҳур сиймоларидан бири, америкалик таниқли гроссмейстер Ханс Ниманн Тошкентда юксак савияда ташкил этилган «UzChess Cup Masters» халқаро турниридаги иштирокидан сўнг ўз таассуротларини ошкор қилди. Сайёрамизнинг энг кучли шахматчилари рўйхатидан мустаҳкам жой олган Ниманн мазкур йирик мусобақани 7-поғонада якунлади. У доска ортида кечган 9 та шиддатли имкониятдан жами 4 очко жамғаришга муваффақ бўлди. Турнир якунланганидан сўнг, америкалик гроссмейстер ўзининг расмий виртуал саҳифалари орқали ўзбек халқига хос бўлган бетакрор ва самимий меҳмондўстлик учун чексиз миннатдорлик билдирди.

«Аэропортдаги ўзбек палови ва шахматга бўлган кучли муҳаббат»

Ханс Ниманн ўзининг ижтимоий тармоқлардаги махсус мурожаатида Тошкент сафари унда жуда илиқ таассуротлар қолдирганини ва юртимиздан катта илҳом олганини яшириб ўтирмади:

Америкалик гроссмейстер Ханс Ниманннинг самимий дил изҳорлари:

«Гарчи Тошкент заминида ўтган мазкур йирик турнир мен кутган ва мен хоҳлаган даражада идеал кечмаган бўлса-да, лекин ушбу ажойиб сафарни аэропортнинг ўзидаёқ тайёрланган миллий ва классик ўзбек паловидан баҳраманд бўлган ҳолда якунладим. Ўзбекистон халқининг шахмат спорт турига бўлган чексиз муҳаббати, иштиёқи ва ички энергияси одамни ҳақиқатдан ҳам руҳлантиради. Мен қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига яна қайтишни жуда катта орзиқиш ва ҳаяжон билан кутиб қоламан!»

Қуйидаги расмий мусобақа якунлари ва сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали «UzChess Cup Masters» турнирининг якуний натижалари ҳамда Ханс Ниманннинг халқаро шахмат оламидаги мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа номи ва ўтказилган жойи

Халқаро турнирнинг мутлақ ғолиби

Драматик тай-брейкдаги рақиб

Ханс Ниманннинг турнирдаги кўрсаткичи

Ниманннинг ЖЧ ФИДЕ рейтингидаги ўрни

Гроссмейстернинг босиб ўтган машҳурлик йўли

UzChess Cup Masters


(Тошкент шаҳри)

Муҳиддин Мадаминов


(19 ёшда, Ўзбекистон)

Шамсиддин Воҳидов


(Классик босқичда 5,5 очкодан)

7-ўрин


(9 та ўйиндан 4 очко)

12-ўрин


(Элит тоифа, 2742 рейтинг)

2022 йил: Магнус Карлсен билан бўлган можароли дуэль

19 ёшли ўзбек истеъдод эгасининг ғалабаси ва Ниманн афсонаси

Ўзбекистонлик мухлислар учун мазкур турнирнинг яна бир қувончли жиҳати шундаки, «UzChess Cup Masters» бош соврини ва мутлақ ғолиблиги 19 ёшли маҳоратли шахматчимиз Муҳиддин Мадаминовга насиб этди. Ёш истеъдод эгаси ўта драматик ва асабий руҳда кечган ҳал қилувчи тай-брейк баҳсида ўз ватандоши, тажрибали Шамсиддин Воҳидов устидан ғалаба қозониб, бош кубокни қўлга киритди. Қайд этиш лозимки, дастлабки классик босқич якунларига кўра, ҳар икки ўзбек шахматчиси ҳам 5,5 очкодан жамғариб, пешқадамлик қилишаётган эди.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, америкалик меҳмон Ханс Ниманн Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) томонидан эълон қилинган расмий жаҳон рейтингининг классик йўналиши бўйича 2742 рейтинг очкоси билан сайёранинг энг кучли шахматчилари ичида 12-ўринни эгаллаб турибди. У 2020 йиллардан кейин, хусусан, 2022 йилда жаҳон тожи соҳиби Магнус Карлсен билан юз берган дунёдаги энг шов-шувли ва можароли дуэлдан сўнг бутун дунё матбуоти назарига тушди. Ҳозирда у сайёрамизнинг энг кўзга кўринган ва ўзига хос услубга эга шахмат юлдузларидан бири ҳисобланади.

Ақл-идрок спорти бўлмиш шахмат оламидаги энг сўнгги қайноқ баҳслар, ўзбек гроссмейстерларининг дунё майдонларидаги тарихий зафарлари, Самарқанд Олимпиадасига кўрилаётган тайёргарликлар ва эксклюзив спорт хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ханс НиманнТошкентЎзбекистонСамарқандУзЧесс Кап Мастерс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиБугун, 06:39Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиРоналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиБугун, 06:33Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиРус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиБугун, 06:15Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиБугун, 05:50Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиСаудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди